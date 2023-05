Người phụ nữ 43 tuổi dốc sạch tiền tiết kiệm, mở một quán bar chỉ chiếu các môn thể thao dành cho phái đẹp: Thu gần 23 tỷ đồng trong 8 tháng

Khi Jenny Nguyen ký hợp đồng thuê để mở quán bar trong mơ của mình, cô không chắc nó sẽ mở cửa được hơn vài tháng.



Nhưng vào đầu tháng 4, cơ sở đầu tiên của kiểu quán bar này của Nguyen, 43 tuổi, ở Portland, Oregon, Hoa Kỳ, đã tổ chức lễ kỷ niệm một năm thành lập. Được đặt tên một cách thông minh là Sports Bra, đó là một quán bar thể thao nơi chỉ có các vận động viên nữ xuất hiện trên TV.

Hoạt động kinh doanh diễn ra tốt đẹp, bất chấp mô hình kinh doanh hướng tới một nhóm đối tượng cụ thể và lạm phát kỷ lục khiến giá thực phẩm và đồ uống tăng vọt, Sports Bra vẫn mang lại doanh thu 944.000 đô la (khoảng 23 tỷ đồng) chỉ trong 8 tháng mở cửa vào năm 2022, theo CNBC Make It.

Nguyen cho biết thêm, quán đã có lãi trong năm đầu tiên kinh doanh.

"Hóa ra, nó khá phổ biến, cái cảm giác là một người hâm mộ thể thao nữ, đi đến một nơi công cộng, chẳng hạn như quán bar thể thao, nhưng lại gặp khó khăn trong việc tìm một địa điểm để chiếu một trận đấu của nữ, đặc biệt là khi đang diễn ra những môn thể thao khác mà nam giới chơi," Nguyen nói.

Ban đầu, cô không chắc ý tưởng này có hiệu quả hay không. Phần lớn tiền và sự chú ý thường đều chỉ dành cho các môn thể thao dành cho nam giới - một lý do chính khiến Sports Bra được cho là quán bar đầu tiên của Mỹ chỉ phát các môn thể thao dành cho nữ trên TV.

Đó cũng không phải là điều mà Nguyễn thường làm: Cô tự mô tả mình là người "rất thận trọng, không thích rủi ro." Nhưng nỗi ám ảnh của cô với các môn thể thao dành cho phụ nữ và sự thất vọng với việc nó không được xuất hiện trên màn hình tivi đã khiến cô tiêu sạch tiền tiết kiệm - khoảng 27.000 đô la (khoảng 630 triệu đồng) - và muốn đóng góp một cái gì đó.

"Cá nhân tôi nghĩ rằng ý tưởng này thật tuyệt vời và đó là điều mà thế giới đang cần," Nguyen nói. "Nhưng tôi không biết rằng liệu thế giới có đón nhận nó hay không, tôi chỉ muốn thử một lần."

Jenny Nguyen, chủ quán Sport Bar

Quá trình trở thành hiện thực của Sports Bra

Nguyen là một fan hâm mộ bóng rổ, cô đã chơi môn thể thao này tại trường Cao đẳng Clark ở Vancouver, Washington, trước khi bị chấn thương đứt dây chằng chéo trước. Cô cũng là một nhân viên nhà hàng lâu năm, người đã có ba năm làm bếp trưởng của Đại học Reed.

Vào năm 2018, Nguyen và một nhóm bạn muốn xem trận tranh giải vô địch bóng rổ nữ của NCAA. Họ đến một quán bar thể thao, lúc đó quán không có mấy người, nhưng họ vẫn phải cầu xin một nhân viên pha chế chuyển kênh của một trong những chiếc TV nhỏ nhất tại đó từ môn thể thao nam sang trận tranh chức vô địch nữ, thậm chí còn không được bật tiếng, cô nhớ lại.

Họ cùng nhau nhảy cẫng lên để ăn mừng "một trong những trận đấu hay nhất mà tôi từng xem," Nguyen nói, khi cú sút ba điểm vang dội đã ấn định danh hiệu vô địch cho Notre Dame.

"Chúng tôi đã quá quen với việc xem một trận đấu thể thao của nữ theo cách như vậy," cô ấy nói, đồng thời nói thêm rằng họ chỉ tìm thấy điều kiện xem tốt hơn "nếu có một nơi của riêng mình."

Nhiều ngày sau, cô chuyển sự thất vọng của mình thành một giả thuyết: Cô sẽ đặt tên cho quán bar của mình là gì? "Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là Sport Bar," Nguyen nói. "Và một khi đã nghĩ về nó, tôi sẽ không thể dừng nghĩ về nó. Nó rất hấp dẫn. Tôi rất tham vọng về nó."

Trong nhiều năm, cô chỉ đơn giản là ước ao và nói đùa về nó. Sau đó, hậu quả từ các phong trào công bằng xã hội như #MeToo và sự phân biệt chủng tộc của đất nước sau vụ sát hại George Floyd đã khiến cô muốn tạo ra tác động có ý nghĩa đối với thế giới và cộng đồng của mình.

Nguyen công khai là đồng tính nữ ở tuổi 17, cô cho biết không phải lúc nào cô cũng cảm thấy được chào đón tại hầu hết các quán bar thể thao truyền thống. Sport Bar có thể giúp ích cho cô và bất cứ ai khác hiếm khi cảm thấy được chấp nhận ở các cơ sở thể thao khác, cảm thấy như mình thuộc về nơi đó.

"Tôi đã nghĩ, nếu chúng tôi thậm chí có thể đưa một đứa trẻ vào đây và khiến chúng cảm thấy mình thuộc về thể thao, vậy thì điều đó cũng rất xứng đáng," cô nói.

Giúp các quán bar thể thao dành cho phụ nữ khác bắt đầu

Ban đầu, Nguyen có tiền tiết kiệm và 40.000 đô la (khoảng 930 triệu đồng) tiền vay từ bạn bè và gia đình. Điều đó sẽ giúp Sports Bra tồn tại trong ba tháng, dựa trên ước tính chi phí lao động, hàng tồn kho và các chi phí khác.

Vào tháng 2/2022, cô đã khởi động chiến dịch Kickstarter để huy động được 48.000 đô la (khoảng 1 tỷ đồng) - số tiền đủ cho một quỹ tài chính bổ sung trong sáu tháng, nhằm xây dựng lượng khách hàng thường xuyên mà bất kỳ quán bar hoặc nhà hàng nào cũng cần để tồn tại lâu dài.

Điều khiến Nguyen bất ngờ là chiến dịch đã huy động được hơn 105.000 đô la chỉ trong 30 ngày, nhờ một bài báo được chia sẻ trên ấn phẩm thực phẩm trực tuyến Eater.

Nhưng tiền đến từ khắp nới trên đất nước và thế giới không đảm bảo cho sự thành công. Những người ở Portland mới là khách hàng mà cô cần.

Hiện tại, việc thường xuyên có một hàng dài người xếp hàng trước cửa quán là một điều hết sức bình thường. Các biểu tượng bóng rổ nữ như Sue Bird và Diana Taurasi đã xuất hiện trong một sự kiện do Buick tài trợ vào đầu tháng 4. Ginny Gilder, đồng sở hữu giải Seattle Storm của WNBA, thậm chí đã xếp hàng chờ xem đội của cô thi đấu trên TV tại The Sports Bra, Nguyen nói.

Mọi thứ khác xa so với giai đoạn mới bắt đầu, khi mà cô bị nhiều ngân hàng và hiệp hội doanh nghiệp nhỏ từ chối cho vay kinh doanh, và lý do từ chối phần lớn đều là rủi ro cao do concept quá lạ, và còn được điều hành bởi một người lần đầu khởi nghiệp trong thời kì đại dịch.

Ngay cả khái niệm cốt lõi của quán bar cũng là một khó khăn: Thật khó để tìm đủ các sự kiện thể thao dành cho phụ nữ để bật suốt ngày trên TV. Theo một nghiên cứu năm 2021 của Đại học Nam California, chỉ có khoảng 5% tổng số tin tức thể thao truyền hình tập trung vào các vận động viên nữ.

Bên trong quán bar của cô chủ Jenny Nguyen

Nguyen cho biết cô đã tiếp cận trực tiếp với các mạng lưới thể thao và dịch vụ phát trực tuyến, một số trong số đó đã kết nối cô với quyền truy cập vào nhiều nội dung thể thao dành cho phụ nữ hơn. Cô cũng dành một lượng thời gian khá lớn để "lùng sục" các danh sách các chương trình, một quá trình mà miêu tả là "lấy dao rựa và chặt cả một khu rừng".

Nhưng hiện tại, cô không còn đơn độc nữa. Một quán bar khác chuyên về các môn thể thao dành cho phụ nữ đã mở ở Seattle gần đó, và Nguyen cho biết cô ấy đang giữ liên lạc với một số doanh nhân tiềm năng khác, họ muốn xin cô cho lời khuyên về việc mở ra những quán bar tương tự ở các thành phố khác.

"Tôi rất muốn có ngày càng nhiều người được trải nghiệm cảm giác mà những khách hàng ở đây được trải nghiệm khi họ bước qua những cánh cửa này," cô nói.