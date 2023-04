Người mẫu Al - con dao 2 lưỡi...

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi. Danh sách đó bao gồm các người mẫu AI. Bằng chứng chính là trang bìa số tháng 3 của tạp chí Vogue Singapore. Trang bìa của tờ này trong tháng 3 đã xuất hiện người mẫu do AI tạo ra. Đây là trang bìa đầu tiên của tổng biên tập mới Desmond Lim, và là một trong những lần đầu tiên người mẫu AI xuất hiện trên trang bìa của một cuốn tạp chí vốn được coi là kinh thánh thời trang nổi tiếng thế giới.

Trang bìa số tháng 3 “Roots” của tạp chí Vogue Singapore có hình đại diện AI Aadhya. Đây là một trong những lần đầu tiên các người mẫu AI xuất hiện trên trang bìa của một cuốn kinh thánh thời trang nổi tiếng thế giới. (Ảnh: Vogue Singapore)

Như Lim giải thích trong một bài báo, động thái này là đứa con tinh thần của Varun Gupta, giám đốc sáng tạo của công ty nội dung Ấn Độ We Create Films. Như Lim viết, hình đại diện AI trên trang bìa của Vogue nhằm "bày tỏ lòng kính trọng đối với sự đổi mới và truyền thống". Cuốn tạp chí tháng 3 của Vogue cũng giới thiệu ba phụ nữ Đông Nam Á khác nhau do AI tạo ra, kết quả thể hiện cho "dòng tộc và di sản độc đáo của họ".

Được đặt tên là Aadhya, Faye và Melur, các hình đại diện này được lấy cảm hứng từ hình ảnh của phụ nữ Đông Nam Á từ đầu những năm 1900. Trên một trang bìa, chúng ta thấy một người phụ nữ đang mỉm cười đeo maang tikka, một món đồ trang sức thường được phụ nữ Ấn Độ đeo trên trán.

Các trang bìa được tạo bằng các công cụ hình ảnh AI bao gồm Midjourney và Dall-E. Vào tháng 6 năm 2022, Dall-E được ghi nhận là đã tạo ra trang bìa tạp chí do AI thiết kế đầu tiên trên thế giới cho tờ Cosmopolitan, có hình một phi hành gia trên cảnh quan mặt trăng.

Vogue Singapore không phải là tạp chí duy nhất dưới sự bảo trợ của nhóm thử nghiệm AI trong tháng này. Cụ thể, số tháng 3 của Vogue Brasil không chỉ có một mà là sáu trang bìa được tạo ra với sự cộng tác của nhiếp ảnh gia Zee Nunes sử dụng AI.

Trang bìa số tháng 3 của Vogue Brasil.

Sự chồng chéo giữa thời trang và trí tuệ nhân tạo và con dao 2 lưỡi...

Miquela Sousa, hay còn gọi là Lil Miquela, là hình đại diện được tạo bởi studio truyền thông Brud với 2,8 triệu người theo dõi trên Instagram. Đây là một trong những người có ảnh hưởng ảo nổi tiếng trong ngành.

Gupta viết trong một tuyên bố về ý nghĩa của sự hợp tác của Vogue Singapore là sự hợp tác này "đã cho phép chúng tôi vượt qua ranh giới của những gì có thể".

Theo nhiếp ảnh gia Jon Gacela, người đã chụp cho tạp chí Vogue Mexico, đã đến lúc thời trang bắt kịp với AI.

Gacela nói, trang bìa Vogue Singapore "phản ánh thời điểm quan trọng này để kết hợp nghệ thuật và công nghệ, vốn đang đi đầu trong thời điểm hiện tại của chúng ta".

"Bằng cách sử dụng công nghệ AI để sản xuất trang bìa, Varun Gupta đã chứng minh tiềm năng của công nghệ này trong việc mang lại những khả năng mới và thú vị cho thế giới thời trang. Sản xuất hình ảnh có sự hỗ trợ của AI là một cách sáng tạo nghệ thuật mới thú vị" - Gacela nói thêm.

Bằng cách đại diện cho phụ nữ Đông Nam Á nhưng lại mô phỏng lại các nền văn hóa thông qua công nghệ mới, trang bìa của Voguce Singapore đã tạo nên sự khác biệt, Gacela cho biết thêm.

Nhưng theo Kyle Glenn, một người mẫu và nhiếp ảnh gia thời trang ở New York, cho biết hình đại diện AI là con dao hai lưỡi. Glenn nói: "Chúng ta có những cỗ máy điều khiển ô tô, chế tạo ô tô, đóng gói sản phẩm và giờ đây, những hình ảnh do máy tính tạo ra trông như thể đó là một bức ảnh thật".

"Những nền văn hóa này không được đại diện bởi những người hiện đang sống trong đó. Đó là một AI đã lấy thông tin từ hàng tỷ bức ảnh và thông tin chung về các nền văn hóa này để tạo ra một hình ảnh".

Câu hỏi sẽ là: Làm thế nào để bạn biện minh cho việc trả nhiều tiền hơn cho nội dung do con người tạo ra so với nội dung do AI tạo ra nếu đầu ra của cả hai nỗ lực là không thể phân biệt được? Vincent Peters, người sáng lập Inheritance Art.

Glenn cũng nhìn thấy mặt trái của đồng xu. Anh đánh giá cao sự mới lạ của tác phẩm, miễn là nó không thống trị các trang bìa tạp chí và ngành công nghiệp nói chung – điều mà anh ấy nghi ngờ sẽ xảy ra.

"Cuối cùng, chúng là những hình ảnh đáng kinh ngạc và chúng đang vượt qua ranh giới của thiết kế" - Glenn nói.

Glenn cũng cho biết điều khiến anh ngạc nhiên nhất là hình ảnh của những người phụ nữ này trông chân thực đến mức nào.

Miquela Sousa, hay còn gọi là Lil Miquela, là một trong những người có ảnh hưởng ảo nổi tiếng trong ngành. (Ảnh: Daily Mail)

"Nó chưa bao giờ có thật, nó chỉ là mô phỏng" - anh nói - "Bạn cảm thấy sự bất hòa này khi biết rằng người phụ nữ này trên tạp chí Vogue Singapore chụp hình với những đứa trẻ sơ sinh không thực sự hạnh phúc – cô ấy thậm chí không ở đó, không còn sống, hoặc không cảm nhận được những cảm xúc đó".

"Nhưng điều điên rồ nhất là nó vẫn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Nó khiến tôi cảm nhận được những thứ mà một con người thực sẽ cảm nhận được, mặc dù chúng chưa bao giờ tồn tại".

Tất nhiên, có những yếu tố khác, thực tế hơn, đang diễn ra.

Mô hình do AI tạo ra sẽ thay thế tài năng của con người?

"Những mô hình ảo này có lợi thế là có thể tùy chỉnh theo những cách mà mô hình con người không thể làm được" - Sofie Mählkvist, một người phụ trách chuyên mục phong cách và mạng xã hội có trụ sở tại London, người đã theo dõi sự gia tăng của các người mẫu và hình đại diện do AI tạo ra trên mạng xã hội.

"Họ không yêu cầu thanh toán, họ không cảm thấy mệt mỏi và không có phí đại lý".

Nhưng Mählkvist cũng nghi ngờ rằng các mô hình do AI tạo ra sẽ thay thế tài năng của con người. Cô dự đoán: "Gigi Hadid có thể có hình đại diện của riêng mình, giống như một NFT mà cô ấy sở hữu quyền và các thương hiệu sẽ trả tiền cho cô ấy để sử dụng nó".

Ở quy mô rộng hơn, Sofie Mählkvist thấy công nghệ này khiến người mẫu trở thành một ngành công nghiệp độc quyền hơn, bằng cách hạn chế hơn nữa số lượng người được thuê cho các bức ảnh cơ bản. Cô cũng cho rằng những mô hình được tạo ra này có thể làm cho một số bộ phận của ngành, như trình diễn thời trang, dễ tiếp cận hơn đối với những người không thể tham dự các sự kiện thể chất.

Vincent Peters, một nghệ sĩ thị giác và người sáng lập Inheritance Art, một phòng thí nghiệm hoạt hình và trí tuệ nhân tạo, cho biết người mẫu, công ty người mẫu và thương hiệu thời trang nên sẵn sàng xem xét tác động của việc tạo ảnh tự động đối với ngành và cách thức hoạt động của nó.

"Trong thời trang, câu hỏi sẽ là: làm thế nào để bạn biện minh cho việc trả nhiều tiền hơn cho nội dung do con người tạo ra so với nội dung do AI tạo ra nếu đầu ra của cả hai nỗ lực là không thể phân biệt được?" - Peter nói.

Cuối cùng, các quyết định sẽ thuộc về ngân sách của tạp chí.

"Chi phí và sở thích sẽ là kim chỉ nam cho những người sáng tạo nội dung thời trang" - Peter nói tiếp - "Việc trả tiền cho địa điểm, nhiếp ảnh gia, người mẫu, nghệ sĩ trang điểm và stylist có hiệu quả không? Hay tốt hơn là sử dụng các mô hình do AI tạo ra và đưa chúng vào bất kỳ bối cảnh và trang phục nào mà khách hàng muốn bằng kỹ thuật số?"./.