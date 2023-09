Người phụ nữ bị ho suốt 20 năm, nguyên nhân hóa ra là ăn quá nhiều

Người phụ nữ này sống ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hơn 20 năm qua, chị đã đến nhiều bệnh viện, điều trị bằng nhiều phương pháp cả Đông y lẫn Tây y, cũng đã làm các xét nghiệm sàng lọc chất gây dị ứng nhưng tình trạng ho dai dẳng vẫn không hề cải thiện. Mãi đến thời điểm cách đây 3 tháng, nguyên nhân mới được phát hiện. Đó là chứng trào ngược dạ dày - thực quản do "áp lực dạ dày quá mức”, hậu quả của thói quen ăn uống.

Dấu hiệu phổ biến của bệnh trào ngược dạ dày thực quản là trào ngược axit và buồn nôn; tuy nhiên một số bệnh nhân còn có các triệu chứng hô hấp như ho, hen suyễn và thậm chí xơ phổi. Với nữ bệnh nhân trên, bác sỹ còn nhận thấy “áp lực dạ dày cao” cũng là nguyên nhân chính khiến các triệu chứng trở nên trầm trọng hơn.

Bình thường, giữa thực quản và dạ dày có những “rào cản tự nhiên” để ngăn thức ăn trào ngược như cơ vòng, cơ hoành, dây chằng. Khi những hàng rào này bị phá hủy hoặc áp lực trong dạ dày quá cao, những thứ chứa trong dạ dày sẽ chảy ngược lên. Đây là nguyên nhân khiến người phụ nữ ở Ninh Ba bị ho suốt 20 năm, chữa mãi không khỏi.

Chứng trào ngược dạ dày, thực quản có thể gây các triệu chứng về hô hấp. (Ảnh: Istock)

Người phụ nữ này chỉ cao 155cm nhưng nặng tới 71kg. Cô không chỉ ăn rất nhiều mà còn có thói quen nằm hoặc ngồi trong thời gian dài sau ba bữa ăn no mỗi ngày. Bác sỹ chuyên khoa hô hấp điều trị cho chị giải thích: “ Chứng béo phì và việc nằm, ngồi lâu sau khi ăn làm tăng áp lực ổ bụng. Áp lực này quá cao và tình trạng dạ dày căng phồng có thể dẫn đến trào ngược dạ dày, thực quản ”.

Đến nay, sau 3 tháng điều trị và thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt, các triệu chứng của nữ bệnh nhân đã được cải thiện. Chứng ho khiến chị khổ sở hơn 20 năm qua đã biến mất.

Ngay khi tin tức này được đăng tải, nhiều cư dân mạng cho biết câu chuyện của người phụ nữ Ninh Ba giúp họ nhận ra vấn đề của bản thân. "Đây không phải đang nói về tôi sao?"; "Đúng rồi, mỗi lần tôi ăn quá nhiều cũng bị ho"; "Tôi cũng vậy" ... là những bình luận phổ biến xung quanh chủ đề này.

Có vẻ như nếu bạn không uống cà phê hoặc ăn đồ ngọt, đường dạ dày thực quản của bạn sẽ dễ gặp vấn đề. Tránh ngồi lâu sau khi ăn và đi lại xung quanh để không chỉ phát triển tư thế tốt mà còn duy trì trạng thái khỏe mạnh.

