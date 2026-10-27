Người nộp thuế cần làm gì khi bị lợi dụng thông tin cá nhân dẫn đến tạm hoãn xuất cảnh?

Theo Cục Thuế, một số trường hợp cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh do đứng tên người đại diện theo pháp luật/chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp mà bản thân không hề biết (do bị mượn/lợi dụng giấy tờ tùy thân để lập doanh nghiệp, hoặc doanh nghiệp cũ đã ngừng hoạt động từ nhiều năm nhưng chưa làm thủ tục giải thể/chấm dứt hiệu lực mã số thuế).

Trong các trường hợp này, người nộp thuế cần:

- Tra cứu thông tin trên thông báo tạm hoãn xuất cảnh: xác định rõ tên doanh nghiệp giả mạo, mã số thuế nào và tình trạng nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Trình báo cơ quan công an về việc bị lợi dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp.

- Gửi Văn bản tới cơ quan đăng ký kinh doanh đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do hồ sơ không chính xác, giả mạo theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn hỗ trợ, xác minh, xử lý kịp thời.