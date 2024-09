Người phụ nữ bị gã trai quen qua mạng xã hội lừa gần 6 tỷ đồng - VTV.VN

Ngày càng nhiều trường hợp lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội đang trở thành vấn nạn nghiêm trọng. Một câu chuyện đáng chú ý gần đây là của một người phụ nữ bị lừa gần 6 tỷ đồng bởi một đối tượng quen qua mạng xã hội.

Người phụ nữ này, thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện và chia sẻ trên mạng xã hội, tình cờ kết bạn với một người đàn ông tự giới thiệu là nhân viên của một tập đoàn lớn và cũng tích cực làm thiện nguyện. Sự đồng cảm và thiện chí đã khiến người phụ nữ tin tưởng đối tượng.

Những trò chuyện qua lại giữa hai người dần dần trở nên gần gũi. Đối tượng đã đánh vào tâm lý người phụ nữ, đặc biệt là tình cảm mẹ con, khi gợi ý muốn "làm ba của con gái em". Sau một tháng trò chuyện, đối tượng bắt đầu dụ dỗ nạn nhân tham gia vào một quỹ đầu tư được cho là tri ân nội bộ của tập đoàn, khẳng định đây là cơ hội tốt để chia sẻ với nhiều người.

Đối tượng đã gửi một đường link và biên lai giao dịch để nạn nhân đăng nhập và quyên góp tiền. Với những lời hứa hẹn về lãi suất hấp dẫn, người phụ nữ đã chuyển gần 6 tỷ đồng vào hệ thống. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, đối tượng đột ngột ngừng liên lạc và không thể rút được lãi như đã hứa.

Những dấu hiệu lừa đảo trở nên rõ ràng khi người phụ nữ phát hiện mình bị lừa, khi mà trên trang Facebook của người đàn ông thực sự đã có thông báo cảnh báo về hành vi lừa đảo giả mạo.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, cơ quan công an đã triệt xoá 12 vụ án liên quan đến tội phạm lừa đảo trên mạng, bắt giữ 72 đối tượng và điều tra các vụ việc với thiệt hại tài sản lên đến trên 500 tỷ đồng. Công an khuyến cáo người dân không kết bạn với người lạ trên mạng xã hội, không chuyển tiền cho người không quen biết, và luôn cảnh giác với các giao dịch tài chính trực tuyến.

Nếu quý vị có thông tin liên quan hoặc cần chia sẻ trải nghiệm để cảnh báo người khác, hãy gọi đến hotline: 088 924 24 24 trong giờ hành chính.