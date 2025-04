Người dùng khó khăn trong việc tạo ảnh phong cách Ghibli bằng ChatGPT - Đây là lý do

Gần đây, OpenAI đã nâng cấp khả năng tạo ảnh của ChatGPT với mô hình hình ảnh mới mang tên GPT-4o image-generation , cho phép không chỉ tạo ảnh từ mô tả văn bản mà còn chỉnh sửa ảnh có sẵn dựa trên yêu cầu bằng lời . Một tính năng đặc biệt được bổ sung là khả năng biến ảnh thật thành tranh vẽ phong cách Ghibli – phong cách hoạt hình đặc trưng đến từ Studio Ghibli (Nhật Bản).

Ngay lập tức, trào lưu "Ghibli hóa" chân dung cá nhân lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Chỉ với một bức ảnh selfie và yêu cầu đơn giản như "make it a Ghibli-style photo" hay "make it Ghibli art" , người dùng có thể nhận về những bức tranh cực kỳ dễ thương.

Tuy nhiên, không phải ai cũng suôn sẻ. Nhiều người nhận được thông báo như "I wasn't able to generate the image because the request didn't follow our content policy" ( Tôi không thể tạo ảnh vì yêu cầu không tuân thủ chính sách nội dung của chúng tôi) dù không vi phạm chính sách nào. Thậm chí, hệ thống đôi khi trả lại một hình ảnh hoàn toàn khác với ảnh gốc.

Lý do chính là lượng người dùng tăng đột biến khiến máy chủ quá tải . CEO Sam Altman thừa nhận: "Chúng tôi đang từ chối một số yêu cầu đáng ra phải được chấp nhận. Đội ngũ đang cố gắng khắc phục điều này nhanh nhất có thể." Dự kiến ban đầu, tính năng này sẽ mở cho cả người dùng gói miễn phí và trả phí (Plus, Pro, Team), nhưng vì nhu cầu quá lớn, OpenAI buộc phải áp dụng giới hạn số lượt sử dụng mỗi ngày .

Tính đến thời điểm viết bài, người dùng miễn phí chỉ có thể tạo tối đa 3 ảnh Ghibli mỗi ngày . Ngoài ra, thời gian xử lý lâu hơn đáng kể so với ảnh tạo từ mô tả văn bản thuần túy, cho thấy đây là một tác vụ nặng về tài nguyên. Sam Altman đùa rằng "GPU của chúng tôi đang nóng chảy."