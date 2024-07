Người Mỹ sở hữu kho báu 43 tỷ USD trong “xó tủ”, hàng loạt công ty chật vật tìm đường khai thác

Hình ảnh minh hoạ

Kho báu đó là những bộ quần áo không mặc đến sẵn sàng để thanh lý. Một người Mỹ trung bình vứt bỏ khoảng 31 kg quần áo mỗi năm. Trong khi đó, việc tiết kiệm đang ngày càng phổ biến, đặc biệt với người tiêu dùng trẻ tuổi. Theo báo cáo thị trường hàng năm từ đại lý bán lẻ quần áo trực tuyến ThredUp, thị trường quần áo cũ của Mỹ trị giá khoảng 43 tỷ USD trong năm 2023.

Theo báo cáo từ Piper Sandler, người ta ước tính rằng thị trường có thể tăng trưởng trung bình khoảng 11% mỗi năm cho đến năm 2028. Thị trường bị phân mảnh, với khoảng 74% cửa hàng điều hành độc lập.

Quy mô thị trường quần áo cũ của Mỹ

Tuy nhiên, các công ty chuyên về tiết kiệm đang gặp khó khăn trong việc tạo ra một lựa chọn đầu tư hấp dẫn. Cổ phiếu của ThredUp và chuỗi cửa hàng tiết kiệm truyền thống Savers Value đều giảm khoảng 29% tính đến hiện tại. Nền tảng bán hàng xa xỉ trực tuyến RealReal hoạt động tốt hơn, nhưng phần lớn nhờ vào hoạt động mua bán nợ được công bố vào cuối tháng 2, nhằm giải quyết những lo ngại về thanh khoản. ThredUp và RealReal đều giảm đáng kể so với thời kỳ đỉnh cao vài năm trước.

Tình trạng này đơn giản là do kỳ vọng cao ban đầu đang giảm dần. ThredUp và RealReal lần lượt ra mắt vào năm 2021 và 2019 với nhiều sự phô trương. Những cái tên này được định giá cao trong năm ngoái. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng của cả ba công ty đều chậm lại và tăng trưởng chậm hơn so với thị trường chung.

Các tổ chức phi lợi nhuận như Goodwill chiếm một phần khá lớn thị trường đồ cũ với nguồn quyên góp ổn định và eBay thống trị thị trường bán lại trực tuyến. ThredUp và RealReal xuất hiện với mô hình là người gửi hàng và người mua sẽ phải trả phí để có trải nghiệm mua và bán thuận tiện hơn.

Người bán chỉ cần gửi hàng và nền tảng sẽ thực hiện công việc chụp ảnh, định giá và gắn thẻ từng mặt hàng theo kích thước, nhãn hiệu, màu sắc và tình trạng để có thể dễ dàng tìm kiếm các mặt hàng. Đối với RealReal, có thêm một bước kiểm định để đảm bảo sản phẩm không phải là hàng giả.

Doanh thu hàng năm của 3 công ty

Nhưng quy trình tốn kém này đồng nghĩa với việc khả năng sinh lời còn rất xa. Theo ước tính của nhà phân tích được thăm dò bởi Visible Alpha, cả ThredUp và RealReal đều được cho là sẽ không mang lại lợi nhuận, dựa trên các nguyên tắc tính toán được chấp nhận rộng rãi trong 4 năm tới.

Việc cân bằng giữa số lượng cung cấp và chất lượng đã trở nên khó khăn. ThredUp năm ngoái đã giới thiệu các khoản phí trừ vào khoản tiền khách hàng kiếm được khi mặt hàng của họ có người mua. Sự thay đổi này nhằm khuyến khích người tiêu dùng gửi số lượng lớn quần áo chất lượng cao. RealReal năm ngoái đã điều chỉnh cơ cấu hoa hồng của mình để thúc đẩy người gửi hàng gửi những mặt hàng đắt tiền có giá trên 100 USD.

Mặc dù những động thái này có thể thu hút các sản phẩm chất lượng hơn, nhưng chúng cũng có thể khiến người gửi hàng “quay xe” sang các nền tảng như Poshmark và eBay. Tại đây, họ phải làm nhiều thao tác hơn nhưng có cơ hội được trả nhiều tiền hơn. Đáng chú ý, cả hai thị trường này đều có tính năng xác thực cho các mặt hàng cao cấp và eBay đã cố gắng đơn giản hóa quy trình niêm yết của người bán thông qua AI.

Trong khi đó, Savers hứa hẹn mang lại trải nghiệm mua sắm hiệu quả hơn so với các tổ chức phi lợi nhuận. Piper Sandler ước tính doanh số bán hàng trên mỗi cửa hàng của họ gần gấp đôi so với Goodwill và hơn 6 lần so với Salvation Army. Nhưng nhà bán lẻ phải đối mặt với những thách thức chất lượng tương tự.

Theo hồ sơ của công ty, chỉ có khoảng một nửa số mặt hàng mà Savers nhận thực sự được đưa lên sàn bán hàng và khoảng một nửa trong số đó được bán đi. Savers nhận được tất cả các mặt hàng bằng cách trả tiền cho các tổ chức phi lợi nhuận để lấy các mặt hàng được quyên góp.

Trong khi Savers đã có lãi trong 3 năm qua, doanh số bán hàng tại cùng một cửa hàng trong những quý gần đây đã bất ngờ chậm lại. Cơ hội đầu tư vẫn phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của các cửa hàng mới. Đây vẫn là một rủi ro. Nhà phân tích Peter Keith vẫn tự tin về khả năng mở rộng của công ty. Ông cho rằng ban quản lý trước đây gặp khó khăn khi mở cửa hàng vì họ thiếu nguồn cung.

Giống như chiếc áo sơ mi bạn chỉ mặc một lần, những người bán quần áo cũ cho đến nay vẫn chưa đáp ứng chất lượng như lời quảng cáo.

Theo WSJ