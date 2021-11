Người sau 50 tuổi kiên trì làm 3 điều này mỗi ngày, huyết khối không dám xuất hiện: Thói quen đơn giản, không tốn kém mà sánh ngang “tiên dược”

Tầm quan trọng của sức khỏe mạch máu đối với cơ thể là điều hiển nhiên. Trong số rất nhiều vấn đề về mạch máu thì tỷ lệ mắc bệnh về huyết khối xảy ra thường xuyên hơn cả. Đặc biệt là đối với những nhân viên văn phòng thường xuyên ngồi lâu. Nhóm người này thường xuyên phải đối mặt với các vấn đề về huyết khối.



Huyết khối là cục máu đông trong hệ thống tuần hoàn. Có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến máu bị tắc nghẽn và cản trở lưu lượng máu.

Bệnh huyết khối có nhiều tác động xấu tới cơ thể, một trong những triệu chứng rõ ràng nhất là chân dễ sưng và tê, thậm chí không thể đi lại bình thường trong trường hợp nặng. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến triệu chứng cục máu đông, một trong số đó là thói quen sinh hoạt và làm việc, nghỉ ngơi không điều độ.

Vậy chúng ta cần làm gì để ngăn ngừa căn bệnh này?

1. Uống nước sau khi thức dậy vào buổi sáng

Một trong những yếu tố quan trọng nhất dẫn đến huyết khối là do máu bị cô đọng. Ví dụ, một số người gặp phải triệu chứng chóng mặt sau khi thức dậy vào buổi sáng. Nguyên nhân là do máu không được lưu thông tốt sẽ chảy chậm lại và khiến hàm lượng oxy giảm xuống, điều này dẫn đến triệu chứng choáng váng, chóng mặt và khiến cơ thể mệt mỏi.

Vì vậy, uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy vào buổi sáng rất tốt cho cơ thể. Nước không chỉ thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón mà còn hỗ trợ lưu thông máu và phòng tránh cục máu đông.



2. Điều chỉnh chế độ ăn uống

Khẩu phần ăn có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của mạch máu, nếu trong bữa ăn hàng ngày, bạn hấp thụ quá nhiều dầu mỡ, đường, muối sẽ làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Vì vậy, muốn phòng ngừa chứng huyết khối thì cần chú ý ăn uống điều độ, ăn nhiều rau củ quả, không nên bổ sung quá mức các thực phẩm dầu mỡ hay đồ ăn chế biến sẵn.

Một trong những món ăn được còi là ''kẻ thù'' của huyết khối chính là đậu xanh. Đây là một trong những loại thực phẩm làm giảm cholesterol hiệu quả. Ngoài ra mầm đậu xanh còn chứa vitamin C gấp 6 lần so với ở dạng an đầu. Vitamin C có thể thúc đẩy quá trình bài tiết cholesterol và ngăn chặn sự lắng đọng của máu trên thành trong của động mạch.

Ngoài ra, táo cũng là một món ăn lý tưởng. Pectin trong táo là một loại chất xơ hòa tan trong nước, có thể kết hợp với axit mật, hấp thụ cholesterol và chất béo trung tính dư thừa giống như một miếng bọt biển và bài tiết ra khỏi cơ thể. Pectin cũng có thể kết hợp với các chất làm giảm cholesterol khác như vitamin C, fructose… để tăng cường tác dụng hạ lipid máu.

3. Tập thể dục nhiều hơn

Chúng ta đều biết rõ tập thể dục giúp nâng cao sức khỏe, nhưng trên thực tế, không nhiều người duy trì được thói quen tập thể dục thường xuyên.

Đối với những nhân viên văn phòng bận rộn, việc phải ngồi lâu và giữ nguyên tư thế trong thời gian dài rất có hại cho mạch máu. Theo thời gian, quá trình lưu thông máu khắp cơ thể sẽ chậm lại hoặc tắc nghẽn, dễ hình thành cục máu đông.

Hình minh họa (Ảnh: Internet)

Tập thể dục thường xuyên là một trong những cách hiệu quả hỗ trợ ngăn ngừa chứng huyết khối, thúc đẩy lưu thông máu khắp cơ thể, cải thiện các triệu chứng tắc nghẽn mạch máu, đồng thời ngăn ngừa các bệnh tim mạch khác.

Không chỉ vậy, tập thể dục còn giúp nâng cao sức đề kháng, khả năng miễn dịch của cơ thể, và thúc đẩy tiêu hóa, giúp con người tránh các bệnh về đường tiêu hóa và tim mạch. Trong quá trình tập luyện, chúng ta cũng phải lưu ý không nên tập quá sức sẽ dẫn đến mệt mỏi.

Khi tập luyện phải chú ý tập đúng phương pháp, theo hướng dẫn chuyên môn, nếu không có thể gây ra những tác dụng ngược, ảnh hưởng đến sức khỏe chung, như các bệnh về xương khớp.

Huyết khối không phải là triệu chứng mới trong xã hội hiện nay. Đặc biệt, những ai hay bị tê chân khi ngồi lâu cần phải chú ý đến tình trạng mạch máu, có thể bạn đã mắc bệnh huyết khối. Nếu đã mắc bệnh thì cần chăm chỉ điều trị tích cực và kịp thời để tránh gây ra những tác hại nghiêm trọng cho cơ thể.

Bên cạnh việc tăng cường các bài tập thể dục, nâng cao thể lực, chúng ta cũng phải chú ý nghỉ ngơi đúng giờ, tránh thức khuya, giảm thiểu các yếu tố có hại cho mạch máu.

Theo Abolouwang, WebMD