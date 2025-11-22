Người thân thành viên HĐQT VIB muốn chuyển nhượng 10 triệu cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố đăng ký giao dịch của người liên quan đến người nội bộ là ông Đỗ Xuân Hoàng - Thành viên HĐQT.



Cụ thể, ông Đỗ Xuân Thụ, cha đẻ của ông Đỗ Xuân Hoàng đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu VIB trong thời gian từ 26/11 đến 25/12/2025 với lý do tái cấu trúc tài chính. Giao dịch được thực hiện khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận qua sàn.

Nếu bán thành công, ông Đỗ Xuân Thụ sẽ giảm sở hữu từ 42,48 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,24%) xuống còn 32,48 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,95%).

Đáng nói trong cùng thời gian trên, bà Đỗ Xuân Hà, em gái ông Đỗ Xuân Hoàng cũng đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu VIB với lý do và phương thức tương tự.

Nếu hoàn tất, bà Đỗ Xuân Hà sẽ nâng sở hữu từ 7,26 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,21%) lên mức 17,26 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,5%).

Được biết, Thành viên HĐQT Đỗ Xuân Hoàng đang sở hữu 167,46 triệu cổ phiếu, chiếm 4,92% vốn VIB. Ngoài ra, 3 người con của ông Đỗ Xuân Hoàng cũng sở hữu hàng chục triệu cổ phiếu VIB.

Cụ thể, tính đến 30/6/2025, 2 con trai là Đỗ Xuân Việt và Đỗ Xuân Sơn, mỗi người sở hữu 37,9 triệu cổ phiếu VIB (tỷ lệ 1,27%); con gái Đỗ Thu Giang nắm 8,26 triệu cổ phiếu VIB (tỷ lệ 0,27%).

Tính chung gia đình ông Đỗ Xuân Hoàng đang sở hữu khoảng 9,1% vốn điều lệ VIB.

Ông Đỗ Xuân Hoàng

Được biết, ông Đỗ Xuân Hoàng sinh năm 1968. Ông tốt nghiệp đại học năm 1991 tại Liên Xô cũ, trở thành Tiến sỹ Kinh tế Viện Hàn lâm Khoa học Nga năm 1998.

Ông Hoàng là thành viên HĐQT VIB liên tục từ năm 2005 đến nay. Trong đó, năm 2007 ông giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.

Theo giới thiệu từ VIB, ông Hoàng cũng là Tổng Giám đốc Công ty Mareven Food Central, liên doanh Việt – Nhật, một trong các công ty đầu tư vào lĩnh vực FMCG hàng đầu tại Liên bang Nga và khu vực CIS.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ông còn tham gia tích cực các hoạt động hỗ trợ và xây dựng cộng đồng, là thành viên sáng lập và Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các khoá VI, VII, VIII.



