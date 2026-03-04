Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người mua vàng từ vùng đỉnh 191 triệu đồng/lượng, giờ lãi lỗ ra sao?

04-03-2026 - 14:56 PM | Smart Money

Người mua vàng từ vùng đỉnh 191 triệu đồng/lượng, giờ lãi lỗ ra sao?

Người mua vàng từ vùng giá 191 triệu đồng/lượng sau gần 3 tháng vẫn chưa thể hoà vốn.

Giá vàng trong nước sau khi lập đỉnh lịch sử vào cuối tháng 1 đã nhanh chóng trải qua một nhịp điều chỉnh mạnh, khiến nhiều người mua vào ở vùng giá cao rơi vào tình trạng thua lỗ. Thời điểm cao trào của cơn sốt, vàng miếng SJC và vàng nhẫn được niêm yết ở mức 188,3 – 191,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), mức giá cao nhất từ trước đến nay trên thị trường trong nước. Khi đó, tâm lý lo ngại lạm phát, biến động kinh tế toàn cầu cùng đà tăng nóng của giá vàng thế giới đã thúc đẩy dòng tiền đổ vào vàng, khiến nhiều người tin rằng giá còn có thể tiếp tục leo thang.

Tuy nhiên, ngay sau khi thiết lập kỷ lục, giá vàng bất ngờ đảo chiều và có thời điểm giảm sâu xuống khoảng 169 – 172 triệu đồng/lượng, trước khi phục hồi lên vùng 181 – 184 triệu đồng/lượng vào tuần trước. Đến nay, vàng miếng SJC đang được giao dịch quanh 181,2 – 184,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh hồi cuối tháng 1.

Với những người mua vàng ở mức 191,3 triệu đồng/lượng, khoản lãi hay lỗ thực tế phụ thuộc vào giá mua vào của doanh nghiệp, bởi khi bán lại, nhà đầu tư chỉ có thể giao dịch theo mức giá này. Hiện tại, giá mua vào trên thị trường phổ biến quanh 181,2 triệu đồng/lượng, đồng nghĩa nếu bán ra ở thời điểm này, người mua ở đỉnh sẽ lỗ khoảng 10,1 triệu đồng cho mỗi lượng vàng (191,3 – 181,2 = 10,1 triệu đồng). Trong giai đoạn giá vàng rơi xuống vùng 169 – 172 triệu đồng/lượng, mức thua lỗ thậm chí từng lên tới 19 – 20 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này cho thấy dù vàng thường được xem là kênh trú ẩn an toàn, giá vẫn có thể biến động rất mạnh trong ngắn hạn, đặc biệt khi thị trường bị cuốn vào các cơn sốt tăng giá. Khi giá vàng tăng quá nhanh, nhiều người có xu hướng mua vào theo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội, nhưng nếu thị trường đảo chiều, những nhà đầu tư mua ở vùng giá cao có thể nhanh chóng mất đi phần lợi nhuận kỳ vọng, thậm chí chịu thua lỗ đáng kể.

Về triển vọng sắp tới, nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng có thể tiếp tục biến động trong biên độ rộng do chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới, chính sách lãi suất của Mỹ và các yếu tố địa chính trị. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư được khuyến nghị nên theo dõi sát diễn biến thị trường và cân nhắc chiến lược nắm giữ phù hợp, tránh chạy theo các đợt tăng nóng để hạn chế rủi ro khi giá đảo chiều.

Minh Thư

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty bảo hiểm nhân thọ bất ngờ bị khách khởi kiện đòi hủy hợp đồng và lấy lại toàn bộ 280 triệu sau 3 năm

Công ty bảo hiểm nhân thọ bất ngờ bị khách khởi kiện đòi hủy hợp đồng và lấy lại toàn bộ 280 triệu sau 3 năm Nổi bật

Không chỉ các ngân hàng, ZaloPay cũng thông báo ngừng cung cấp dịch vụ trên những điện thoại này

Không chỉ các ngân hàng, ZaloPay cũng thông báo ngừng cung cấp dịch vụ trên những điện thoại này Nổi bật

Giá vàng giảm 5 triệu đồng/lượng: Người mua vàng vào ngày Thần Tài đến giờ lỗ bao nhiêu?

Giá vàng giảm 5 triệu đồng/lượng: Người mua vàng vào ngày Thần Tài đến giờ lỗ bao nhiêu?

14:41 , 04/03/2026
Lãi suất tăng, áp lực đè nặng lên vai người mua nhà

Lãi suất tăng, áp lực đè nặng lên vai người mua nhà

14:12 , 04/03/2026
Cảnh báo quan trọng từ Vietcombank: Tránh 3 kiểu đặt mật khẩu này nếu không muốn bị mất tiền

Cảnh báo quan trọng từ Vietcombank: Tránh 3 kiểu đặt mật khẩu này nếu không muốn bị mất tiền

12:57 , 04/03/2026
Sau khi chuyển khoản 1 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân, một đại diện doanh nghiệp tại Hà Nội phải đến công an trình báo

Sau khi chuyển khoản 1 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân, một đại diện doanh nghiệp tại Hà Nội phải đến công an trình báo

11:27 , 04/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên