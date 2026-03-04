Người mua vàng từ vùng đỉnh 191 triệu đồng/lượng, giờ lãi lỗ ra sao?

Giá vàng trong nước sau khi lập đỉnh lịch sử vào cuối tháng 1 đã nhanh chóng trải qua một nhịp điều chỉnh mạnh, khiến nhiều người mua vào ở vùng giá cao rơi vào tình trạng thua lỗ. Thời điểm cao trào của cơn sốt, vàng miếng SJC và vàng nhẫn được niêm yết ở mức 188,3 – 191,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), mức giá cao nhất từ trước đến nay trên thị trường trong nước. Khi đó, tâm lý lo ngại lạm phát, biến động kinh tế toàn cầu cùng đà tăng nóng của giá vàng thế giới đã thúc đẩy dòng tiền đổ vào vàng, khiến nhiều người tin rằng giá còn có thể tiếp tục leo thang.

Tuy nhiên, ngay sau khi thiết lập kỷ lục, giá vàng bất ngờ đảo chiều và có thời điểm giảm sâu xuống khoảng 169 – 172 triệu đồng/lượng, trước khi phục hồi lên vùng 181 – 184 triệu đồng/lượng vào tuần trước. Đến nay, vàng miếng SJC đang được giao dịch quanh 181,2 – 184,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh hồi cuối tháng 1.

Với những người mua vàng ở mức 191,3 triệu đồng/lượng, khoản lãi hay lỗ thực tế phụ thuộc vào giá mua vào của doanh nghiệp, bởi khi bán lại, nhà đầu tư chỉ có thể giao dịch theo mức giá này. Hiện tại, giá mua vào trên thị trường phổ biến quanh 181,2 triệu đồng/lượng, đồng nghĩa nếu bán ra ở thời điểm này, người mua ở đỉnh sẽ lỗ khoảng 10,1 triệu đồng cho mỗi lượng vàng (191,3 – 181,2 = 10,1 triệu đồng). Trong giai đoạn giá vàng rơi xuống vùng 169 – 172 triệu đồng/lượng, mức thua lỗ thậm chí từng lên tới 19 – 20 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này cho thấy dù vàng thường được xem là kênh trú ẩn an toàn, giá vẫn có thể biến động rất mạnh trong ngắn hạn, đặc biệt khi thị trường bị cuốn vào các cơn sốt tăng giá. Khi giá vàng tăng quá nhanh, nhiều người có xu hướng mua vào theo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội, nhưng nếu thị trường đảo chiều, những nhà đầu tư mua ở vùng giá cao có thể nhanh chóng mất đi phần lợi nhuận kỳ vọng, thậm chí chịu thua lỗ đáng kể.

Về triển vọng sắp tới, nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng có thể tiếp tục biến động trong biên độ rộng do chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới, chính sách lãi suất của Mỹ và các yếu tố địa chính trị. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư được khuyến nghị nên theo dõi sát diễn biến thị trường và cân nhắc chiến lược nắm giữ phù hợp, tránh chạy theo các đợt tăng nóng để hạn chế rủi ro khi giá đảo chiều.