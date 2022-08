Người nổi tiếng kinh doanh ẩm thực nhưng đâu là các quán ăn mới nổi, siêu đắt khách dạo gần đây?

Khi nhắc đến quán ăn của nghệ sĩ, một số người cho rằng quán chỉ mở trên danh tiếng để thu hút khách nên chất lượng món ăn không được đảm bảo. Tuy nhiên, nhiều quán ăn mới mở gần đây đã tạo cho khán giả một cái nhìn khác vì chất lượng vô cùng xứng đáng với giá tiền. Các quán hút khách hoàn toàn nhờ hương vị món ăn vì một số thực khách nói rằng: "Phải lâu sau mình mới biết quán quen bản thân hay ghé đến ăn là của người nổi tiếng".

Phở Ly - diễn viên Quách Ngọc Tuyên và Hoàng Mèo

Địa chỉ: CN1: L1.04 Sunrise Riverside, Đ.Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè CN2: 270B, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 Giá: 55.000đ - 95.000đ Giờ hoạt động: 6h00 - 21h00

Quán phở mới của diễn viên Quách Ngọc Tuyên và Hoàng Mèo vừa mới khai trương được hơn nửa năm nay. Điểm thu hút chính của quán là phần nước dùng phở rất vừa miệng, đậm vị. Một tô phở quán bán có "topping" khá phong phú, bò viên và thịt tái mềm ngon, không dai, giá lại rất hợp túi tiền vì chỉ 55.000đ/tô. Tô "cao cấp" giá 95.000đ sẽ có thêm sườn bò và đuôi bò. Không gian quán sạch sẽ, có không gian ngoài trời và trong nhà để thực khách lựa chọn tùy sở thích.

Vua Cua - ca sĩ Will

Địa chỉ: CN1: 153 Bình Phú, Phường 11, Quận 6 CN2: 176 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5 CN3: 30 Vũ Huy Tấn, Phường 3, Quận Bình Thạnh CN4: 179 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình CN5: 376 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1 Giá: 200.000đ - 500.000đ/người Giờ hoạt động: 10h00 - 23h00

Nếu ai theo dõi Shark Tank Việt Nam thì không thể nào không biết thương vụ Vua Cua kêu gọi vốn thành công 3,5 tỷ đồng. Ca sĩ Will chính là cổ đông của Vua Cua đồng hành cùng Founder - CEO Đoàn Thị Anh Thư trong thương vụ. Vua Cua thường xuyên chạy chương trình buffet cùng nhiều ưu đãi nên nếu so với giá tiền cùng chất lượng đồ ăn thì vẫn rất hợp lý. Cua ở đây có thể chế biến nhiều loại như cua hấp, cua cà ri và cua sốt me,.... Ở đây có cua chính gốc Cà Mau chắc thịt, nhiều gạch, sốt nêm nếm rất đậm đà. Ngoài ra, quá còn có nhiều món khác như mực, sò điệp, hàu, đồ chiên tempura,... đảm bảo tươi và thịt ngon.



Quán Ốc Khánh - diễn viên Lê Khánh

Địa chỉ: CN1: 25/5 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1 CN2: 362/4 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh Giá: 200.000đ - 250.000đ/người Giờ hoạt động: 11h30 - 22h00

Đã bao giờ bạn đi ăn quán ốc nổi tiếng nhất nhì TP.HCM với chất lượng đi liền với giá cả mà không biết là của diễn viên nổi tiếng chưa? Đó chính là Quán Ốc Khánh của diễn viên Lê Khánh. Với dân sành ăn, không ai không biết đến quán ốc này với thực đơn phong phú cùng cách chế biến đa dạng, hợp vị nhiều người. Quán ốc này nằm tại con hẻm tương đối rộng tại Quận 1, là địa điểm quen thuộc của dân văn phòng quanh khu vực.



Đến quán này, hai món nên gọi nhất chính là nghêu hấp sả và răng mực xào bơ. Nghêu hấp sả ngọt vị thịt nghêu, hơi cay cay nhưng rất vừa miệng. Món răng mực xào bơ ăn kèm với bánh mì, răng mực giòn giòn cùng sốt bơ tỏi béo ngậy. Đối với mặt bằng Quận 1 đắt đỏ thì giá cả của quán khá hợp lý, quán lúc nào cũng đông khách nên mọi người cần đến sớm để không phải cất công chờ đợi.

Lẩu Hồng Kông Ông Sủi - diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc

Địa chỉ: 204 Lê Lai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 Giá: 500.000 trở lên/người Giờ hoạt động: 8h00 - 22h00

Bước vào nhà hàng, thực khách sẽ bị thu hút bởi không gian được thiết kế theo phong cách Trung Hoa. Họa tiết trang trí cực tinh xảo khiến nhà hàng trở nên sang trọng hơn, đặc biệt sẽ là "gu" của những bạn thích phim Hồng Kông những năm 80.



Nhà hàng có đến 40 món nhúng như bò núi lửa, cuộn thái lát hoặc nạc vai bò,... cùng với 8 vị nước lẩu cho bạn lựa chọn tùy sở thích. Bên cạnh lẩu, nhà hàng còn phục vụ những món Trung Hoa khác như cua, mì xào, bánh bao lá dứa, dimsum,... cũng rất được ưa chuộng. Giá của nhà hàng này tuy khá cao so với những nơi khác nhưng tương xứng với chất lượng dịch vụ từ đồ ăn, cách phục vụ, thiết kế không gian... Khi đến nhà hàng, xác suất cao bạn sẽ gặp được nhiều người nổi tiếng vì nơi đây được mệnh danh là "lẩu showbiz".

Bếp Chay - Phạm Hồng Phước

Địa chỉ: CN1: 140 Trường Sa, Phường 15, Bình Thạnh CN2: 146/1 Võ Thị Sáu, Phường 8, Quận 3 Giá: 13.000đ - 45.000đ Giờ hoạt động: 7h00 - 20h30

Bếp chay Phạm Hồng Phước là quán quen của rất nhiều người thích ăn chay. Điểm cộng đầu tiên trước khi bước vô quán chính là không gian đơn giản nhưng ấm cúng, thư giãn. Vào những giờ cao điểm như 11h00 - 12h30 và 17h00 - 19h00 các ngày rằm và mùng 1 âm lịch quán lúc nào cũng đông khách, có khi đến phải chờ hơn nửa tiếng mới có bàn.



Thực đơn của quán khá phong phú gồm mì vịt tiềm, bánh canh, bánh giò, bánh cuốn, cơm phần canh chua mắm ruốc,... nhưng được làm theo kiểu chay. Các món có khẩu phần vừa ăn và vị thanh đạm, phù hợp với nhiều người. Đối với mặt bằng quận gần trung tâm thì giá của nhà hàng chay khá vừa phải cùng cung cách phục vụ tận tình, chuyên nghiệp.

Hủ tiếu Chú Tư Già - diễn viên Bình Minh

Địa chỉ: 40 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1 Giá: 60.000đ - 80.000đ Giờ hoạt động: 6h00 - 23:00

Quán hủ tiếu bò viên lâu năm trên con đường Trần Quang Khải nhộn nhịp ít ai biết đến là của diễn viên Bình Minh. Một tô hủ tiếu phần bánh và bò viên khá nhiều, sợi hủ tiếu dai, bò viên to tròn cùng vị nước dùng ngọt thanh nhưng có giá khá rẻ. Điểm đặc biệt của hủ tiếu quán này là tóp mỡ béo giòn, không bị mềm như một số quán khác cùng món hủ tiếu thập cẩm thì có "topping" hấp dẫn hơn gồm lòng, gan và lá mía.



Định kiến về quán ăn của người nổi tiếng luôn có trước giờ và có nhiều người còn ngại đến vì mặc định món ăn của người "không chuyên" kinh doanh ẩm thực thì sẽ không ngon. Nhưng những ai từng đến tận nơi trải nghiệm qua đều đánh giá hương vị các quán trên "hiếm có chỗ để chê".