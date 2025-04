Tạm giữ hình sự Lê Hoàng Minh Long, kẻ hiếp dâm bất thành quay sang cướp tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Hoàng Minh Long, sinh năm 1980, HKTT ở xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi “Hiếp dâm và cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10/4/2025, khi bà H đang vào rẫy nhặt hạt điều (cách nhà khoảng 4 km) thì bị một đối tượng nam giới khống chế, yêu cầu bà H cho đối tượng “quan hệ tình dục”.

Bà H chỉ hiện trường bị đối tượng “hiếp dâm, cướp tài sản”. Ảnh: CA Đồng Nai

Khi bà H không đồng ý thì bị đối tượng dùng tay bóp cổ và doạ giết. Đối tượng tiếp tục đè bà H xuống đất để thực hiện hành vi hiếp dâm thì bị bà H chống cự.

Sau khi ý định hiếp dâm bất thành, đối tượng đã cướp 1 sợi dây chuyền vàng và một điện thoại di động Iphone 7 plus của bà H rồi tẩu thoát.

Đối tượng Lê Hoàng Minh Long bị Công an bắt giữ. Ảnh: CA Đồng Nai

Đến 21 giờ, ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được đối tượng Lê Hoàng Minh Long, khi đang lẩn trốn tại khu phố 2, phường Long Bình, TP. Biên Hoà.

Sợi dây chuyền vàng đối tượng cướp của bà H. Ảnh: CA Đồng Nai

Tại cơ quan Công an, đối tượng Long khai nhận, sau khi cướp được tài sản của bà H đã đem sợi dây chuyền bán tại một tiệm vàng ở phường Tân Biên, TP.Biên Hoà với giá 14.300.000 đồng; còn chiếc điện thoai Iphone 7 Plus, đối tượng bán cho một tiệm điện thoại ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom với giá 500.000 đồng. Cơ quan Công an sau đó đã thu giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.