Người dùng Gmail có thể "nhờ" AI viết nội dung thư điện tử

Google vừa bắt đầu thử nghiệm công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) "Help me write" trên ứng dụng Gmail của hệ điều hành Android và iOS từ tuần này. "Help me write" có chức năng giúp người dùng theo hai cách chính: chỉnh sửa email đang viết hoặc viết mới hoàn toàn dựa theo yêu cầu.

Để sử dụng "Help me write", người dùng cần đăng ký chương trình thử nghiệm trên Workspace Labs của Google.

Cụ thể, với khả năng như một biên tập viên, công cụ AI của Gmail sẽ giúp chỉnh sửa email có sẵn theo giọng văn mà người dùng mong muốn hoặc rút ngắn và tạo ra các phiên bản không trùng lặp từ một mẫu có sẵn. Chức năng biên tập này của AI kỳ vọng sẽ giúp cải hiệu quả công việc trả lời email nhàm chán.

Bên cạnh đó, Gmail cũng cấp tính năng viết email hoàn toàn mới nhờ công cụ AI. Người dùng có thể đưa ra yêu cầu về chủ đề, độ dài của email, giọng văn mong muốn như vui vẻ, lịch sự...thông qua văn bản. Khi kết quả chưa đạt, người dùng vẫn có thể đưa thêm các yêu cầu bổ sung để có kết quả tốt hơn.

Tự động soạn mail là một phần trong loạt sản phẩm AI trên Google Workspace mà Google đã giới thiệu tại Google I/O 2023. Ngoài tự viết mail, Help me write còn có thể tạo nội dung trong Google Docs, tạo bảng tính nhanh trên Google Sheets, tạo slide ảnh... một cách nhanh chóng.

Trong cuộc đua về trí tuệ nhân tạo, Google còn công bố bộ công cụ AI tích hợp vào các dịch vụ khác gọi là Duet AI hay "AI song hành" giúp nâng cấp toàn bộ các sản phẩm của hãng như AI Bard, Google Photos hay Google Search và hệ điều hành Android.

Google cũng đã có trang trợ giúp để hướng dẫn sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo của mình.