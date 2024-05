Người mua nhà nhanh chóng “chốt đơn” để tận dụng ưu đãi tốt

Khác với sự im ắng năm 2023, đến nay, nhiều dự án bất động sản ở các phân khúc khác nhau đã quay trở lại thị trường. Dữ liệu của Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS) cho thấy, trong quý 1/2024 có khoảng 6.200 giao dịch, tăng 8% so với quý 4/2023 và gấp đôi cùng kỳ năm 2023. Trong đó, nhiều giao dịch xuất hiện ở phân khúc chung cư, nhà phố.

Chị Lê Vân (45 tuổi), môi giới bất động sản ở khu vực TP.HCM và Bình Dương cho biết, số lượng sản phẩm chốt được trong 2 tháng gần đây gần bằng tổng số chị bán được cả năm 2023. Khách mua nhanh và nhiều nhất là tháng 4 vừa qua.

Theo chị Vân, khách của chị phần lớn là người mua ở thực, đã từng ngắm nghía và có ý định mua nhà từ trước đó nhưng còn chần chừ. Đến khi ngân hàng giảm lãi suất vay cùng với việc các chủ đầu tư tích cực ưu đãi, người mua nhanh chóng "chốt đơn" ngay.

Khách hàng tìm hiểu dự án nhà phố The Standard tại Bình Dương

Đại diện chủ đầu tư An Gia đánh giá, thời điểm này, khách hàng nhanh chóng đưa ra quyết định mua nhà hơn và tâm lý này diễn ra ngày càng phổ biến. Nếu như trước Tết, lãi suất cho vay mua nhà ưu đãi dao động khoảng 9-10%/năm thì hiện tại, nhiều ngân hàng hạ lãi suất cho vay còn 5%/năm. Chưa kể, thủ tục giải ngân hồ sơ cho khách hàng cũng "thoáng" hơn nên người mua nhà dễ dàng tiếp cận được vốn vay.

Mặt khác, các chủ đầu tư cũng liên tục kích cầu bằng nhiều chính sách tốt. Các dự án có pháp lý minh bạch, bàn giao hoàn thiện…tạo sức hút lớn với người mua thực.

Điển hình tại khu biệt lập The Standard (Bình Dương), ngay sau khi chủ đầu tư ban hành chính sách chiết khấu 30% giá trị sản phẩm, nhiều người đã mạnh dạn xuống tiền mà không cần đắn đo.

Với chính sách này, người mua được hưởng mức chiết khấu 30% khi thanh toán trước 95% giá trị sản phẩm. Ví dụ, nếu mua căn nhà phố có mức giá khoảng 6,7 tỷ đồng, sau khi khấu trừ chiết khấu 30% (tương đương 2 tỷ đồng), khách hàng chỉ cần thanh toán khoảng 4,3 tỷ đồng là có thể nhận nhà để ở ngay hoặc khai thác cho thuê, kinh doanh tạo dòng tiền.

Khu biệt lập The Standard có quy hoạch đồng bộ, hoàn thiện

Anh Trần Lực (50 tuổi, Bình Dương) cho biết, anh đã tìm mua nhà phố The Standard từ cuối năm 2023 nhưng đến cuối tháng 4 vừa qua mới quyết định xuống tiền.

"Chiết khấu 30% là mức ưu đãi khá lớn đối với một dự án nhà phố đã bàn giao, hoàn thiện sổ hồng. Sẵn có tiền nhàn rỗi, tôi chọn căn và chốt đơn ngay. Nếu do dự, tôi có thể sẽ mất cơ hội để mua được nhà giá tốt", anh Lực bày tỏ.

Theo khảo sát của Dat Xanh Services, nguồn cầu bị dồn nén trong suốt thời gian dài cộng với tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội mua nhà với ưu đãi tốt là lý do khiến nhiều người "chốt đơn" sớm. Trong đó, nhóm khách hàng có nhu cầu mua ở thực chiếm đa số (58%), tiếp theo là nhóm khách hàng đầu tư dài hạn (16%) và khai thác cho thuê (18%).

Thực tế, với người mua ở thực, điều họ quan tâm nhất là vấn đề tài chính. Nên việc các chủ đầu tư "tung" ưu đãi chiết khấu không chỉ kích cầu thị trường mà rõ ràng người mua cũng được lợi.

"Chúng tôi thấu hiểu khách hàng tại thời điểm này cần sự hỗ trợ như thế nào để mua được nhà. Với nhà phố biệt lập The Standard, khách hàng được giải quyết cả về vốn lẫn lãi suất. Các chính sách mới sẽ giúp khách hàng, kể cả nhà đầu tư giải quyết bài toán tài chính, tính toán dòng tiền dễ dàng để an tâm mua", đại diện An Gia cho biết.

Bên trong căn nhà phố một trệt hai lầu tại The Standard

Theo chuyên gia, việc các chủ đầu tư tung ưu đãi lớn được cho là một bước đi nhanh nhạy, chia sẻ lợi ích với khách hàng, giúp tăng khả năng thanh khoản. Bởi khi thanh khoản bất động sản tốt, rất khó để có các chính sách thuận lợi cho người mua như hiện nay. Vì vậy, nếu mua nhà ở thực thì đây là thời điểm thuận lợi về giá cả, lãi suất... Tuy nhiên, người mua nhà cũng cần cân nhắc các yếu tố khác như tính pháp lý, uy tín chủ đầu tư, hiện trạng hoàn thiện của dự án.

Hiện khu biệt lập The Standard thu hút lượng lớn các chuyên gia, người có thu nhập cao đến sinh sống và dần hình thành cộng đồng cư dân đa quốc gia như Nhật Bản, Đan Mạch và giới nhà giàu Bình Dương.

Nội khu dự án được An Gia mạnh tay trang bị chuỗi tiện ích phong cách resort như clubhouse, công viên trung tâm 4.000 m2, khu vực café, hồ bơi, khu vui chơi ngoài trời, phòng gym, yoga, bar-lounge... Dự án cũng sở hữu lợi thế về kết nối khi tọa lạc tại mặt tiền đường Trịnh Công Sơn (TP Tân Uyên, Bình Dương). Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến các thành phố, thị xã, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, kho bãi logistics...

"Nhờ lối phát triển sản phẩm khác biệt cùng số lượng giới hạn, các sản phẩm nhà phố biệt lập tại The Standard ghi nhận lực cầu tốt ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Nhiều người mua tìm kiếm lợi nhuận bền vững từ cho thuê, hướng đến nhóm chuyên gia vốn đòi hỏi cao về chất lượng sống. Đây cũng được xem như tài sản tích lũy về lâu dài cho thế hệ tương lai", đại diện An Gia chia sẻ.