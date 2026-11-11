Người phụ nữ gốc Huế là chủ đại lý gạo, hơn 20 năm sau nắm trong tay quỹ đất 1.000ha, đặt mục tiêu xây 40.000 căn nhà ở xã hội

Đầu năm 2004, bà chuyển đến TP.HCM, mở cửa hàng tạp hóa tại khu vực Thủ Đức. Sau đó, bà quyết định về Bình Dương lập nghiệp, chọn Mỹ Phước 1, huyện Bến Cát trước đây làm nơi bắt đầu hành trình mới.

Công việc kinh doanh ban đầu của bà khá giản dị: mở một quán nước ven đường. Thời điểm này, Bình Dương đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh các khu công nghiệp, thu hút dòng vốn đầu tư và lực lượng lao động từ nhiều địa phương. Cùng với tốc độ công nghiệp hóa, thị trường bất động sản tại những khu vực như Mỹ Phước cũng dần sôi động, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Quán nước của bà Oanh trở thành điểm dừng chân của nhiều nhà đầu tư, người kinh doanh địa ốc và khách đến khảo sát đất đai. Nghe bàn về bất động sản "quen tai", mối lương duyên của bà Oanh với nghề môi giới bất động sản cũng bắt đầu từ đó. Qua những cuộc trò chuyện thường ngày, bà dần tiếp cận thông tin thị trường, tìm hiểu giá đất, các khu vực tiềm năng cũng như nhu cầu của người mua.

Nhận thấy cơ hội từ thị trường bất động sản Bình Dương, bà bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực này, sau đó mở văn phòng nhỏ chuyên tư vấn, môi giới địa ốc. Cơn sốt đất tại Bình Dương trước năm 2008 tiếp tục tạo điều kiện để bà mở rộng hoạt động, đặt những viên gạch đầu tiên cho thương hiệu Kim Oanh Group.

Tháng 4/2009, bà thành lập CTCP Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh với vốn điều lệ ban đầu 48 tỷ đồng và khoảng 30 nhân sự. Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp tập trung vào phân khúc đất nền và nhà ở giá rẻ, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu thực cũng như nhà đầu tư cá nhân.

Năm 2010, Kim Oanh mở rộng hoạt động sang Đồng Nai. Tại địa phương này, doanh nghiệp tham gia phát triển các dự án như Lavender City, Biên Hòa City, sau đó tiếp tục mở rộng danh mục với Green City, Biên Hòa New Town 1 và 2, Biên Hòa Riverside.

Đến năm 2015, bà Oanh thành lập Kim Oanh Group, từng bước tổ chức hoạt động theo mô hình tập đoàn với các đơn vị thành viên đảm nhiệm những khâu khác nhau trong chuỗi giá trị bất động sản. Trong đó, Kim Oanh Investment phụ trách tìm kiếm quỹ đất và phát triển dự án; Kim Oanh Construction đảm nhiệm thiết kế, thi công hạ tầng, nhà ở; còn Kim Oanh Real tập trung vào tiếp thị và phân phối sản phẩm.

Giai đoạn 2016–2017, tập đoàn tiếp tục mở rộng danh mục với các dự án Golden Center City, Mega City và Singa City. Đến năm 2017, quỹ đất tích lũy được công bố đã vượt 500ha. Cùng với việc mở rộng quỹ đất, doanh nghiệp cũng phát triển mạng lưới hoạt động tại Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM và một số địa phương khác.

Sau giai đoạn này, Kim Oanh Group từng bước mở rộng sang phân khúc khu đô thị quy mô lớn, căn hộ và nhà ở xã hội.

Bà Đặng Thị Kim Oanh - người sáng lập Kim Oanh Group.

Trong danh mục dự án của tập đoàn, Century City tại Long Thành, Đồng Nai là một trong những cái tên đáng chú ý. Dự án có quy mô gần 50ha, được phát triển thông qua CTCP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi, doanh nghiệp thành viên của Kim Oanh Group.

Tại Bình Dương, Mega City ở Bến Cát có quy mô khoảng 50ha, là một trong những dự án tiêu biểu gắn với quá trình tích lũy và mở rộng quỹ đất của tập đoàn. Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi dấu ấn với các dự án Phú Mỹ Center Point, khu đô thị Bàu Xéo, RichHome, Golden Center City, Royal Town và nhiều dự án khác.

Những năm gần đây, chiến lược phát triển của Kim Oanh Group tiếp tục có sự thay đổi. Thay vì tập trung chủ yếu vào đất nền và nhà phố, doanh nghiệp hướng đến các khu đô thị tích hợp nhiều loại hình sản phẩm, tiện ích, đồng thời mở rộng sang phân khúc nhà ở xã hội.

Một trong những dự án thể hiện rõ định hướng này là One Era, tên pháp lý là Khu đô thị Một Thế Giới, tại phường Thuận Giao, TP.HCM.

Dự án có quy mô gần 50ha, tổng vốn đầu tư được công bố hơn 1 tỷ USD, với sự tham gia của Kim Oanh Group cùng ba đối tác Nhật Bản gồm Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi và NTT Urban Development.

Khởi công ngày 27/9/2025, One Era được định hướng phát triển thành khu đô thị tích hợp, gồm nhà phố, biệt thự, căn hộ cùng hệ thống tiện ích thương mại, giáo dục và dịch vụ. Đáng chú ý, tháng 9/2026, Kim Oanh Group tiếp tục mở rộng hợp tác với Longfor Group trong công tác quy hoạch tổng thể dự án.

Bên cạnh One Era, tập đoàn còn phát triển The Link City tại Dầu Giây, Đồng Nai. Dự án có quy mô khoảng 21ha, nằm trong tổng thể khu đô thị Dầu Giây rộng 149ha, với khoảng 1.397 sản phẩm gồm nhà phố liền kề, shophouse và biệt thự.

Phối cảnh dự án One Era.

Một trong những hướng đi đáng chú ý trong chiến lược phát triển của Kim Oanh Group những năm gần đây là nhà ở xã hội. Năm 2023, doanh nghiệp công bố kế hoạch phát triển 26 dự án nhà ở trong giai đoạn 2023–2028, gồm 23 dự án nhà ở xã hội và 3 dự án nhà ở thu nhập thấp. Tổng quy mô dự kiến khoảng 40.000 sản phẩm, với tổng vốn đầu tư khoảng 31.000 tỷ đồng.

Nếu hoàn thành kế hoạch này, Kim Oanh Group sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân có quy mô phát triển nhà ở xã hội đáng kể trên thị trường. Xét về tham vọng số lượng sản phẩm, doanh nghiệp đặt mục tiêu vươn lên nhóm dẫn đầu, bên cạnh những đơn vị đã hoạt động lâu năm trong phân khúc như Địa ốc Hoàng Quân.

Trong danh mục dự án hiện nay, tập đoàn phát triển dòng sản phẩm K-Home, tập trung vào phân khúc nhà ở xã hội. Một số dự án đáng chú ý gồm K-Home New City tại Bình Dương, K-Home Cityview tại Biên Hòa, K-Home Avenue tại Nhơn Trạch và K-Home Midtown tại Trảng Bom, ba dự án K-Home Avenue, K-Home Midtown và K-Home Skyview tại Đồng Nai.

Theo thông tin giới thiệu trên website, Kim Oanh Group hiện sở hữu quỹ đất khoảng 1.000ha, phát triển hơn 70 dự án, cung ứng khoảng 4.000 sản phẩm mỗi năm và có lực lượng nhân sự khoảng 1.500 người.