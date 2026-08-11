Người lao động vất vả bám trụ mưu sinh giữa trời nắng thiêu đốt
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Theo Quốc Nam 11-08-2026 - 15:32 PM |
Xã hội
Giữa lúc miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, nền nhiệt thực tế tại nhiều khu vực vọt lên trên 40°C. Bất chấp cái nắng như đổ lửa, hàng loạt công nhân, người lao động tại Quảng NInh vẫn phải oằn mình bám trụ ngoài trời để mưu sinh.
Những ngày qua nhiều khu vực của tỉnh Quảng Ninh có nắng nóng kéo dài, đỉnh điểm tại một số khu đô thị nhiệt độ thực tế đo được có lúc lên đến trên 40oC, trời oi bức. Nhiều công nhân, người lao động vẫn phải phơi mình dưới nắng nóng.
Ghi nhận của PV Báo Tiền Phong, công nhân tranh thủ buổi sáng sớm để bắt tay vào công việc. Vào lúc 8h sáng, nhiệt độ đo được ngoài trời khu vực Quảng trường 30 tháng 10 (phường Hạ Long) vào khoảng 35 - 36oC, nhưng cảm giác thực tế như chạm mốc 38oC do sức nóng phản xạ từ các công trình bê tông.
Để chống chọi với cái nắng cháy da và tia UV độc hại, người lao động phải tự trang bị từ khẩu trang, khăn trùm đến lớp áo bảo hộ dày cộp, bịt kín từ đầu đến chân.
Trong khi số khác vẫn phơi mình ra trước cái nắng nóng đầu ngày. "Nóng thì nóng thật, nhưng bốc vác gánh nặng mà trùm kín quá thì vướng víu không làm nổi. Tôi đành ráng sức làm sớm rồi chốc nữa chui tạm vào bóng râm nghỉ ngơi", người đàn ông trong ảnh chia sẻ.
Nước uống trở thành "vật ly thân" của các công nhân. Giữa thời tiết oi nắng, người lao động phải liên tục bù nước và điện giải để tránh bị kiệt sức hoặc sốc nhiệt.
Bà Nguyễn Thị Phương, trú phường Hà Lầm cho biết, bà tranh thủ đi dọc các khu công sở, bệnh viện và trường học để bán các loại bánh. "Mới đầu sáng mà thời tiết đã oi bức rồi. Tôi tranh thủ bán sớm rồi về nghỉ sớm, do nắng phơi vào khiến đồ nhanh bị hỏng và thời tiết nóng như thế này cũng ít người ra đường mua", bà Phương chia sẻ.
Tại Công viên hoa Hạ Long (phường Bạch Đằng), các công nhân vệ sinh môi trường vẫn kiên trì dọn cỏ, chăm sóc mảng xanh thành phố bất chấp hơi nóng hừng hực bốc lên từ mặt đất.
Không có bóng cây hay mái che, các công nhân trên giàn khoan thăm dò khu vực cầu Bài Thơ hoàn toàn "phơi mình" giữa bốn bề sông nước và ánh nắng gay gắt chiếu thẳng từ trên cao.
Trên biển, ngư dân tranh thủ thu hoạch hải sản trong cái nắng chói chang. Mặt biển như chiếc gương khổng lồ phản chiếu ánh nắng, khiến cảm giác nóng nực càng nhân lên gấp bội.
Đến gần trưa, khi nhiệt độ cảm nhận được chạm ngưỡng 42 - 43oC, những gốc cây xanh hay gầm cầu trở thành "trạm trú ẩn" hiếm hoi giúp công nhân hồi sức.
Theo cơ quan chức năng, miền Bắc, trong đó có một số tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn... tiếp tục có nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Nhận định mới nhất cho thấy, đợt nắng nóng này có thể kéo dài đến Chủ nhật (16/8).
Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Khi người lao động ở ngoài trời lâu, cơ thể ra nhiều mồ hôi để làm mát, dẫn đến tình trạng mất nước và điện giải. Nếu không bù nước kịp thời, dễ gặp các vấn đề nguy hiểm như kiệt sức, say nắng hoặc sốc nhiệt.
Theo
Tiền Phong
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