Người phụ nữ hôn mê, tê liệt toàn thân sau khi ăn đồ hộp hết hạn

Chị Doralice Carneiro Sobreira Goes (47 tuổi, Brazil) nhập viện trong tình trạng tê liệt toàn thân sau khi ăn món sốt pesto hết hạn.

Goes mua một lọ sốt vào ngày 31/12/2021 từ chợ nông sản địa phương, sau đó để trong tủ lạnh suốt thời gian dài. Người bán không hướng dẫn cô cách bảo quản, trên lọ cũng không in hạn sử dụng. Khoảng giữa năm 2022, chị kiểm tra lọ sốt, thấy vẫn còn mùi thơm, hương vị vẫn ổn nên lấy ra dùng.

Goes kể lại: "Tôi cảm thấy sốt pesto vẫn còn ngon nên đã ăn một ít. Không ngờ ngày hôm sau, tôi ngủ li bì suốt 11 tiếng đồng hồ. Cơ thể tôi không ổn, lưỡi ngứa ran".

Ngay khi cảm nhận điều đó, Goes tự lái xe đến bệnh viện, nhưng đi được 20km, gần đến nơi thì cơ thể chị tê liệt dần. Để tránh gây tai nạn và để được cứu, chị buộc phải liều mình lao khỏi ô tô.

Goes được đưa đi chụp CT, nhưng chị thấy khó thở và nôn liên tục trong quá trình chụp. Khi có kết quả xét nghiệm, bác sỹ chẩn đoán Goes ngộ độc botulinum - chất độc cực mạnh do vi khuẩn Clostridium botulinum sinh ra.

Độc tố botulinum tấn công các dây thần kinh, gây khó thở, tê liệt toàn thân và thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Con người có thể nhiễm chất độc này khi ăn các loại đồ hộp hết hạn hoặc bảo quản không tốt.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), vi khuẩn Clostridium botulinum cũng rất phổ biến ở các thực phẩm được chế biến tại nhà, chẳng hạn như cà muối và dưa muối.

Doralice Carneiro Sobreira Goes trước khi bị ngộ độc. (Ảnh: NYP)

Goes phải dùng máy thở và ống truyền thức ăn. (Ảnh: NYP)

Trong trường hợp của Doralice Carneiro Sobreira Goes, các bác sỹ cho rằng, chị ăn phải loại sốt pesto quá hạn sử dụng nên mới gặp tình trạng nguy hiểm. Ngay sau khi xác định tác nhân gây bệnh, họ tiêm cho bệnh nhân loại thuốc chống độc tố botulinum, nhờ đó chị có thể cử động các ngón tay và nói những câu ngắn.

Mặc dù sống sót sau sự cố, Goes vẫn phải ở lại bệnh viện điều trị gần một năm. Trong thời gian đó, chị phải dùng máy thở và ống truyền thức ăn. Hằng ngày, Goes phải uống thuốc giảm đau, áp dụng sốc điện để điều trị chứng đau cơ mãn tính. Ngoài ra, chị phải tập các bài Pilates và vật lý trị liệu để phục hồi sức căng của cơ.

Goes đã nằm viện suốt 10 tháng 10 ngày. (Ảnh: NYP)

Sau 10 tháng 10 ngày, Goes được ra viện. Chị chia sẻ: “Tôi đã điều trị tất cả các ngày trong tuần để phục hồi trương lực cơ và vật lý trị liệu cho phổi. Tôi thật may mắn vì đã vượt qua được cửa tử để sống sót đến hôm nay”.

Thoát chết, Goes khuyên mọi người nên cẩn thận hơn khi mua đồ ăn ở chợ hay cửa hàng và tuyệt đối không ăn những thực phẩm để quá lâu, hết hạn sử dụng.