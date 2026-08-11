Người lao động vất vả bám trụ mưu sinh giữa trời nắng thiêu đốt

Bà Nguyễn Thị Phương, trú phường Hà Lầm cho biết, bà tranh thủ đi dọc các khu công sở, bệnh viện và trường học để bán các loại bánh. "Mới đầu sáng mà thời tiết đã oi bức rồi. Tôi tranh thủ bán sớm rồi về nghỉ sớm, do nắng phơi vào khiến đồ nhanh bị hỏng và thời tiết nóng như thế này cũng ít người ra đường mua", bà Phương chia sẻ.