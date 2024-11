Ông Thích Minh Tuệ: Con chưa phải là sư, thần thánh hay Phật gì cả

Ngày 13/11, ông Thích Minh Tuệ (tên khai sinh Lê Anh Tú, trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) đã có đơn gửi cơ quan chức năng về việc không tụ tập đông người và phát tán hình ảnh cá nhân của ông lên mạng xã hội.

Theo đó, ông Minh Tuệ xưng "con" gửi đơn đề nghị đến các cơ quan chức năng, gia đình và xã hội.

Toàn bộ nội dung đơn đề nghị của ông Thích Minh Tuệ như sau:

Con tên là Minh Tuệ. Kính gửi các cơ quan chức năng và tổ chức gia đình cá nhân toàn xã hội. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, để đảm bảo cho việc khất thực thu học của con, mong mọi người không tụ tập đông người làm mất trật tự an toàn giao thông. Không quay phim, chụp ảnh và đưa hình ảnh của con lên mạng xã hội, ảnh hưởng đến quá trình tu học.

Đơn đề nghị của ông Minh Tuệ - Ảnh: Báo Gia Lai

Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý những ai đưa thông tin về con lên mạng xã hội khi chưa được phép của con. Nguyện vọng của con học tập 13 hạnh đầu đà theo lời Phật dạy và theo quy định pháp luật của nhà nước được tốt đẹp.

Con đang là 1 công dân đang học tập theo lời Phật Thích ca Mâu Ni dạy, con chưa phải là sư, thầy hay thần thánh hay là Phật gì cả. Con chưa đạt được thành tựu gì cả. Mong mọi người tạo điều kiện cho con học tập học thì tốt đẹp.

Con đồng ý đăng tải tờ đơn này lên mạng xã hội."

Nhiều Tiktoker, Youtuber đi theo ông Minh Tuệ

Ông Lê Anh Tú, còn gọi là Thích Minh Tuệ, SN 1981, tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu, thực hành hạnh khất thực và đã 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại, không có khó khăn, cản trở và không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự.

Tuy nhiên, ở lần thứ tư vào năm 2024, ông Minh Tuệ đi đến khu vực miền Trung thì xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo ông, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự.

Hình ảnh người dân tập trung đi theo ông Minh Tuệ - Ảnh: Người lao động

Kể từ đó, rất nhiều người dân tập trung đi theo ông Minh Tuệ. Trong đoàn đi theo có tín đồ phật tử, những người hiếu kỳ và nhóm tiktoker, youtuber quay clip, livestream đăng tải trên các trang mạng xã hội tạo nên hiện tượng Thích Minh Tuệ, thu hút sự quan tâm của dư luận và có nhiều bình luận theo các chiều hướng khác nhau.

Nhiều địa phương sau đó đã ký công văn yêu cầu không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, gây cản trở, ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự khi "sư" Thích Minh Tuệ đi qua.

Đến tháng 6/2024, do không thể kiểm soát được đám đông đi theo, gây ảnh hưởng an ninh trật tự, ông Minh Tuệ thông báo dừng quá trình bộ hành để về quê nhà Gia Lai. Tuy nhiên, người dân vẫn không dừng lại mà tiếp tục tụ tập đến nhà bố mẹ ông để quay phim, chụp ảnh, làm phiền đến cuộc sống riêng tư của gia đình.

Gia đình ông Lê Anh Tú sau đó đã có đơn đề nghị các cơ quan chức năng xử lý những trường hợp lợi dụng hình ảnh ông Lê Anh Tú để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội gây ảnh hưởng đến ông Lê Anh Tú và gia đình ông.

Công an tỉnh Gia Lai hồi tháng 6/2024 cho biết đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật trong đó có trường hợp lợi dụng ông Thích Minh Tuệ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an tỉnh này, qua phân tích thông tin cho thấy, trong đoàn đi theo Thích Minh Tuệ có 3/70 người cạo trọc đầu đến từ tỉnh An Giang thì có 16/130 Tiktoker, Youtuber đến từ tỉnh An Giang đi cùng, có 2/70 người cạo trọc đầu đến từ tỉnh Kiên Giang thì có 12/130 Tiktoker, Youtuber đến từ tỉnh Kiên Giang đi cùng.