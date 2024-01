Người Trung Quốc đang đổ xô săn lùng mặt hàng đặc biệt, từ ‘mỏng như giấy’ đến ‘lấp lánh như vàng’, chỉ cần chứa ‘1 biểu tượng’ này là mua: Người Việt cũng không nằm ngoài xu hướng

Còn khoảng vài tuần nữa mới bước sang năm con Rồng theo lịch âm của Trung Quốc, Việt Nam và một số quốc gia khác. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm hiện tại, người tiêu dùng của đất nước tỷ dân đã “săn lùng” mạnh mẽ những sản phẩm có đặc điểm, ý nghĩa hoặc chạm khắc hình rồng, ví dụ như đồ trang sức bằng vàng hình con rồng hay phụ kiện trang trí điện thoại.

Dữ liệu từ nền tảng thương mại điện tử Taobao cho thấy số lượt tìm kiếm các sản phẩm liên quan đến rồng đã tăng 640 lần từ ngày 27/12 đến ngày 2/1. Trong số đó, trang sức vàng hình rồng có lượng tìm kiếm tăng gấp 500 lần.

“Rồng được coi là biểu tượng của quyền lực và có ý nghĩa trong văn hóa Trung Quốc. Vàng vừa là đồ trang sức vừa là tài sản an toàn để đầu tư. Nó cũng đặc biệt được hoan nghênh khi Lễ hội mùa xuân đến gần. Người mua đồ trang sức vàng có hình rồng đang hy vọng gặp may mắn trong năm mới”, Xie Zhihui, phó giám đốc kinh doanh thương mại điện tử tại Chow Tai Seng, một thương hiệu vàng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, cho biết.

Sàn thương mại điện tử của Chow Tai Seng đã chứng kiến doanh số bán trang sức vàng có chủ đề rồng tăng vọt trong tháng 11 năm ngoái, doanh thu vượt 10 triệu nhân dân tệ (1,4 triệu USD), tăng gần gấp đôi so với tháng trước. Doanh số tiếp tục tăng trong tháng 12 và bán ra khoảng 5 triệu nhân dân tệ trong tuần đầu tiên của năm 2024.

Mặt dây chuyền hình rồng mới ra mắt của thương hiệu đã trở thành sản phẩm bán chạy nhất và tạo ra hơn 1 triệu nhân dân tệ trong tháng 12.

Trái ngược với quan niệm cho rằng trang sức vàng có phần lỗi thời và chủ yếu thu hút những người lớn tuổi, Xie cho thấy phần lớn người mua là những người trẻ sinh vào những năm 2000, theo số liệu thống kê của công ty.

Bà nói rằng sự bùng nổ doanh số bán đồ trang sức bằng vàng có chủ đề rồng dự kiến sẽ kéo dài suốt cả năm với tổng lượng đứng đầu danh sách các mặt hàng có chủ đề động vật khác.

Nhà nghiên cứu Hong Yong cũng chia sẻ ngoài trang sức bằng vàng có chủ đề rồng, tiềm năng của các sản phẩm truyền thống đã tạo ra các hoạt động kinh doanh mới.

“Doanh số bán các sản phẩm có chủ đề rồng tương đối cao hơn so với những sản phẩm có hình con vật tượng trưng cho những năm khác của Trung Quốc. Điều này cũng có thể liên quan đến sự tôn kính con rồng trong văn hóa quốc gia. Để khai thác tiềm năng kinh doanh của văn hóa truyền thống và tận dụng di sản, các công ty cần đổi mới về thiết kế sản phẩm, áp dụng tiếp thị kỹ thuật số và điều chỉnh các dịch vụ", Hong nhận định.

Những chiếc "túi may mắn" có chủ đề rồng của Trung Quốc được sử dụng làm đồ trang trí ô tô, đồ thêu thủ công hình rồng và một số sản phẩm khác bắt nguồn từ văn hóa truyền thống đều đã có sự bùng nổ về doanh số gần đây.

Cơn sốt mua sắm các sản phẩm có chủ đề rồng cũng làm dấy lên sự nhiệt tình trong giới sưu tập. Dữ liệu từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho thấy tiền giấy hình rồng đã được bán hết kể từ ngày 4/1 trên khắp 32 tỉnh, thành phố và khu tự trị, tổng cộng 99,98 triệu tờ.

Bên cạnh đó, Các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu cũng đang tận dụng văn hóa truyền thống.

Shu Uemura đã tung ra một loại son môi phiên bản giới hạn, Fila đã tung ra những chiếc áo hoodie thêu hình rồng và Shanghai Disney Resort đã sản xuất thú nhồi bông hình rồng.

Su Anke, người sáng lập công ty marketing Shenzhen Yiben Zhengjing Culture and Creativity Co Ltd cho biết nhiều thương hiệu đã tăng tốc phát triển sản phẩm để khai thác làn sóng mua sắm sản phẩm có chủ đề rồng.

Công ty của Su hiện chịu trách nhiệm phát triển các sản phẩm phái sinh của loạt video ngắn Dragon Family, một bộ phim hài về cuộc sống hàng ngày của cha rồng, mẹ loài người và con trai nửa rồng nửa người - từng thu hút được khoảng 30 triệu người hâm mộ trên tất cả các nền tảng.

Các sản phẩm theo chủ đề Dragon Family (Gia đình Rồng) hiện đã có mặt tại hơn 3.000 cửa hàng trực tiếp trên toàn quốc, và cửa hàng trên Taobao chính thức ra mắt vào tháng 1.

Tại Việt Nam, nhu cầu tặng nhau tiền in hình các con giáp trong dịp Tết cũng phổ biến trong nhiều năm trở lại đây. Được biết, có nhiều người Việt đang rục rịch tới các cửa hàng chuyên cung cấp tiền kỷ niệm, tiền xưa, tiền xu để mua tiền in hình rồng để chuẩn bị cho Tết Giáp Thìn 2024.

