Người thân nói gì về thông báo ngưng đi khất thực của ông Thích Minh Tuệ?

Hôm qua (ngày 17/11), ông Thích Minh Tuệ (tên khai sinh là Lê Anh Tú; trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) đã có thông báo viết tay về việc bản thân sẽ ngưng đi khất thực.

Cụ thể, trong thông báo, ông Minh Tuệ cho biết bản thân lập nguyện phát tâm học tập, tu theo chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Song vì điều kiện xã hội, an ninh trật tự phức tạp, chưa phù hợp với việc học tập theo hạnh khất thực của ông.

Do vậy, bản thân chỉ tập học khất thực khi nào đủ điều kiện, đảm bảo về an toàn giao thông, an toàn xã hội, an ninh chính trị, không tụ tập đông người đi khất thực và bộ hành.

Ông Minh Tuệ cũng khẳng định khi bản thân đi khất thực không cần người đi theo bảo vệ cũng như đứng 2 bên đường chào đón bởi vừa gây ồn ào lại không đúng với chánh pháp. Vì vậy, bản thân ông sẽ tạm thời chưa đi khất thực nếu tình trạng này còn diễn ra.

Cùng với đó, ông Minh Tuệ cũng mong rằng, mọi người kính Phật, tôn kính pháp, tăng thì tụ tập đông người phải đúng nơi quy định và phù hợp với thực tế, điều kiện và hoàn cảnh. “Nếu được như vậy thì rất hạnh phúc và tốt đẹp. Mong mọi người giúp đỡ”, ông Minh Tuệ viết.

Thông báo của ông Thích Minh Tuệ có xác nhận của Công ty TNHH Phát Tâm Thiên Định Tuệ (Gia Lai, công ty có người nhà của ông tham gia), với con dấu và chữ ký của bà Nguyễn Thị Lan, Phó giám đốc công ty.

Thông báo của ông Thích Minh Tuệ có xác nhận của Công ty TNHH Phát Tâm Thiên Định Tuệ (Ảnh: Báo Gia Lai).

Liên quan thông báo này, tờ Tuổi Trẻ đã liên hệ với chính quyền địa phương nơi cư trú của ông Minh Tuệ.

Theo đại diện chính quyền địa phương, đến nay UBND xã Ia Tô, huyện Ia Grai, chưa nhận được văn bản thông báo nào của ông Minh Tuệ về việc trên.

Trước đó ngày 14/11, ông Minh Tuệ có giấy ủy quyền cho ông Lê Anh Tuấn (anh trai) và Công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ giúp đỡ về thủ tục giấy tờ hành chính thực hiện các quyền công dân theo quy định pháp luật để dành thời gian tu hành.

Sáng 18/11, trao đổi với tờ Báo Người Lao Động, ông Lê Anh Tuấn - anh trai ông Lê Anh Tú, người được biết cho biết em trai ông đã viết thông báo tạm ngừng việc đi khất thực.

Theo ông Lê Anh Tuấn, văn bản thông báo của ông Thích Minh Tuệ chỉ đóng dấu xác nhận của Công ty TNHH Phát Tâm Thiên Định Tuệ. Văn bản này không gửi đến chính quyền địa phương hay cơ quan chức năng nào.

Trước đó, ông Thích Minh Tuệ cũng đã có văn bản đề nghị mọi người không đăng tải hình ảnh, thông tin của mình lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý của ông.

Theo thông tin trên tờ Thanh niên, thời gian gần đây, khi ông Thích Minh Tuệ trở lại quê nhà, thực hiện việc tu tập, hằng ngày khất thực ở gần nơi ông tu tập, nhiều người dân ở Gia Lai và các tỉnh đã đến tận nơi để chứng kiến ông đi khất thực, được tận mắt thấy và đảnh lễ.