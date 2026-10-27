Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tạm giữ hình sự giám đốc kiêm chủ quán nhậu Phùng Văn Huy SN 1988

| | Xã hội

Phùng Văn Huy là Giám đốc Công ty TNHH Môi trường HT88, Quản lý và điều hành Công ty TNHH Môi trường xanh 93.

Công an TP Hải Phòng ngày 26/10/2026 cho biết, ngày 22/10/2026, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phá chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng hình sự có biểu hiện hoạt động núp bóng doanh nghiệp do Phùng Văn Huy (sinh năm 1988; trú tại Thôn Nam Thượng, phường Thành Đông, TP Hải Phòng) - Giám đốc Công ty TNHH Môi trường HT88, Quản lý và điều hành Công ty TNHH Môi trường xanh 93 có trụ sở tại cổng KCN An Phát 1, xã Trần Phú, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Quá trình điều tra xác định, năm 2023, Phùng Ngọc Huy thành lập Công ty TNHH Môi trường HT88, đặt trụ sở tại khu Cống 6, Quốc lộ 37, xã Trần Phú, TP Hải Phòng; Huy là người đại diện theo pháp luật. Công ty đăng ký các ngành nghề thu gom rác thải, phế liệu, rác thải công nghiệp, vệ sinh công nghiệp và san lấp mặt bằng.

Ngoài ra, Huy còn là chủ quán nhậu Bầu Bạn tại cùng địa chỉ. Lợi dụng pháp nhân công ty làm vỏ bọc, Huy cùng đồng phạm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật tại Khu công nghiệp An Phát 1 và khu vực lân cận như: Hành vi cưỡng đoạt tài sản; Hành vi gây ô nhiễm môi trường...

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP tạm giữ hình sự 3 đối tượng Phùng Văn Huy, Nguyễn Hữu Lợi và Đinh Ngọc Quý - Ảnh: Công an Hải Phòng

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Phùng Văn Huy – Giám đốc Công ty, Nguyễn Hữu Lợi (sinh năm 1994, trú tại xã Nam Sách, Hải Phòng), Đinh Ngọc Quý (sinh năm 1992, trú tại xã Thái Tân, Hải Phòng) – là nhân viên, lái xe của Công ty TNHH Môi trường HT88 về hành vi cưỡng đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Để điều tra mở rộng vụ án, đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân nào là bị hại của nhóm đối tượng nêu trên liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng để làm việc, cung cấp tài liệu có liên quan đến hành vi vi phạm của nhóm đối tượng trên theo quy định.

Các thông tin liên quan cung cấp đến Phòng Cảnh sát hình sự, đề nghị liên hệ Đồng chí Thượng tá Hoàng Kim Thái – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hải Phòng (Địa chỉ: Số 10 Đà Nẵng, phường Gia Viên, TP Hải Phòng); SĐT: 0904.127.567.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý quy định mới nhất sẽ áp dụng sau ngày 30/6/2027

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý quy định mới nhất sẽ áp dụng sau ngày 30/6/2027 Nổi bật

Miền Bắc bao giờ chuyển lạnh?

Miền Bắc bao giờ chuyển lạnh? Nổi bật

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, chấm dứt nắng nóng

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, chấm dứt nắng nóng

11:50 , 27/10/2026
Khi phát hiện bị tạm hoãn xuất cảnh, người nộp thuế cần làm gì?

Khi phát hiện bị tạm hoãn xuất cảnh, người nộp thuế cần làm gì?

11:16 , 27/10/2026
Những lưu ý khi nộp hồ sơ trực tuyến đề nghị cấp hộ chiếu

Những lưu ý khi nộp hồ sơ trực tuyến đề nghị cấp hộ chiếu

10:32 , 27/10/2026
Đang tập văn nghệ, nữ sinh lớp 10 bị các bạn lao vào đánh hội đồng ở Nghệ An: Đã rõ nguyên nhân

Đang tập văn nghệ, nữ sinh lớp 10 bị các bạn lao vào đánh hội đồng ở Nghệ An: Đã rõ nguyên nhân

09:59 , 27/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên