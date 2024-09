Người phụ nữ đòi rút sổ tiết kiệm trước hạn, nhân viên ngân hàng phát hiện "khách hàng không đi cùng chồng" liền lập tức gọi công an đến

Vào ngày 05/09/2024, tại Agribank Chi nhánh huyện Thọ Xuân – Thanh Hóa, một giao dịch viên đã phát hiện dấu hiệu lừa đảo trong quá trình phục vụ khách hàng Lê Thị G từ xã Nam Giang. Giao dịch viên này đã nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân, giúp bà G tránh bị “mất oan” 26 triệu đồng.

Cụ thể, bà G đã nhận cuộc gọi từ một người tên Lê Mộng Kha, thông báo về việc gửi cho bà một gói quà và yêu cầu bà chuyển 26 triệu đồng vào tài khoản của Kha tại ngân hàng SCB để nhận quà. Do nhẹ dạ cả tin, Bà H đã đến ngân hàng để thực hiện giao dịch theo lời đối tượng này.

Trước đó, vào chiều ngày 30/8/2024, khách hàng Đỗ Thị H, trú tại thôn 3, Phố Xuân Lai, huyện Thọ Xuân đến Agribank Chi nhánh Thọ Xuân – Thanh Hóa để rút sổ tiết kiệm và thực hiện giao dịch chuyển tiền. Trong quá trình giao dịch, giao dịch viên Hoàng Thị Lê để ý bà H có biểu hiện bất thường như căng thẳng, lo lắng. Bà thường đi gửi tiết kiệm cùng với chồng nhưng lần này đi một mình

Bà H yêu cầu rút sổ tiết kiệm trước hạn để chuyển tiền với lý do xây nhà cho con trai và chữa bệnh cho chồng. Dù được cảnh báo về nguy cơ lừa đảo, bà H vẫn yêu cầu thực hiện giao dịch chuyển 100 triệu đồng cho người thụ hưởng tên BUI HUY DUC.

Trong quá trình phê duyệt giao dịch, Phó trưởng phòng Kế toán và Ngân quỹ - Đàm Thị Thu Phương phát hiện một giao dịch tương tự tại Phòng giao dịch Xuân Lai của Agribank Thọ Xuân – Thanh Hóa, trong đó khách hàng Đoàn Thị N cũng chuyển 50 triệu đồng cho người thụ hưởng cùng tên BUI HUY DUC.

Lãnh đạo đơn vị đã liên hệ với lãnh đạo Phòng giao dịch Xuân Lai và Công an Huyện Thọ Xuân để xác minh và dừng giao dịch chuyển tiền. Sau khi được cán bộ công an và ngân hàng phân tích, giải thích, động viên, bà H và bà N đã dần trấn tĩnh, tường trình bị một đối tượng xưng danh là công an yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản có tên BUI HUY DUC tại ngân hàng khác để phục vụ “công tác điều tra”, đồng thời không được thông báo cho ai khác.

Sau sự việc trên, 02 khách hàng đã nhận thức được việc bản thân bị lừa và không tiếp tục thực hiện giao dịch chuyển tiền, bảo toàn tổng số tiền 150 triệu đồng.

Rút kinh nghiệm từ các sự việc nêu trên, ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra khuyến cáo đến khách hàng: cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không chuyển tiền và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại. Khi có nghi ngờ về hành vi lừa đảo, cần phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.