Người tiêu dùng và nhà bán lẻ cùng thúc đẩy xu hướng ăn sạch, sống khỏe

Điều này cũng được khẳng định một lần nữa qua Báo cáo về hành vi và xu hướng tiêu dùng do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao công bố hồi tháng 3/2023. Theo báo cáo, đối với nhóm ngành thực phẩm, vệ sinh an toàn và tươi ngon là hai yếu tố lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng hiện đại. Bên cạnh đó, nhờ thu nhập gia tăng, người tiêu dùng Việt sẵn sàng chi trả cao hơn để có được những sản phẩm an toàn, sạch và tốt cho sức khỏe.



Người tiêu dùng ưu tiên thực phẩm sạch và chất lượng



Trong bối cảnh này, nhiều chuyên gia nhận định rằng, thực phẩm sạch là một thị trường hấp dẫn, nhiều tiềm năng phát triển đối với nhà sản xuất và phân phối. Để thành công trong lĩnh vực này, doanh nghiệp và người sản xuất cần phải có sự liên kết, đặc biệt là minh bạch thông tin để người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn sản phẩm.

Là người gắn bó nhiều năm với thị trường bán lẻ Việt Nam, Bruno Jousselin, Tổng giám đốc điều hành MM Mega Market (MM) cũng đồng quan điểm cho rằng, thói quen tiêu dùng của người Việt đang thay đổi rõ rệt theo hướng bền vững hơn. Được xếp vào nhóm các quốc gia phát triển tầng lớp trung lưu mạnh và tốc độ đô thị hóa nhanh, người tiêu dùng Việt ngày càng yêu cầu cao hơn về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với ngành hàng tươi sống.

Các sản phẩm tươi sống We are Fresh của MM Mega Market đều có thể truy xuất thông tin thông qua quét mã QR code.

"Nắm bắt được xu hướng này, từ nhiều năm nay, chúng tôi đã đầu tư mở rộng mô hình liên kết với nông dân để phát triển mạnh chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn khép kín từ trang trại đến bàn ăn. Bên cạnh đó, MM Mega Market cho ra mắt thương hiệu thực phẩm cao cấp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng", ông Bruno cho biết thêm.

Được biết, hiện MM Mega Market đang vận hành 5 trạm trung chuyển thực phẩm có quy mô lớn hàng đầu tại Việt Nam, gồm trạm trung chuyển rau củ quả tại Đà Lạt, trạm trung chuyển thủy sản Cần Thơ, trạm trung chuyển thịt heo tại Đồng Nai và Hà Nội, cùng Trạm trung chuyển Trái cây Tiền Giang. Tại đây, các mặt hàng được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo độ an toàn, tươi ngon cho sản phẩm.

Không ngừng nâng cao chất lượng thực phẩm và trải nghiệm khách hàng

Tiền thân là Metro Cash & Carry, nhà bán sỉ "khổng lồ" châu Âu, thương hiệu MM Mega Market (MM) được ra mắt từ tháng 1/2017 theo mô hình bán lẻ, giá sỉ vẫn tiếp tục kế thừa những tiêu chuẩn khắt khe nhất về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm cho các mặt hàng bán trong hệ thống siêu thị.

Vì thế, MM là một trong số ít những nhà bán lẻ đầu tư phòng xét nghiệm nhanh, chuyên nghiệp và hiện đại nhằm đảm bảo chắc chắn độ an toàn của thực phẩm trước khi đến tay người dùng. Bên cạnh đó, nhà bán lẻ Thái Lan này cũng là một trong những siêu thị đầu tiên ứng dụng QR code để khách hàng có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc thông tin về các sản phẩm, trước khi quyết định mua hàng.

Đội ngũ kĩ sư của MM kiểm tra chất lượng các sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng.

Với uy tín lâu năm đã được khẳng định, đặc biệt là ngành hàng thực phẩm tươi sống, MM Mega Market đang là đối tác cung cấp thực phẩm của gần 1 triệu khách hàng chuyên nghiệp, gồm nhà hàng, khách sạn, căng tin,…Sở hữu 2 nhà hàng cao cấp tại Hà Nội, anh Nguyễn Tùng (Q. Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, anh yên tâm khi lựa chọn MM Mega Market là nhà cung cấp thực phẩm tươi sống trong 3 năm nay.

"Phân khúc khách hàng của chúng tôi khá cao cấp, nên tôi rất cẩn trọng khi lựa chọn đối tác cung cấp thực phẩm. Tôi chọn các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ thương hiệu We are Fresh tại siêu thị MM, bởi độ tươi ngon, giàu dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn cao. Là nhà bán lẻ, giá sỉ, nên giá cả thực phẩm ở đây rất cạnh tranh. MM là thương hiệu lớn, uy tín, nên những nhà hàng với tiêu chuẩn thực phẩm cao như chúng tôi muốn đảm bảo sự an toàn bằng cách "đứng trên vai người khổng lồ", anh Tùng chia sẻ thêm.

Các sản phẩm thực phẩm của MM đảm bảo nguồn gốc, chất lượng cũng như sự tươi ngon.

Cũng theo anh Tùng, trong những năm gần đây, dịch vụ khách hàng của siêu thị này cũng có nhiều cải tiến đột phá. Mới đây, MM đã số hóa hệ thống giao hàng chặng cuối giúp các khách hàng như anh có thể chủ động theo dõi quá trình vận chuyển, thời gian giao hàng ngắn hơn giúp cho thực phẩm được chuyển đến tay khách hàng vẫn giữ được độ tươi ngon.

Là nhà bán lẻ giá sỉ duy nhất trên thị trường, MM tiếp tục mở rộng mô hình hợp tác với nông dân, tạo chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp bền vững, nhằm mang đến nguồn thực phẩm an toàn có giá tốt tới người tiêu dùng. "Chúng tôi không ngừng nỗ lực nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua nguồn thực phẩm chất lượng cao, an toàn, bổ dưỡng cho sức khỏe, cùng mức giá và dịch vụ tốt nhất. MM mong muốn được đồng hành với người tiêu dùng Việt Nam trên hành trình thúc đẩy xu hướng tiêu dùng bền vững, cùng hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh", người đứng đầu MM Mega Market -ông Bruno chia sẻ thêm./.