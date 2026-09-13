Người dùng tưởng đang dùng Kimi, hóa ra là Claude AI trả lời, làm lộ cả dữ liệu nhạy cảm của Trung Quốc

Người dùng có thể nghĩ mình đang trò chuyện với Kimi, nhưng phía bên kia lại là Claude. Đó chính là lời cáo buộc thẳng thừng của Anthropic dành cho Moonshot AI, công ty đứng sau Kimi, bí mật chuyển các yêu cầu của khách hàng sang Claude, lấy câu trả lời của mô hình Mỹ rồi trả lại như thể đó là câu trả lời của Kimi.

Đáng chú ý, những gì bị chuyển đi không chỉ là các câu hỏi thông thường mà còn có thông tin nhạy cảm của doanh nghiệp và dữ liệu liên quan đến Trung Quốc.

Anthropic cáo buộc Kimi AI của Trung Quốc không chỉ sao chép các câu trả lời của Claude AI mà còn chuyển tiếp các yêu cầu của người dùng về cho Claude trả lời

Theo báo cáo tình báo mối đe dọa được Anthropic công bố ngày 10/9, Moonshot AI đã chuyển gần 300.000 yêu cầu của khách hàng sang Claude chỉ trong một khoảng thời gian 10 ngày. Phần lớn trong số này được gửi tới Claude Opus.

Điều khiến vụ việc trở nên đặc biệt không nằm ở việc một công ty AI sử dụng mô hình khác, mà ở chỗ người dùng được cho là không hề biết yêu cầu của mình đang được chuyển sang một hệ thống AI khác. Họ nghĩ mình đang sử dụng Kimi, trong khi câu trả lời thực tế lại đến từ Claude.

Anthropic cho biết Moonshot không chỉ chuyển các yêu cầu sang Claude mà còn lưu lại ít nhất một phần những cuộc trao đổi này. Công ty Mỹ cáo buộc Moonshot xây dựng một quy trình để trích xuất phần nội dung suy luận mà Claude tạo ra, sau đó sử dụng chúng làm dữ liệu huấn luyện cho các mô hình của mình.

Từ tháng 5 đến tháng 7/2026, Anthropic xác định hơn 23 triệu lượt trao đổi có liên quan đến các hoạt động chưng cất mô hình (distillation) của Moonshot. Để vượt qua các biện pháp kiểm soát truy cập, Moonshot được cho là đã sử dụng một mạng lưới gồm 5.380 tài khoản gian lận, phần lớn xuất hiện tại Singapore và Nhật Bản, thay vì truy cập Claude trực tiếp.

Đây cũng là điểm khiến câu chuyện chuyển từ một cuộc cạnh tranh công nghệ thông thường sang vấn đề về dữ liệu. Anthropic cho biết các yêu cầu được chuyển tiếp chứa thông tin nhạy cảm của khách hàng, đồng thời công ty không biết Moonshot có thông báo cho những người dùng này rằng dữ liệu của họ đang được gửi tới Anthropic hay không.

Trong số những dữ liệu mà Anthropic nhìn thấy có thông tin từ các phiên làm việc chứa tên, địa chỉ email, dữ liệu doanh nghiệp và những thông tin nhạy cảm khác của hàng trăm người dùng cuối, với ít nhất 12 ngôn ngữ. Nhiều yêu cầu được DeepSeek, Xiaomi và Moonshot chuyển tới Claude cũng xuất phát từ người dùng các dịch vụ trung gian định tuyến mô hình, vốn phổ biến tại Mỹ và châu Âu.

Một trường hợp được Anthropic nêu ra liên quan đến một người dùng Kimi đã đưa dữ liệu camera giám sát vào hệ thống để phân tích. Anthropic đánh giá đây là dữ liệu nhạy cảm và cho biết yêu cầu đó cuối cùng đã được chuyển tới Claude. Điều đáng chú ý là người dùng này được cho là không có cách nào biết rằng việc sử dụng Kimi đã dẫn đến việc dữ liệu được chuyển sang Anthropic.

Trong một trường hợp khác, một kỹ sư sử dụng Kimi để xây dựng hệ thống nội bộ cho một doanh nghiệp nhà nước lớn của Trung Quốc. Quá trình này khiến mã nguồn nội bộ cùng thông tin xác thực đang hoạt động của nhiều doanh nghiệp lớn Trung Quốc bị đưa vào luồng dữ liệu mà Anthropic có thể nhìn thấy.

Trước đây Kimi từng gặp sự cố tự nhận mình là Claude khi người dùng hỏi, giờ đây báo cáo của Anthropic đã phần nào giải thích sự việc

Như vậy, vấn đề không chỉ nằm ở chuyện một mô hình AI có thể “học” từ câu trả lời của đối thủ. Khi các yêu cầu được chuyển tiếp mà người dùng không biết, chính dữ liệu họ đưa vào hệ thống cũng có thể đi theo. Với những thông tin nhạy cảm liên quan đến doanh nghiệp và các tổ chức Trung Quốc, việc dữ liệu xuất hiện trên hệ thống của một công ty AI Mỹ đã trở thành một vấn đề hoàn toàn khác.

Anthropic cho biết họ đã cấm các công ty mà hơn 50% quyền sở hữu thuộc về những doanh nghiệp đặt trụ sở tại Trung Quốc sử dụng dịch vụ của mình từ tháng 9/2025. Tuy nhiên, theo công ty, Moonshot vẫn tìm cách tiếp cận Claude thông qua mạng lưới tài khoản giả.

DeepSeek cũng bị Anthropic cáo buộc sử dụng cách tiếp cận tương tự. Công ty này được cho là lựa chọn một số nhà phát triển sử dụng các mô hình DeepSeek thông qua những công cụ lập trình như Claude Code và OpenCode, sau đó chuyển các yêu cầu của họ sang Claude Opus. Anthropic cho rằng cả Moonshot và DeepSeek đều sử dụng câu trả lời nhận được từ Claude làm dữ liệu huấn luyện cho mô hình riêng.

Anthropic nói họ đánh giá với mức độ tin cậy cao rằng các chiến dịch này có liên quan đến những phòng thí nghiệm AI đặt tại Trung Quốc.

Điều này khiến cuộc chiến giữa các mô hình AI không còn chỉ là câu chuyện ai có mô hình thông minh hơn. Trong trường hợp Kimi, câu hỏi lớn hơn là người dùng thực sự đang giao dữ liệu của mình cho hệ thống nào, và họ có biết dữ liệu đó đang được xử lý ở đâu hay không.