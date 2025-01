Người phụ nữ bị lừa 3,8 tỷ đồng khi cho vay để đáo hạn sổ tiết kiệm: Công an chỉ cần làm 1 việc sau đã tóm được kẻ lừa đảo

Đối tượng Đặng Công Hoàng.

Ngày 20/01/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo của bà T.T.M thường trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng về việc bà bị Đặng Công Hoàng (47 tuổi) thường trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,8 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản rất lớn của người dân, ảnh hưởng lớn đến an ninh, trật tự tại địa phương, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời chủ động tổ chức triển khai các phương án, lực lượng nhằm quyết tâm đấu tranh, triệt phá vụ án ngay trong đêm 20/01/2025.

Theo thông tin do bà M. cung cấp, cho đến ngày 20/01/2025, Hoàng vẫn tiếp tục yêu cầu bà M. đưa tiền nên lực lượng Công an đã hướng dẫn bà M. hẹn gặp đối tượng đến nhà để đưa tiền mặt. Ngay sau khi phát hiện đối tượng, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ngay lập tức khống chế và bắt giữ được đối tượng để đưa về làm việc.

Sau khi bắt giữ được đối tượng, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thành lập ngay các tổ công tác để đấu tranh làm rõ vụ án. Những điều tra viên có kinh nghiệm được phân công trực tiếp làm việc, đấu tranh với Đặng Công Hoàng. Một tổ công tác khẩn trương làm việc với người bị hại, phối hợp với các tổ chức tín dụng, cơ quan có liên quan thu thập các tài liệu, chứng cứ của vụ án. Một tổ tiếp tục thu thập thông tin, tài liệu về đối tượng Đặng Công Hoàng để củng cố chứng cứ điều tra.

Tại cơ quan Công an, ban đầu Đặng Công Hoàng ngoan cố, không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nhưng sau nhiều giờ đấu tranh quyết liệt với đối tượng, đến rạng sáng ngày 21/01/2025, với chứng cứ không thể chối cãi, Hoàng đã phải cúi đầu nhận tội.

Hoàng khai nhận bản thân làm nghề buôn bán sầu riêng nhưng bị thua lỗ dẫn đến nợ tiền của nhiều người. Trong một lần đến TP Bảo Lộc, Hoàng đã thuê phòng nghỉ tại cơ sở lưu trú của bà T.T.M nên có số điện thoại của bà M. và nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hoàng đã làm giả một số sổ tiết kiệm tại ngân hàng rồi chụp hình cho bà M. xem và nói rằng số tiền trong các sổ tiết kiệm này có yếu tố nước ngoài, gặp trục trặc nên chưa rút tiền được, muốn rút được tiền thì phải mở công ty để hợp thức hóa mới rút được tiền và hỏi vay tiền của bà M. để đóng thuế mở công ty và chi trả các chi phí như thuê luật sư, làm thủ tục rút tiền… Đồng thời, Hoàng còn làm giả 01 bức thư điện tử bằng tiếng Anh mang tên Ashley Welch có nội dung là phải nộp thêm tiền để tham gia công ty sau đó mới rút tiền. Do tin tưởng nên bà M. đã cho Hoàng vay tiền nhiều lần với tổng số tiền là 3,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn, Hoàng không trả tiền mà tiếp tục vay tiền để thành lập công ty nên bà T.T.M nghi ngờ và trình báo cơ quan Công an.

Ngày 23/01/2025, sau khi đánh giá toàn bộ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đặng Công Hoàng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đề nghị các tổ chức, cá nhân là người bị hại liên quan đến vụ án, tiếp tục trình báo đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng (Số điện thoại trực ban hình sự: 02633.822.097) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.