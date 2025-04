Vụ mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm: Công an Quảng Nam mở rộng điều tra cái chết của người con út

Sáng 6-4, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi nhanh với đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam – liên quan đến vụ án người mẹ giết con trai để trục lợi bảo hiểm đang gây xôn xao dư luận.

Theo ông Lai, căn cứ các tài liệu mà cơ quan điều tra đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã xác định Tô Thị Ty Na gây ra cái chết của con trai là cháu Nguyễn Văn Hoàng, SN 2017.

Bị can Tô Thị Ty Na

Đại tá Lai cho biết năm 2023, Công an huyện Thăng Bình vào cuộc điều tra nhưng tại thời điểm đó Công an huyện không kết luận được. Vừa qua, qua quá trình rà soát, Công an tỉnh đã rút các hồ sơ vụ việc lên để nghiên cứu, tiếp tục xử lý.

Trước mắt, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an tỉnh đã xác định Tô Thị Ty Na đã gây ra cái chết của người con trai kế út (cháu Nguyễn Văn Hoàng, SN 2017). Về cái chết của người con trai út, đại tá Nguyễn Hà Lai cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang mở rộng điều tra để xác định cụ thể.

"Hiện nay, vụ việc đang trong quá trình điều tra, có thêm thông tin sẽ cung cấp thêm cho báo chí" – đại tá Nguyễn Hà Lai nói.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh kiểm tra, rà soát các vụ việc liên quan.

Bà Nguyễn Thị Bích Tâm - cô ruột 2 cháu bé bị tử vong - chia sẻ về sự việc

Từ công tác kiểm tra rà soát, Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh, giải quyết vụ việc chết người xảy ra ngày 2-1-2023 và làm rõ đối tượng giết người là Tô Thị Ty Na (SN 1981; khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Kết quả điều tra xác định khoảng 22 giờ 5 phút ngày 2-1-2023, tại nhà Tô Thị Ty Na, cháu Nguyễn Văn Hoàng (SN 2017) là con ruột Na chết ở nhà vệ sinh. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an đã xác định đối tượng Na đã có hành vi giết cháu Hoàng, mục đích nhằm trục lợi bảo hiểm.

Tối 5-4-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na về hành vi giết người.

Trước đó, trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Bích Tâm (trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) - cô ruột của 2 cháu bé tử vong - cho biết anh ruột của bà cưới Tô Thị Ty Na và sinh được 4 người con, gồm 3 trai, 1 gái.

Con trai đầu năm nay học lớp 11, con gái thứ hai học lớp 9. Năm 2019, chồng Na qua đời do bệnh hiểm nghèo. Năm 2021 thì con trai út (SN 2019) mất và đến đầu năm 2023, con trai kế út (SN 2017) cũng qua đời. Điều đáng nói là 2 cháu bé này cùng bị cho là tử vong sau khi ngã vào xô nước.

"Đứa đầu mất thì gia đình không nghi ngờ gì, nghĩ đó là sự rủi ro, số phận của cháu. Nhưng khi đứa thứ hai mất, thấy trùng hợp quá, tôi đã đi báo công an huyện để làm sáng tỏ. Sau đó, công an huyện trả hồ sơ, kết luận cháu bị ngạt nước chết. Từ đó đến nay, vì lo toan cuộc sống, gia đình không đề nghị điều tra lại sự việc hay gì nữa" – bà Tâm nhớ lại.

Sau khi 2 con trai chết, Tô Thị Ty Na đã nhận tiền bảo hiểm hơn 4 tỉ đồng.