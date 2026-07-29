Người trẻ tận dụng công nghệ và AI để cải thiện sức khỏe

Tập luyện mọi lúc, linh hoạt bài tập theo mục tiêu

Nhịp sống bận rộn khiến nhiều người khó theo đuổi một lịch tập cố định. Đây là nguyên nhân hàng đầu đằng sau hiện tượng bỏ cuộc sớm, dù nhu cầu nâng cao sức khoẻ và thay đổi bản thân vẫn rất lớn. Để giải quyết tình trạng này, không ít người trẻ đã chuyển sang phương pháp luyện tập linh hoạt, dưới sự gợi ý của AI cá nhân hóa trên các thiết bị công nghệ như Galaxy S26 series.

Ngọc Anh, một nhân viên kinh doanh tại TP.HCM đang kết hợp song song giữa yoga tại nhà, tập gym và vận động tại văn phòng theo hướng dẫn trên ứng dụng Samsung Health của Galaxy S26 Ultra. "Những hôm quá bận thì mình sẽ kết hợp leo cầu thang bộ và cố gắng tăng số bước chân khi đi gặp khách hàng. Tối về có thời gian mình sẽ mở mục Thể dục trên ứng dụng Samsung Health để tập Yoga qua các video miễn phí. Những hôm rảnh hơn thì mình sẽ ghé phòng tập". Mọi chỉ số vận động đều được ghi lại trên Samsung Health, giúp Ngọc Anh dễ dàng theo đuổi mục tiêu cũng như thấy rõ sự tiến bộ của mình qua từng ngày.

Bên cạnh việc đa dạng hoá bài tập, người sẽ cũng tham gia nhiều hơn vào các cộng đồng có chung đam mê thể thao, từ đó có thêm động lực luyện tập. Khôi Trần (TP.HCM) hiện đang tham gia Galaxy Running Club thường xuyên vào cuối tuần. "Mình không chỉ có thêm bạn bè mà còn được chia sẻ nhiều kinh nghiệm chạy bộ hay ho khi tham gia câu lạc bộ này. Hiện mình đang cải thiện sức bền theo gợi ý từ đồng hồ Galaxy Watch8 và đặt mục tiêu lên level chạy vào tháng sau", Khôi hào hứng chia sẻ. Theo dõi cấp độ chạy trực quan trên ứng dụng Samsung Health của Galaxy S26 là cách giúp nhiều bạn trẻ như Khôi Trần có thêm động lực chinh phục mục tiêu của mình.

Ngủ ngon hơn nhờ nghỉ ngơi đúng nhịp sinh học

Rối loạn giấc ngủ, thiếu ngủ hoặc ngủ không sâu là những nguyên nhân gây giảm hiệu suất làm việc cũng như chất lượng cuộc sống. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, từ thói quen tiêu thụ nhiều caffeine, thức khuya hay sử dụng thiết bị điện tử trước khi đi ngủ… Các yếu tố này khác nhau ở mỗi người, nên cũng không có một công thức chung để cải thiện chất lượng giấc ngủ cho tất cả.

Nhận ra tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi, không ít người đã tìm đến các thiết bị công nghệ tích hợp AI cá nhân hoá như một "bạn đồng hành" để cải thiện giấc ngủ. Kiên Nguyễn (TP.HCM), một người trẻ từng đối diện với tình trạng khó ngủ cho biết: "Trước đây, mình luôn cảm thấy khó đi vào giấc ngủ dù ban ngày cực kỳ mệt. Sau khi làm theo lời khuyên trên ứng dụng Samsung Health như không uống cà phê sau 4 giờ chiều, vận động nhẹ nhàng trước khi đi ngủ, đặc biệt là đi ngủ theo khung giờ cố định, mình thấy bản thân dễ đi vào giấc ngủ hơn, ít thức giấc giữa đêm và cũng tỉnh táo hơn khi thức dậy". Vì có sử dụng thêm cả đồng hồ Galaxy Watch8 nên Kiên nắm được giờ đi ngủ phù hợp với nhịp sinh học và nhu cầu nghỉ ngơi của mình. Đây là yếu tố quan trọng giúp anh cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ.

Trương Thư (TP. HCM) - reviewer công nghệ thuộc thế hệ GenZ cũng đang dùng Samsung Health để theo dõi sức khỏe, mức độ stress và giấc ngủ. Từ những chỉ số và gợi ý từ ứng dụng, Thư đã thật sự hiểu bản thân và biết cách cân bằng cuộc sống.

Da đẹp hơn khi thay đổi chế độ ăn lành mạnh

Chế độ ăn lành mạnh, cân bằng dinh dưỡng và nhiều rau xanh có tác động rất tích cực đến sức khỏe tổng thể. Đa số chúng ta đều hiểu rõ vấn đề này, nhưng khoảng cách từ hiểu biết đến thực tế lại là câu chuyện khác. Lịch làm việc bận rộn khiến việc chuẩn bị bữa ăn riêng trở nên khó khăn, nhất là tại các đô thị lớn. Thay vì mông lung giữa ma trận lời khuyên "sống khỏe, ăn lành" trên mạng xã hội, người trẻ đang theo đuổi chiến lược chọn lọc thực phẩm theo nhu cầu cá nhân, ưu tiên tiêu chí tiện lợi, nhanh chóng dựa trên khuyến nghị của AI cá nhân hoá.

Kim Trúc (TP.HCM) sau một thời gian dài sử dụng đồ ăn nhanh, đang chuyển dần sang chế độ ăn nhiều rau củ để cải thiện chỉ số chống oxy hóa của mình. "Mỗi ngày mình chỉ được nghỉ trưa 1 tiếng nên luôn ưu tiên đồ ăn nhanh vì tiện, có thêm thời gian ngủ trưa. Tuy nhiên sau khi kiểm tra chỉ số chống oxy hoá trên ứng dụng Samsung Health của Galaxy S26 và biết chỉ số của mình đang ở mức khá thấp, mình đã quyết tâm phải thay đổi. Tiện một cái là trên ứng dụng gợi ý rất chi tiết cho mình nên ăn nhiều cải xoăn, rau bina, cà rốt và cà chua. Do đó mỗi lần đi ăn, mình thường cố ý gọi thêm salad hoặc chọn các suất ăn nhiều rau để ăn kèm". Nhìn chỉ số chống oxy hoá nhích lên từng chút trên điện thoại, Trúc càng có thêm động lực để kiên trì chọn lọc thực phẩm mỗi ngày.

Sống khoẻ chưa bao giờ là câu chuyện phức tạp nếu người trẻ hiểu rõ bản thân và nhu cầu của mình. Với sự giúp sức của Galaxy S26 series, ứng dụng Samsung Health và đồng hồ Galaxy Watch, những bước tiến dù là nhỏ nhất trên hành trình sống khỏe của người Việt luôn được nêu bật, giúp họ dễ dàng xây dựng các thói quen lành mạnh theo đúng nhu cầu, thể trạng và nhịp sinh học riêng của mình.