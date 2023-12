Người sát cánh lâu năm cùng Hồ Ngọc Hà chia sẻ bí quyết trụ vững trên thị trường: "Tôi kiên trì và quyết liệt trong công việc"

Trần Thành Trung sinh năm 1983, quê Long An, là gương mặt quen thuộc những năm gần đây trong showbiz phía Nam. Anh đạo diễn, sản xuất nhiều chương trình gây tiếng vang như: Gala nhạc Việt hơn 10 năm qua, Việt Nam tươi đẹp, các liveshow của Hồ Ngọc Hà, Gala trao giải Ngôi sao của năm 2022, event của nhiều thương hiệu lớn... Hai công ty do anh thành lập, điều hành sản xuất nhiều show, MV cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Gần đây, Trần Thành Trung gây chú ý khi làm cố vấn 'The New Mentor', giám khảo 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'.