Người giàu nhất hành tinh Elon Musk: Có tất cả nhưng đôi lúc vẫn “cảm thấy cô đơn”

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Mathias Döpfner, CEO Tesla, người giàu nhất thế giới Elon Musk, thừa nhận đã có lúc ông cảm thấy cô đơn.

Musk nói với Döpfner tại nhà máy của Tesla ở Fremont, California: "Có đôi lúc tôi cảm thấy cô đơn. Tôi chắc rằng có những thời điểm mà tất cả mọi người đều cô đơn. Nhưng điều này khá bình thường".

Elon Musk nói thêm: "Giả sử nếu tôi đang làm việc về tên lửa starship và tôi chỉ ở một mình trong ngôi nhà nhỏ, đặc biệt nếu tôi không ở cùng con chó cưng của mình, thì tôi cảm thấy khá cô đơn. Bởi vì tôi chỉ sống một mình trong căn nhà nhỏ mà không có chó cưng".

Giám đốc điều hành Tesla được cho là sống trong một ngôi nhà nhỏ trị giá 50.000 USD, rộng khoảng 35 mét vuông, mà ông thuê từ Space X ở Boca Chica, Texas.

Năm ngoái, Elon Musk tweet: "Ngôi nhà duy nhất tôi sở hữu là ngôi nhà tổ chức sự kiện ở Bay Area. Nếu tôi bán nó, ngôi nhà này sẽ ít được sử dụng hơn trừ khi có một đại gia đình mua nó, điều này có thể xảy ra vào một lúc nào đó".

Ngoài ra, tỷ phú Elon Musk đã chia tay nữ ca sĩ Grimes sau 3 năm chung sống. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Vanity Fair, Grimes nói rằng Musk "có lúc sống dưới mức nghèo khổ". Như Insider đã từng đưa tin, nữ ca sĩ nói rằng cô ấy cảm thấy "bị mắc kẹt giữa hai thế giới".

"Đến mức tôi nghĩ, liệu chúng tôi có thể sống trong một ngôi nhà không an toàn trị giá 40.000 USD hay không? Nơi mà hàng xóm tự do quay phim chúng tôi và không có an ninh. Tôi cũng đã ăn bơ đậu phộng trong 8 ngày liền", Grimes nói.

Trong cuộc phỏng vấn, Döpfner đã hỏi Musk về hy vọng lớn nhất của ông. Musk trả lời "đó là nhân loại tạo ra một thành phố tự cung tự cấp trên sao Hỏa".

Theo BI

https://cafef.vn/nguoi-giau-nhat-hanh-tinh-elon-musk-co-tat-ca-nhung-doi-luc-van-cam-thay-co-don-20220328171506954.chn