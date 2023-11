Người Nga mạnh tay chi tiền mua bất động sản tại EU

Công ty RBK có trụ sở tại Ireland đưa thông tin trên hôm 22/11, trích dẫn dữ liệu từ công ty tư vấn NF Group.

Theo RBK, Cyprus, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ cũng là những lựa chọn hàng đầu của người Nga quan tâm đến mua bất động sản nước ngoài, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10/2023.

Báo cáo cho biết mục đích chính của 61% người Nga mua nhà ở nước ngoài là để nhận giấy phép cư trú hoặc quyền công dân. Xu hướng này đặc biệt phổ biến tại Cyprus và Hungary nơi thủ tục nhận quyền cư trú được đơn giản hóa cho người mua bất động sản.

Ví dụ Hungary có chương trình tạo điều kiện để người nước ngoài nhận giấy phép cư trú khi mua tài sản trị giá 215.000 euro (233.560 USD). Bà Anna Andreeva tại NF Group cho biết: “Ngưỡng đầu vào ở Hungary thấp hơn so với các quốc gia châu Âu khác. Chẳng hạn ở Cyprus là 300.000 euro và ở Tây Ban Nha là 500.000 euro”.

Bà bổ sung: “Bất động sản như vậy rất hấp dẫn để đầu tư vì giá nhà tại Hungary đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2010. Việc cho thuê bất động sản có thể tăng thu nhập bằng ngoại tệ của chủ sở hữu tới 6%”.

Ngoài ra, số người Nga mua bất động sản với mục đích đầu tư và để ở cũng tăng so với năm ngoái. Các nhà phân tích cho biết, nhu cầu bất động sản ở Liên minh châu Âu (EU) tăng vọt chủ yếu là do người Nga giàu có coi việc mua nhà là một con đường để tự do di chuyển trong khối, sau khi Moskva chịu nhiều lệnh trừng phạt vào năm ngoái.