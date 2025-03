Người Nhật treo 3 thứ này trước nhà: Gia đình trong ấm ngoài êm, con cháu đời đời hưởng phúc

Nói đến người Nhật, ai cũng nghĩ ngay đến lối sống tối giản, sạch sẽ, ngăn nắp. Nhưng có một khía cạnh tinh tế hơn mà không phải ai cũng để ý đó là cách họ bài trí không gian sống sao cho hài hòa về cả thẩm mỹ lẫn phong thủy.

Đó là lý do nếu để ý các con hẻm nhỏ ở Kyoto hay những ngôi nhà truyền thống kiểu Nhật, bạn sẽ dễ dàng thấy 3 vật dụng quen thuộc: Chuông gió, thẻ tre khắc chữ và bùa may mắn handmade. Cùng tìm hiểu kỹ lý do vì sao người Nhật lại tin tưởng và duy trì thói quen này nhé.

Chuông gió – Không chỉ để nghe mà còn để “cảm” không khí trong lành

Chuông gió (tiếng Nhật là Fūrin) là món đồ trang trí rất phổ biến tại Nhật Bản, đặc biệt là vào mùa hè. Âm thanh trong trẻo của chuông gió không chỉ mang lại cảm giác mát mẻ, thư giãn mà còn được người Nhật tin rằng có khả năng xua đuổi khí xấu, tà khí len lỏi vào nhà.

Theo quan niệm truyền thống, khi chuông gió rung lên, làn âm thanh vang vọng sẽ đánh thức năng lượng tích cực trong không gian sống. Cảm giác an yên mà nó mang lại không chỉ là hiệu ứng tâm lý mà còn là một phần trong triết lý “cảm nhận cái đẹp từ những điều nhỏ nhặt” mà người Nhật luôn trân trọng. Họ thường treo chuông gió ở cửa trước hoặc cửa sổ – nơi có gió nhẹ thổi qua – để mỗi lần chuông ngân vang là một lần luồng khí xấu bị “đuổi” đi và năng lượng tốt được đưa vào nhà.

Bên cạnh đó, ở xứ sở hoa anh đào, chuông gió cũng được coi là vật chống lại thảm hoạ thiên nhiên. Người Nhật cho rằng gió lớn mang đến dịch bệnh nên họ treo chuông gió trước nhà với suy nghĩ là trong phạm vi có tiếng chuông bản thân sẽ được bảo vệ an toàn, tránh tai ương, dịch bệnh.

Ngoài ra, chuông gió cũng có giá trị thẩm mỹ cao, được làm từ thủy tinh, kim loại hoặc gốm... với nhiều hình dáng bắt mắt. Vì thế, món đồ này không chỉ có tác dụng phong thủy mà còn khiến mặt tiền ngôi nhà trông sinh động và đậm chất nghệ thuật.

Thẻ tre khắc chữ – Lời chúc ngắn gọn cho gia đạo bình an

Nếu bạn từng đến Nhật vào dịp lễ Thất Tịch hoặc ghé qua một ngôi đền truyền thống, hẳn sẽ không xa lạ với những tấm thẻ gỗ nhỏ treo lủng lẳng đầy màu sắc – đó chính là ema. Đây là loại thẻ đặc biệt mà người Nhật dùng để ghi điều ước, gửi gắm tâm nguyện và cầu mong điều lành trong cuộc sống.

Tuy nhiên, không đợi đến lễ hội hay phải đến chùa chiền, đền thờ, nhiều người Nhật treo sẵn những tấm thẻ tre nhỏ khắc sẵn chữ “Phúc”, “An”, “Hòa”, “Tài”… như một cách để gieo ý niệm tích cực vào không gian sống. Họ tin rằng những từ ngắn gọn này khi được đặt đúng vị trí - nhất là nơi khí lưu thông như trước cửa nhà - sẽ như lời nhắc nhẹ nhàng mỗi ngày cho cả gia đình hướng đến sự thanh bình, thuận lợi và nhiều may mắn.

Về mặt hình thức, thẻ tre vừa đơn giản, mộc mạc nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng, dễ chịu. Nhiều ngôi nhà Nhật còn dùng thẻ tre như một phần decor thống nhất với phong cách kiến trúc truyền thống, vừa gần gũi thiên nhiên, vừa tinh tế, sâu sắc.

Bùa may mắn handmade

Nghe đến bùa may mắn có thể bạn sẽ nghĩ đến điều gì đó mang tính tín ngưỡng hay huyền bí. Nhưng với người Nhật, những chiếc bùa nhỏ xíu được gọi là Omamori lại là vật phẩm tinh thần rất đời thường. Chúng được bày bán tại đền chùa, hoặc được các nghệ nhân, người nội trợ tự tay làm tặng nhau như một lời chúc an lành.

Những chiếc bùa này thường được may bằng vải, bên trong có ghi chú mong ước đơn giản như “an toàn”, “thi đậu”, “may mắn”, “bình an”…, được treo lên ở nơi trang trọng trong nhà, đặc biệt là gần cửa ra vào. Người Nhật cho rằng đây là vị trí “chốt” luồng khí, nếu có thứ gì đó đại diện cho mong cầu tốt đẹp đặt tại đây thì năng lượng tích cực sẽ dễ dàng ghé đến và ở lại lâu hơn.

Ngoài yếu tố tinh thần, bùa Omamori còn là một phần trong văn hóa tặng quà tại Nhật. Rất nhiều bà mẹ tự làm bùa nhỏ để tặng con trước khi thi cử hoặc chồng tặng vợ trước chuyến đi xa như một cách truyền đi lời yêu thương không nói thành lời. Treo bùa handmade trước cửa nhà, với người Nhật cũng đơn giản là để luôn nhớ rằng mình đang được yêu thương, đang sống giữa năng lượng tích cực.

Nguồn: Tổng hợp