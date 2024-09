Người Do Thái dạy con: Muốn giàu thì không được làm 2 việc và tránh kết giao 3 kiểu người kẻo ngày càng thụt lùi

Trong quá khứ, người Do Thái từng phải gánh chịu nhiều thảm họa, họ không có quốc gia của riêng mình và sống rải rác khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng có một sự thật rằng có rất nhiều người Do Thái đã trở thành những nhân vật nổi tiếng và có ảnh hưởng như “vua dầu mỏ” Rockefeller, nhà sáng lập Oracle - huyền thoại thung lũng silicon Larry Ellison, Einstein, Picasso, Freud, ...

Lý do tại sao người Do Thái có thể nổi bật trong mọi tầng lớp xã hội không phải vì họ vốn thông minh hơn người, mà chính nhờ cách giáo dục ngay từ thời thơ ấu đã ảnh hưởng đến thế giới quan và phong cách làm việc của họ. Đặc biệt, người Do Thái có kỹ năng kiếm tiền và quản lý tiền cao hơn so với mặt bằng chung của thế giới một bậc vì họ thường dạy con cái nên tránh làm 2 việc và không kết giao với 3 kiểu người để gặt hái được thành công và giàu có. Cụ thể như sau:

Không làm 2 việc

1. Không tiêu tiền vào những thứ không quan trọng

Nhiều tỷ phú giàu nhất nước Mỹ là người Do Thái. Hơn nữa, thứ hạng của họ còn rất cao, điều này khiến nhiều người phải đặt ra một câu hỏi: Liệu có phải người Do Thái thực sự sinh ra đã có năng khiếu kinh doanh?

Câu trả lời tất nhiên là không.

Người Do Thái rất thích đọc sách và giỏi giáo dục trẻ em. Từ khi còn rất nhỏ, người Do Thái đã được dạy có cách nhìn đúng đắn về tiền bạc, thế giới. Người Do Thái thận trọng hơn khi tiêu tiền. Sự cẩn trọng của họ không phải là không nỡ tiêu tiền, mà là tiêu từng xu trong tay một cách chính đáng. Đó là thay vì chi tiền cho những thứ không quan trọng họ sẽ dùng tiền chủ yếu ở hai khía cạnh:

- Đầu tư của cải: Tức là quản lý tài chính, thường được gọi là tiền sinh ra tiền.

- Đầu tư cho trí não: Dù là ai, dù giàu đến đâu, nếu không biết đầu tư cho trí tuệ thì sự giàu có sẽ sớm ngày rời xa.

Điều này sẽ giúp con cái họ hình thành khái niệm quản lý tài chính một cách tinh tế và thiết thực.

Người Do Thái dạy con cái thận trọng hơn khi tiêu tiền.

2. Không trì hoãn



Trong cuốn sách "Trí tuệ kiếm tiền của người Do Thái - 7 bí quyết giúp bạn thành công và giàu có" viết rằng người Do Thái sẽ giáo dục con cái của họ như thế này: "Nếu con thích chơi, con cần chăm chỉ học tập và có thành tích học tập tốt. Sau đó, con có thể kiếm được một công việc tốt, kiếm được nhiều tiền và sau khi kiếm được tiền, con có thể chơi nhiều hơn và chơi với những đồ chơi đắt tiền hơn."

Điểm quan trọng nhất trong cách giáo dục tài chính của người Do Thái là nuôi dưỡng khái niệm "hưởng thụ muộn" ở trẻ. Đây cũng chính là cốt lõi trong nền giáo dục của người Do Thái, và có lẽ nhờ vậy mà có rất nhiều người thành đạt trong cộng đồng người thông minh nhất thế giới này.

Tránh kết giao với 3 kiểu người

Tuyển tập trí tuệ của người Do Thái nhắc nhở: Có 3 loại người như thế này, bạn coi họ như bạn bè, nhưng họ lại lợi dụng bạn, kéo bạn thụt lùi, thậm chí còn đâm sau lưng bạn. Điều này thực sự sẽ hủy hoại tương lai của bạn. Điều đáng sợ là loại người này rất giỏi ngụy trang và che giấu mình. Bề ngoài họ vẫn đối xử tốt với bạn nên bạn chẳng thể nào hay biết. Nếu gặp kiểu bạn bè này, hãy tránh xa họ càng sớm càng tốt nếu muốn thành công và giàu có.

1. Người hay than vãn nghèo khổ

Trong cuộc sống luôn có một số người luôn miệng than khó, than khổ nhưng trên thực tế, cuộc sống của họ thoải mái hơn của người khác rất nhiều. Đối với kiểu người này, họ luôn miệng than thở như vậy nhưng lại hiếm khi tự tìm cách giải quyết vấn đề mà lại trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Kiểu người này vốn ích kỷ, luôn muốn lợi dụng bạn bè mà không muốn thiệt thân nên để nhờ được họ giúp đỡ là điều khó khăn. Những người này có bản tính hẹp hòi, không biết chia sẻ thì khó có thể đạt được thành công. Vì thế, phụ huynh Do Thái cho rằng nếu chơi cùng kiểu người này thì con cái họ khó có thể học được những điều tốt đẹp và phát triển.

Người Do Thái dặn con tránh xa 3 kiểu người.

2. Người luôn khuyên bạn hãy “tự lượng sức mình”

Bạn đã bao giờ rơi vào trường hợp này chưa: Bản thân muốn làm một việc gì đó nên chia sẻ với bạn bè để tham khảo ý kiến nhưng đối phương lại chế nhạo, châm chọc và khẳng định bạn không thể làm được việc đó. Người thể hiện thái độ này chứng tỏ lòng họ luôn cho rằng bạn là người thấp kém, ít nhiều có ý coi thường bạn. Lâu dài, họ sẽ “gặm nhấm” sự tích cực của bạn, cản bước bạn bứt phá và thể hiện bản thân.

Các bậc cha mẹ người Do Thái cho rằng hầu hết những người như vậy đều không giỏi hơn người khác. Bởi vì họ thường chỉ nhìn mọi việc rất phiến diện. Họ không nhìn ra được khuyết điểm của bản thân, nhưng lại nhìn người khác với con mắt đầy soi mói và hẹp hòi. Nếu chơi với kiểu người này, con cái của họ sẽ không khá lên mà càng ngày càng thụt lùi. Người Do Thái tin rằng những người bạn thực sự sẽ đưa ra lời khuyên, tư vấn thay vì chọn cách hạ bệ người khác như thế.

3. Người vô ơn

Có một câu chuyện thế này: Haki là một doanh nhân thành đạt người Do Thái, một người bạn của anh cũng kinh doanh nhưng không thành công nên thường nhờ Haki tư vấn. Haki không chỉ dạy cho anh ta mà còn nhiều lần đến thẳng cửa hàng để giúp đỡ. Tuy nhiên đến khi Haki gặp khó và không thể giúp được nữa, người bạn đó giận dữ và buông lời chê trách: "Anh nghĩ việc của anh quan trọng hơn việc của tôi à!".

Trong cuộc sống, kiểu người này khá phổ biến. Dù bạn đã đối xử rất tốt với họ, thậm chí là dốc hết tâm huyết để giúp đỡ nhưng họ đều coi đó là điều hiển nhiên, không hề có cảm giác biết ơn nào trong lòng cả. Đây cũng chính là kiểu người mà các bậc phụ huynh Do Thái Loại khuyên con mình không nên kết bạn và tránh xa họ càng sớm càng tốt.

(Tổng hợp)