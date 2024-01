Người phụ nữ bị hack tài khoản ngân hàng, công an lập tức liên hệ và tình tiết đáng ngờ xuất hiện

Mới đây, chị T.H đến từ Hà Nội nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ phường yêu cầu cập nhật và đồng bộ hóa thông tin dữ liệu cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Do bận việc, không sắp xếp lên trụ sở công an phường làm thủ tục, chị T.H được hướng dẫn làm online tại nhà, truy cập vào đường link để thực hiện đồng bộ hóa thông tin dữ liệu.

Sau khi truy cập vào đường link "cán bộ phường" gửi, điện thoại của chị T.H bị "treo". Vài tiếng sau, khi truy cập trở lại điện thoại, kiểm tra tài khoản, người phụ nữ này phát hiện toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng đã "bay" sạch.



Bức xúc vì tiền trong tài khoản bị hack, chị T.H đăng tải thông tin sự việc trên mạng xã hội. Khi thông tin được chia sẻ, chị T.H nhận được tin nhắn từ một người đàn ông tự xưng là "công an" đến từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an.

Đối tượng này thông báo sẽ hỗ trợ chị T.H điều tra và lấy lại khoản tiền đã mất. Sau khi cung cấp đầy đủ thông tin, chị T.H được yêu cầu chuyển khoản 1.000.000 đồng tiền phí xử lý vụ việc. Tin tưởng vì nhận thấy sự "chuyên nghiệp" từ việc yêu cầu khai báo thông tin của "công an", chị T.H chuyển khoản đầy đủ tiền phí. Thế nhưng, ngay sau đó, chị T.H nhận thấy, tài khoản của người này bất ngờ chặn tin nhắn của chị.

Trường hợp của chị T.H không phải hiếm gặp. Mới đây, Cục An toàn thông tin khuyến cáo về tình trạng giả danh Công an, luật sư hỗ trợ nạn nhân lấy lại tiền đã mất.

Theo Cục An toàn thông tin, gần đây, trên Facebook xuất hiện nhiều tài khoản mạo danh các lãnh đạo, cán bộ thuộc cơ quan chức năng, văn phòng luật cung cấp dịch vụ hỗ trợ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Đánh vào tâm lý muốn lấy lại tiền đã mất của những người từng bị lừa đảo, các đối tượng đã giả danh cán bộ làm an ninh mạng để hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo. Một số đối tượng giới thiệu sẽ hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa, cam kết lấy lại được tiền với thủ tục nhanh chóng hiệu quả thủ tục đơn giản hơn nhiều so với việc đến cơ quan công an trình báo.

Sau đó, các đối tượng hướng dẫn và yêu cầu nạn nhân đóng phí để hỗ trợ hoặc làm nhiệm vụ để rút tiền treo trên hệ thống khi có người chuyển tiền, các đối tượng thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi và không cho rút tiền về.

Cục An toàn thông tin đề nghị người dân, đặc biệt là những nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, phải nâng cao cảnh giác. Trường hợp nhận được cuộc gọi nghi ngờ mạo danh, người dân có thể ghi âm cuộc gọi, lưu lại số điện thoại và thông báo kịp thời cho cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo vụ việc. Người dân cũng cần thường xuyên cập nhật và nắm bắt thông tin về vấn đề an toàn không gian mạng; luôn cảnh giác với những lời mời chào trên mạng xã hội; tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân để tránh bị đánh cắp thông tin sử dụng cho mục đích phi pháp.