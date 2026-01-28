Người mua căn hộ The Win City chính thức được ký hợp đồng mua bán

Lượng giao dịch thành công ấn tượng, niềm tin thị trường được khẳng định

Sau khi hoàn tất quá trình chuẩn bị và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật, chủ đầu tư The Win City đã chính thức triển khai ký Hợp đồng mua bán (HĐMB) với khách hàng. Sau một thời gian ngắn giới thiệu ra thị trường, dự án ghi nhận lượng giao dịch thành công lớn, phản ánh mức độ quan tâm của thị trường cũng như niềm tin của cả nhóm khách hàng mua ở thật và nhà đầu tư tới dự án.

Theo ghi nhận, tỷ lệ giao dịch ổn định của The Win City đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố như lộ trình pháp lý rõ ràng, quy hoạch bài bản, cơ cấu sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, cùng khả năng khai thác và tích lũy giá trị trong dài hạn. Đây cũng là những cơ sở quan trọng giúp người mua đánh giá tính thanh khoản của dự án khi thị trường bất động sản đang dần bước vào chu kỳ hồi phục.

Ở góc độ khách hàng, anh Nguyễn Chung (Đức Hòa, Tây Ninh) cho biết, đây là lần đầu tiên anh mua nhà, nên các yếu tố về vị trí, mức giá và tính pháp lý được anh đặc biệt cân nhắc. "Tôi thấy dự án có vị trí thuận tiện, giá bán phù hợp với khả năng tài chính, và đặc biệt là hồ sơ pháp lý đầy đủ nên rất yên tâm khi quyết định sở hữu. Sau khi lựa chọn căn hộ, chỉ khoảng 5 ngày tôi đã nhận được thông báo ký hợp đồng mua bán, các thủ tục được thực hiện rõ ràng và minh bạch".

The Win City chính thức ký Hợp đồng mua bán với khách hàng.

The Win City với định vị "căn hộ cao cấp, giá quốc dân" tại cửa ngõ Tây TP Hồ Chí Minh, được quy hoạch với ba phân khu gồm Victory Heights (C), Glory Sky (B) và Prime Majestic (A), dự kiến cung cấp gần 6.000 sản phẩm ra thị trường.

Ở giai đoạn đầu, dự án triển khai phát triển phân khu Victory Heights (C), gồm 6 tháp căn hộ cao từ 22–28 tầng, cung ứng khoảng 2.822 sản phẩm. Tiến độ hiện tại, phân khu Victory Heights được thi công đồng bộ với nhịp độ tích cực: Tháp Vic 2.1 đã hoàn thành ép cọc và thi công móng, đạt khoảng 50% khối lượng; tòa Vic 2.2 đang triển khai tầng trệt; trong khi tháp Vic 2.3 đã hoàn thành phần móng.

Ông Lê Hồng Đức – Chỉ huy phó công trường dự án The Win City, tổng thầu Central - nhà thầu chính đồng chủ đầu tư dự án cho biết sẽ tiếp tục duy trì và đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo dự án bám sát kế hoạch đề ra.

Công trường dự án The Win City luôn nhộn nhịp, duy trì nhịp thi công liên tục.

Hạ tầng tăng tốc, tạo đòn bẩy gia tăng giá trị dự án

Bên cạnh yếu tố pháp lý và tiến độ triển khai, động lực gia tăng giá trị của The Win City còn đến từ hạ tầng giao thông khu vực đang được đầu tư đồng bộ và tăng tốc hoàn thiện.

Tọa lạc tại cửa ngõ Tây TP Hồ Chí Minh, dự án hưởng lợi từ mạng lưới giao thông liên vùng với các trục trọng điểm như Vành đai 3 – Vành đai 4, Trần Văn Giàu, Võ Văn Kiệt nối dài, Nguyễn Thị Tú và tuyến Lương Hòa – Bình Chánh, qua đó nâng cao khả năng kết nối và mở rộng không gian phát triển đô thị.

The Win City hưởng lợi từ hạ tầng khu Tây TP Hồ Chí Minh và các trục giao thông liên vùng, tạo nền tảng cho an cư ổn định và gia tăng giá trị dài hạn.

Trong đó, tuyến đường Nguyễn Thị Tú (823D) – trục kết nối trực tiếp dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và tăng khả năng kết nối đến các khu công nghiệp lớn như Nam Thuận – Đức Hòa Đông. Điều này không chỉ thuận tiện cho cư dân, mà còn mở rộng tệp khách hàng là chuyên gia, lao động chất lượng cao, gia tăng nhu cầu ở thực và thuê ở khu vực.

Ở quy mô liên vùng, Vành đai 3 TP.HCM dự kiến khép kín toàn tuyến vào 30/6/2026, trong khi Vành đai 4 đang được thúc đẩy để khởi công trong năm 2026. Các tuyến này được kỳ vọng sẽ tái định hình không gian phát triển đô thị, gia tăng giá trị cho các dự án nằm trong vùng hưởng lợi trực tiếp như The Win City.

Thực tế cho thấy, việc chính thức ký Hợp đồng mua bán, cùng với tiến độ thi công rõ ràng và hạ tầng khu vực tăng tốc đang đưa The Win City bước vào giai đoạn phát triển rõ nét. Đây được xem là nền tảng quan trọng cho nhu cầu an cư ổn định, đồng thời mở ra dư địa gia tăng giá trị bền vững trong dài hạn khi khu Tây TP Hồ Chí Minh ngày càng hoàn thiện về hạ tầng và thu hút dòng cư dân mới.