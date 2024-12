Người phụ nữ bị thiêu chết trên tàu điện ngầm New York

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 sáng ngày 22/12 (theo giờ địa phương) khi nghi phạm tiếp cận nạn nhân trên một toa tàu thuộc tuyến F tại ga Stillwell Avenue, Brooklyn, và cố ý châm lửa đốt nạn nhân trước khi bỏ trốn. Theo Ủy viên Cảnh sát New York Jessica Tisch, nghi phạm đã dùng bật lửa để châm vào quần áo của nạn nhân, khiến lửa bùng lên nhanh chóng chỉ trong vài giây.

Khi phát hiện khói và lửa trên toa tàu, các sĩ quan cảnh sát tuần tra đã nhanh chóng can thiệp, nhưng nạn nhân đã tử vong tại hiện trường. Nghi phạm không rời khỏi khu vực mà ngồi trên ghế tại sân ga, quan sát toàn bộ sự việc. Hình ảnh từ camera giám sát và camera gắn trên đồng phục cảnh sát đã giúp xác định danh tính nghi phạm rõ ràng.

Nhà ga Coney Island Stillwell Avenue tại quận Brooklyn của New York. (Ảnh: AP)

Cảnh sát cho biết nạn nhân dường như bất động vào thời điểm bị tấn công. Hình ảnh từ camera cho thấy nghi phạm đốt cháy một tấm chăn trên người nạn nhân, ngọn lửa sau đó lan ra toàn thân khi nạn nhân cố đứng dậy. Nghi phạm rời khỏi toa tàu và ngồi theo dõi từ khoảng cách gần.

Nhờ thông tin từ ba học sinh trung học nhận diện được nghi phạm qua hình ảnh công bố, cảnh sát đã bắt giữ người này trên một chuyến tàu tại ga Herald Square ở trung tâm Manhattan vào khoảng tám giờ sau sự việc. Nghi phạm mang theo một chiếc bật lửa trong túi khi bị bắt.

Nạn nhân đã tử vong tại hiện trường. (Ảnh: NY Post)

Sự việc hiện được điều tra như một vụ án mạng. Nạn nhân chưa được xác định danh tính, và không có hành khách hay nhân viên cứu hộ nào bị thương trong vụ việc.

Thị trưởng New York, ông Eric Adams, đã cảm ơn những người dân đã hỗ trợ cảnh sát và khẳng định: "Hành vi vô nhân tính như thế này không có chỗ trong hệ thống tàu điện ngầm của chúng ta".

Thống đốc bang New York Kathy Hochul cũng cam kết tăng cường an ninh cho hệ thống tàu điện ngầm bằng cách triển khai thêm 250 lính Vệ binh Quốc gia và lắp đặt camera an ninh trên mọi toa tàu, nhằm đảm bảo an toàn trong dịp lễ cuối năm. Theo thống kê, tội phạm trong hệ thống tàu điện ngầm đã giảm 10% kể từ khi kế hoạch an ninh được công bố vào tháng 5/2024.