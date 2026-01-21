Người mua nhà chú ý: Chủ đầu tư dự án chung cư giá chỉ 25 triệu đồng/m2 giữa trung tâm Hà Nội điều chỉnh thời gian mở bán

Mới đây, liên danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Hạ Đình đã có văn bản số 1230 gửi Sở Xây dựng và UBND phường Thanh Liệt, thông báo điều chỉnh thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua căn hộ nhà ở xã hội tại dự án. Theo đó, thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ được điều chỉnh sang quý I/2026, thay cho kế hoạch công bố trước đó là quý IV/2025.

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Hạ Đình là liên danh Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH Một thành viên, Công ty Cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội - Haweicco, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà DAC Hà Nội.

Dự án nhà ở xã hội Hạ Đình (phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) được xây dựng tại ô đất NO1 khu đô thị mới Hạ Đình. Trên ô đất NO1 xây dựng 1 tòa chung cư cao 25 tầng, trong đó từ tầng 1-5 bố trí không gian văn phòng dịch vụ kết hợp khu vực để xe và kỹ thuật phụ trợ, từ tầng 6 đến tầng 25 bố trí khu vực căn hộ cùng với 1 tầng hầm. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành quý IV/2027.

Tổng số căn hộ gồm 440 căn, trong đó số lượng căn hộ nhà ở xã hội là 365 căn, diện tích khoảng 70m2 - 76,24 m2. Số căn nhà ở xã hội để bán là 255 căn hộ, diện tích 70 - 76,24 m2. Số căn nhà ở xã hội cho thuê mua là 37 căn hộ. Số căn nhà ở xã hội cho thuê là 73 căn hộ. Số lượng căn hộ thương mại là 75 căn, diện tích 76,24 - 89,82 m2.

Giá bán nhà ở xã hội khoảng 25 triệu đồng/m2, giá cho thuê khoảng 150.000 đồng/m2/tháng. Giá thuê mua nhà ở xã hội khoảng 390.000 đồng/m2/tháng. Mức giá trên chỉ là mức giá tạm tính. Chủ đầu tư sẽ công bố giá chính thức sau khi được Cơ quan quản lý Nhà nước thẩm định theo quy định.



