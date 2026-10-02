Người dùng iPhone chuẩn bị nhận tin vui

Apple đang phát triển AutoLock, tính năng bảo mật có khả năng nhận diện dấu hiệu iPhone bị giật khỏi tay người dùng và tự động khóa thiết bị.

Theo 9to5Mac, các đoạn mã được phát hiện trong bản thử nghiệm iOS 27.2 beta 2 cho thấy Apple đang phát triển một tính năng nội bộ có tên AutoLock. Cơ chế này được thiết kế để phát hiện những dấu hiệu bất thường có thể xuất hiện khi iPhone bị đánh cắp.

Apple đang phát triển AutoLock, tính năng có thể tự động khóa iPhone khi phát hiện dấu hiệu thiết bị bị đánh cắp. (Ảnh minh hoạ: Unboxholics)

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thao tác của chủ máy, AutoLock có thể chủ động phân tích nhiều tín hiệu để xác định nguy cơ thiết bị bị lấy khỏi tay người dùng. Những dữ liệu được đề cập bao gồm gia tốc đột ngột, Apple Watch ghép đôi không thể kết nối trong một khoảng thời gian, mất kết nối mạng kéo dài hoặc iPhone ở trạng thái mở khóa lâu hơn bình thường.

Việc kết hợp nhiều tín hiệu cho thấy Apple không chỉ dựa vào cảm biến chuyển động. Một cú giật mạnh có thể xảy ra khi điện thoại bị cướp, nhưng cũng có thể xuất hiện khi người dùng chạy, làm rơi máy hoặc thao tác bất ngờ. Hệ thống vì vậy cần thêm dữ liệu để phân biệt tình huống trộm cắp với hoạt động thông thường.

Các đoạn mã thử nghiệm cũng cho thấy Apple đang tính đến khả năng khóa nhầm. Những yếu tố như xác thực sinh trắc học thành công, vị trí quen thuộc hoặc hoạt động của ứng dụng đang mở có thể được sử dụng để hạn chế nhận diện sai.

Hiện AutoLock vẫn trong quá trình phát triển. Apple chưa xác nhận thời điểm phát hành hoặc liệu tính năng có xuất hiện trên phiên bản iOS chính thức hay không.

Nếu được triển khai, AutoLock có thể bổ sung cho Stolen Device Protection, tính năng bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp được Apple giới thiệu từ iOS 17.3.

Cơ chế hiện tại tập trung ngăn kẻ gian truy cập thông tin nhạy cảm và thay đổi thiết lập bảo mật, đặc biệt trong trường hợp chúng đã biết mật mã mở khóa iPhone. Khi thiết bị ở ngoài những địa điểm quen thuộc, một số thao tác bắt buộc phải xác thực bằng Face ID hoặc Touch ID, không thể sử dụng mật mã thay thế.

Những thao tác được bảo vệ bao gồm truy cập mật khẩu và passkey lưu trong iCloud Keychain, xóa toàn bộ dữ liệu, tắt Chế độ mất và một số thay đổi liên quan đến tài khoản Apple. Với các thiết lập quan trọng như đổi mật khẩu tài khoản Apple, thay đổi mật mã hoặc tắt Find My, hệ thống còn có thể yêu cầu khoảng thời gian trì hoãn bảo mật.

Trong khi đó, AutoLock được kỳ vọng xử lý tình huống sớm hơn, ngay khi iPhone có dấu hiệu bị giật khỏi tay. Nếu hoạt động đúng dự kiến, tính năng có thể rút ngắn khoảng thời gian kẻ gian tiếp cận thiết bị trước khi chủ máy kịp khóa từ xa.