Dùng tài khoản MB trùng số điện thoại, bất ngờ nhận được 50 triệu, 6 tháng sau có người đến tận nhà rồi lên công an xác minh

Công an tỉnh Sơn La cho biết, ngày 14/5 Công an xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, Sơn La đã hỗ trợ anh Nguyễn Đình Quyết (SN1986, trú tại Phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (là người chuyển tiền nhầm)) nhận lại số tiền 50 triệu đồng từ chị Nguyễn Thị Hường (SN1979, trú tại TK8, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La (là người nhận được tiền chuyển nhầm).

Trước đó, vào tháng 11/2024 anh Nguyễn Đình Quyết có sử dụng tài khoản ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) của mình, STK: 1911xxxxxxxxx để chuyển thành công số tiền 50 triệu đồng đến số tài khoản ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) của chị Nguyễn Thị Hường, STK: 036xxxxx79. Sau đó anh Quyết đã liên hệ với chị Hường theo số tài khoản của chị Hường (cũng là số điện thoại đang dùng của chị Hường), đến ngày 13/5 anh Quyết có đi xe khách lên xã Nà Bó, Mai Sơn, Sơn La là tìm gặp được chị Hường. Sau đó để xác minh tính chính xác của sự việc, hai người cùng đến Công an xã Nà Bó nhờ Công an xã Nà Bó hỗ trợ nội dung liên quan nêu trên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đồng thời thu thập tài liệu do anh Quyết đã cung cấp (Sổ phụ chi tiêu tiết kiệm báo nợ/báo có từ ngày 01/11/2024 đến ngày 31/11/2024, ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank), trong đó có nội dung ngày 28/11/2024 đã chuyển số tiền 50.000.000 VND đến STK 036xxxxx79, tên chủ TK: NGUYEN THI HUONG, ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank)). Công an xã Nà Bó đã trực tiếp tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn chị Hường trao trả lại số tiền 50 triệu đồng cho anh Quyết.