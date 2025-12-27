Người trẻ đô thị đổi gu an cư: Căn hộ chung cư lên ngôi, nhà mặt đất lùi bước

Khi trải nghiệm sống lên ngôi

Sự thay đổi này không chỉ xuất phát từ giá bất động sản leo thang, mà còn đến từ những kỳ vọng mới về chất lượng sống. Báo cáo "Tâm lý người tiêu dùng bất động sản và những xu hướng mới" của Batdongsan.com.vn năm 2025 cho thấy, các yếu tố về tiện ích và môi trường là những tiêu chí hàng đầu trong lựa chọn không gian sống. Theo đó, 64% người mua nhà đề cao hệ thống tiện ích, 59% coi trọng chất lượng môi trường, 57% lựa chọn chất lượng xây dựng bàn giao. Với thực trạng ô nhiễm tại các đô thị lớn, bất động sản xanh là một xu thế không thể đảo ngược khi 86% đáp viên quan tâm đến việc mua một ngôi nhà xanh và 88% sẵn sàng trả thêm tiền cho ngôi nhà xanh.

Tại các đô thị công nghiệp – cảng biển như Hải Phòng, xu hướng này càng rõ rệt. Lực lượng lao động trẻ, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp ngày càng đông, kéo theo nhu cầu về những không gian sống gọn gàng, tiện nghi, dễ tiếp cận về tài chính và thuận tiện kết nối. Trong bối cảnh đó, căn hộ chung cư được quy hoạch đồng bộ đang dần thay thế nhà mặt đất như một lựa chọn an cư thực tế hơn.

Chung cư – lời giải cho bài toán tài chính và lối sống

So với nhà mặt đất, căn hộ chung cư mang lại nhiều lợi thế cho người mua ở thực: tổng giá trị đầu tư vừa tầm hơn, phương thức thanh toán linh hoạt, chi phí vận hành được kiểm soát và đặc biệt là môi trường sống khép kín, an toàn. Bên cạnh đó, việc quản lý – vận hành tại các khu chung cư được thực hiện bởi đơn vị chuyên nghiệp, theo quy chuẩn rõ ràng, giúp cư dân không phải tự xoay xở các vấn đề phát sinh trong quá trình sinh sống như ở nhà đất thổ cư. Song song với đó, các hoạt động cộng đồng, sinh hoạt chung cũng được tổ chức bài bản, định kỳ và có tính kết nối cao, góp phần hình thành nếp sống văn minh và gắn kết cư dân – điều mà ở mô hình nhà mặt đất thường phụ thuộc nhiều vào đặc thù từng khu phố và khó duy trì đồng đều. Với người trẻ, đây không chỉ là nơi ở, mà còn là nền tảng để cân bằng giữa công việc, gia đình và chất lượng sống.

Cũng chính vì vậy, thị trường căn hộ đang chứng kiến sự phân hóa rõ nét. Những dự án được phát triển bài bản, chú trọng công năng và trải nghiệm sống thực tế có thanh khoản tốt hơn hẳn so với các sản phẩm mang tính đầu cơ thuần túy. Điều này cho thấy, chung cư không còn là "giải pháp tạm thời", mà đã trở thành lựa chọn an cư dài hạn của một thế hệ người mua mới.

An Zen Residences nắm giữ lợi thế bậc nhất về vị trí tiện ích

An Zen Residences – Sản phẩm điển hình của xu hướng an cư thực tế

Trong dòng chảy đó, An Zen Residences tại An Hải (Hải Phòng) nổi lên như một ví dụ tiêu biểu cho mô hình căn hộ hướng đến nhu cầu ở thật. Dự án được phát triển theo phong cách Nhật Bản, tập trung vào sự tinh gọn, tối ưu công năng và tăng cường ánh sáng, thông gió tự nhiên. Không gian sống được thiết kế vừa đủ, phù hợp với nhịp sống của các gia đình trẻ và người lao động trí thức đang làm việc tại các khu công nghiệp lân cận.

Bên cạnh thiết kế, lợi thế vị trí của An Zen cũng góp phần củng cố sức hút. Nằm tại khu vực hưởng lợi trực tiếp từ tuyến vành đai 2 và các trục giao thông huyết mạch, dự án vừa thuận tiện kết nối trung tâm thành phố, vừa mở ra tiềm năng khai thác cho thuê ổn định – một yếu tố ngày càng được người mua cân nhắc trong quyết định an cư.

Chính sách bán hàng hấp dẫn nhiều ưu đãi của An Zen Residences

Chính sách bán hàng phù hợp – đòn bẩy cho người mua ở thực

Đáng chú ý, từ ngày 28/11/2025, An Zen Residences áp dụng chính sách bán hàng mới với nhiều ưu đãi trực tiếp, giúp người mua dễ dàng tiếp cận căn hộ hơn. Cụ thể, dự án áp dụng chiết khấu trực tiếp từ 50 đến 120 triệu đồng theo từng loại căn, đồng thời dành mức chiết khấu 5% cho khách hàng thanh toán theo tiến độ tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, khách hàng vay ngân hàng được hỗ trợ lãi suất 0% trong 15 tháng kể từ thời điểm giải ngân. Các phương án thanh toán nhanh 50% hoặc 70% cũng đi kèm chiết khấu bổ sung, trong khi người mua không chọn bảo lãnh ngân hàng được hưởng thêm ưu đãi tiền mặt theo loại căn hộ. Chuỗi chính sách này giúp giảm áp lực tài chính ban đầu, đặc biệt phù hợp với nhóm người trẻ mua nhà lần đầu.

Từ ngày 28.11.2025, An Zen Residences áp dụng loạt ưu đãi mới: giảm trực tiếp lên đến 120 triệu đồng, chiết khấu thanh toán tới 5% và hỗ trợ vay ngân hàng với lãi suất 0%.

