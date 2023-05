Người giàu dạy con: Muốn tự do thì phải giàu có, muốn thành công thì phải kết giao với loại người này

1. Sự giàu có tạo ra tự do

Giàu có sẽ không làm bạn hạnh phúc, nhưng giàu có mang lại sự tự do: "Khi con giàu, con có thể sống ở bất cứ, làm bất cứ điều gì và sống theo cách con mong muốn. Sự giàu có cho con sức mạnh để tạo ra các quy tắc của riêng cho mình, miễn là chúng không phạm pháp hay làm tổn thương bất kỳ ai. Nó có thể không khiến con hạnh phúc hơn chút nào nhưng chắc chắn sẽ mang lại cho con sự tự do mà con đáng có ".

Người giàu mong con mình hiểu rằng tiền bạc là công cụ giúp hiện thực hóa những điều con trẻ mong muốn. Từ đó giúp con có góc nhìn đúng đắn về giá trị vật chất và độc lập về tài chính.

2. Chơi với người thành công để thành công

Các bậc phụ huynh giàu có hiểu rằng, bạn bè xung quanh ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời mỗi người, vì vậy nó khuyên con mình: "Con cần những người bạn giàu có. Tiếp xúc với những người thành công sẽ giúp con mở mang tri thức và kể suy nghĩ của mình."

Theo cách đó, con trẻ được "đọc sách của họ, tham dự các sự kiện của họ, quyên góp cho tổ chức từ thiện của họ"… và mở rộng được vòng kết nối của bản thân, giúp xây dựng các mối quan hệ lành mạnh. Điều này chắc chắn sẽ giúp ích ít nhiều cho tương lai của con.

3. Đừng chán nản khi thất bại

Đa phần con người đều sợ thất bại, vì thất bại là mất mặt, thất bại khiến người ta cảm thấy trí thông minh của mình bị coi thường. Nếu chỉ sau vài lần gặp thất bại đã cảm thấy sợ hãi thì sẽ không đủ dũng khí để thử sức nữa. Nếu không chịu bước ra khỏi vùng an toàn để thử thì sẽ vĩnh viễn không biết cuộc đời mình có bao nhiêu khả năng. Đôi khi những ý tưởng thiên tài bị giết chỉ vì không dám thử.

Người giàu thường dạy con họ rằng kẻ khôn ngoan sẽ biết học hỏi, rút kinh nghiệm từ thất bại. Thất bại càng nhiều thì càng mạnh mẽ. Giống như hiệu ứng domino, sợ thất bại thì ngại làm, không bắt tay vào làm thì khó mà nắm bắt được cơ hội trước mặt. Hiếm có ai trong số những người đã thành công đạt được sự giàu có và địa vị chỉ sau một đêm mà không thất bại. Và hầu như không có người nào đạt được những điều vĩ đại mà không thất bại bước đầu. Vì vậy, đừng sợ thất bại, hãy lấy đó làm phép thử cho thành công. Rút kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân sau mỗi lần và bạn sẽ có thể tìm ra bí quyết.

4. Tiền bạc giải quyết hầu hết các vấn đề

Người giàu không ngại thừa nhận với con cái rằng tiền có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Họ dạy con mình rằng: "Giàu có sẽ không khiến con hạnh phúc, nhưng nó sẽ giải quyết được 90% vấn đề của con. Nếu con gặp một vấn đề mà con có thể làm cho nó biến mất bằng cách viết kiểm điểm thì đó không phải là vấn đề. Hãy kiếm tiền để giải quyết các vấn đề, như vậy, con sẽ đủ giàu để giải quyết vấn đề các vấn đề của chính mình."

Tuy nhiên, không vì vậy mà người giàu xem nhẹ những vấn đề trong cuộc sống. Trên thực tế, họ nhìn đâu cũng thấy tiền ngay cả trong những rắc rối hay vấn đề phức tạp. Bởi họ nhận thấy rằng: "Nếu kiếm tiền dựa trên việc giải quyết các vấn đề và trong cuộc sống này thì khả năng kiếm tiền cũng là vô hạn. Hãy loại bỏ những suy nghĩ cho rằng tiền là một nguồn tài nguyên khan hiếm. Điều đó không đúng. Điều khan hiếm chính là những người có các giải pháp".

5. Không phải người giàu có nào cũng thông minh

Hầu hết mọi người đều cho rằng người giàu thông minh hơn những người khác, nhưng đó là một sai lầm. Sự thật là, "hầu hết họ không quá thông minh hơn những người đang vật lộn kiếm sống." Người giàu nói với con mình rằng: "Con không cần phải là một thiên tài mới có thể trở nên giàu có, hãy tập trung vào việc kiếm tiền và tích lũy tài sản."

6. Xứng đáng để giàu

Những người có thu nhập hàng đầu luôn tự nhủ rằng họ xứng đáng được sự giàu có, trong khi số đông cho rằng việc làm giàu chỉ dành cho một số ít người may mắn. Tuy nhiên, sự giàu có không chỉ dành riêng cho những người may mắn. Chỉ cần bạn có kế hoạch làm giàu và kiên trì với nó, bạn cũng có thể trở nên thịnh vượng. Giới thượng lưu thường dặn dò con cái rằng đừng sống bằng sự may rủi mà hãy phát triển bằng cách lập kế hoạch. Một kế hoạch tốt có thể ảnh hưởng đến vận may. Bên cạnh đó, niềm tin và sự kiên trì cũng chính là động lực lớn giúp con trẻ chinh phục mục tiêu.

