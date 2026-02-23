Người lao động có thể nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5 trong trường hợp nào?

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày liên tiếp, cán bộ, công chức, người lao động sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5 và Quốc khánh 2.9.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm. Cụ thể, Điều 112 nêu rõ các dịp nghỉ gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30.4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1.5 (1 ngày), Quốc khánh 2.9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10.3 âm lịch).

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày trên, còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình.

Bên cạnh đó, Điều 111 quy định mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày lễ, Tết thì sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Ảnh minh họa

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày

Dựa trên quy định này, năm 2026 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào chủ nhật (26.4 dương lịch). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27.4). Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ bảy 25.4 đến hết thứ hai 27.4.

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 4 ngày liên tục

Hai ngày lễ lớn là 30.4 và 1.5 của năm 2026 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ Bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30.4 đến hết ngày 3.5 (tính cả hai ngày cuối tuần).

Điểm đáng lưu ý là hai kỳ nghỉ này khá gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ đi làm lại 2 ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30.4.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 và khoản 1 Điều 59 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp muốn sử dụng người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, Tết phải được sự đồng ý của người lao động (trừ một số trường hợp công ty được điều động làm thêm giờ mà không cần người lao động đồng ý theo quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động năm 2019).

Giữa kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 chỉ có hai ngày làm việc là thứ Ba (28.4) và thứ Tư (29.4). Đây chính là khoảng thời gian “đệm” quyết định việc người lao động có thể nghỉ dài ngày hay không.

Nếu người lao động vẫn đi làm bình thường trong hai ngày này, kỳ nghỉ sẽ bị chia thành hai đợt riêng lẻ.

Người lao động có thể nghỉ liên tục 9 ngày, từ thứ Bảy 25.4 đến hết Chủ nhật 3.5.2026, trong trường hợp:

- Được nghỉ đầy đủ các ngày lễ, nghỉ bù và ngày nghỉ cuối tuần theo quy định

- Sử dụng 2 ngày phép năm (hoặc được doanh nghiệp cho nghỉ) vào ngày 28.4 và 29.4.

Khi đó, lịch nghỉ sẽ được nối liền từ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sang kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, tạo thành kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày liên tiếp.

Việc nghỉ phép năm phải được sự đồng ý của người sử dụng lao động và phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh cũng như nội quy của từng cơ quan, doanh nghiệp. Không phải mọi trường hợp đều mặc nhiên được nghỉ dài ngày nếu chưa có sự sắp xếp phù hợp.

Tuy nhiên, với lịch nghỉ thuận lợi như năm 2026, nhiều doanh nghiệp có thể chủ động bố trí nhân sự linh hoạt, tạo điều kiện cho người lao động nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động sau thời gian làm việc căng thẳng.

Việc Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào Chủ nhật, trong khi 30.4 và 1.5 liền kề cuối tuần đã tạo nên một kỳ nghỉ hiếm gặp trong năm. Nếu tận dụng hợp lý phép năm, người lao động hoàn toàn có thể có 9 ngày nghỉ liên tiếp mà không cần nghỉ bù quá nhiều ngày làm việc.

Mức lương làm thêm giờ trong kỳ nghỉ lễ

Về mức lương làm thêm giờ, theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm thêm dịp lễ, Tết vào ban ngày được trả ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày.

Như vậy, người lao động đi làm vào ngày nghỉ của dịp lễ, Tết được trả số tiền lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Đồng thời, nếu người lao động làm việc vào ban đêm và làm thêm giờ vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương, 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết.