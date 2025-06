Người EQ thấp thường làm 4 điều này vào mùa hè

Mùa hè luôn là khoảng thời gian tuyệt vời để nghỉ ngơi, thư giãn và làm mới bản thân. Nhưng thay vì tận hưởng mùa nắng một cách tích cực, vẫn có những người khiến mọi thứ trở nên mệt mỏi và nặng nề chỉ vì... cách cư xử kém tinh tế. Dưới đây là 4 việc người EQ thấp thường làm vào mùa hè, khiến bản thân khó chịu và cả những người xung quanh cũng chẳng dễ chịu hơn.

1. Than vãn về thời tiết suốt ngày

Trời nắng, nóng, oi ả là điều không ai tránh khỏi khi mùa hè đến. Nhưng người EQ thấp lại có xu hướng than trời trách đất mọi lúc mọi nơi. Từ cà phê sáng, cuộc họp trưa đến tin nhắn nhóm, đâu đâu cũng là lời than “nóng quá”, “khó chịu quá”, “muốn bốc hỏa rồi”... Nhưng than xong thì sao? Trời vẫn nóng như cũ và người xung quanh thực cực kỳ khó chịu.

Người EQ cao thì khác, họ không than mà tìm cách thích nghi: chọn chỗ ngồi thoáng mát, uống nước đều đặn, ăn mặc nhẹ nhàng. Không phải vì họ không cảm thấy nóng, mà vì họ hiểu việc liên tục than vãn chỉ làm tâm trạng tệ hơn.

Người EQ thấp hay than vãn về thời tiết.

2. Xịt nước hoa quá nồng, mặc đồ không hợp mùa

Một biểu hiện khác của EQ thấp là không để ý đến cảm nhận của người xung quanh. Mùa hè, khi không khí đã đủ ngột ngạt, có người lại xịt nước hoa nồng nặc - kiểu mùi cay gắt, bám dai và lan nhanh trong không gian kín. Thay vì tạo ấn tượng, hành động này dễ khiến người khác cảm thấy khó chịu, thậm chí đau đầu. Chưa kể, có người còn diện đồ màu nóng như đỏ tươi, cam cháy hoặc chất liệu dày cộp khiến người đối diện... cảm thấy nóng lây. Người EQ cao sẽ chọn mùi hương nhẹ, dùng vừa đủ, và ăn mặc tinh tế, mát mắt, góp phần tạo cảm giác dễ chịu cho tập thể.

3. Hay gắt gỏng và đổ lỗi cho thời tiết

Trời nóng dễ làm người ta cáu. Nhưng người EQ thấp thì lại lấy đó làm cái cớ để bực bội với tất cả mọi thứ. Họ khó chịu khi nhân viên phục vụ hơi chậm, gắt gỏng khi bạn bè đổi kế hoạch phút chót, cáu kỉnh khi điều hoà không mát như mong muốn. Thay vì kiểm soát cảm xúc, họ trút bực lên người khác. Người EQ cao hiểu rằng cảm xúc tiêu cực là tạm thời, và học cách xả stress đúng cách, có thể là một cốc nước đá, vài phút đi bộ hoặc đơn giản là… giữ im lặng khi đang bực.

4. So đo với những người đang đi du lịch

Mạng xã hội mùa hè tràn ngập ảnh đi biển, dã ngoại, staycation. Người EQ thấp thường dễ rơi vào trạng thái ghen tị và so sánh. Họ không tận hưởng mùa hè theo cách của mình mà lại bận bì bõm trong suy nghĩ “tại sao người ta được đi chơi còn mình thì không”. Rồi lại quay sang than thân trách phận hoặc chê bai người khác sống ảo, khoe mẽ. Người EQ cao thì ngược lại, họ biết tận hưởng khoảng thời gian mình có, dù chỉ là một buổi sáng cà phê tĩnh lặng hay một buổi tối đọc sách bên cửa sổ.

Người EQ thấp hay so đo với mọi người.

Mùa hè không chỉ là thời tiết mà có đôi khi còn là bài kiểm tra nhỏ về EQ. Người có EQ cao sẽ biết chăm sóc bản thân một cách thông minh và tinh tế, để không biến mùa hè thành chuỗi ngày uể oải và khó chịu. Nếu bạn vô tình nhận ra mình từng mắc một vài điều ở trên, đừng lo thay đổi bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một lời nói nhẹ nhàng hơn, một lần bớt than nóng, một chai nước hoa dùng vừa đủ... để mùa hè trở nên dễ thở cho cả mình và người khác.

Tổng hợp