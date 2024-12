Người Trung Quốc mổ bụng Huawei Mate 70 RS để xem cận cảnh chip Kirin 9020, lên tiếng thán phục: "Quả là một tuyệt tác nghệ thuật"

Theo báo cáo từ truyền thông trong nước, gần đây, một blogger nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội đã thực hiện một bài phân tích chi tiết về cấu trúc bên trong của Huawei Mate 70 RS.

Qua quá trình tháo rời và so sánh, blogger này nhận thấy chip Kirin 9020 có diện tích lớn hơn đáng kể, với kích thước rộng và dày hơn so với Kirin 9000S thế hệ trước. Blogger này dự đoán rằng “hiệu năng được cải thiện nhiều hơn, có thể vượt qua một thế hệ so với dự kiến.”

Ngoài ra, dòng Mate 70 RS lần này được thiết kế với kiến trúc khung titan bên trong, giúp tăng khả năng chịu va đập lên gấp đôi. Mặt trước của máy sử dụng kính Kunlun thế hệ thứ hai, có khả năng chịu va đập cao gấp hai lần so với thế hệ đầu tiên, và tổng thể thiết bị có độ bền cao hơn 20 lần so với kính thông thường.

Chip Kirin 9020 trên Mate 70 (dịch bằng Google Translate từ ảnh chụp video)

Theo đánh giá từ việc tháo rời, cấu trúc bên trong của điện thoại có mức độ tích hợp cao, được mô tả là “một tác phẩm nghệ thuật sống động,” theo blogger này.

Theo các thông tin trước đó, chip Kirin 9020 vẫn sử dụng 8 nhân với 12 luồng, nhưng phần mềm nhận diện là 12 nhân. Các thông số cụ thể như sau: 2 nhân 2.50 GHz + 6 nhân 2.15 GHz + 4 nhân 1.6 GHz, GPU sử dụng Maliang 920 với tần số 840 MHz.

So với thế hệ trước, Kirin 9010, về mặt thông số kỹ thuật, Kirin 9020 không có nhiều thay đổi rõ rệt, chủ yếu tập trung vào việc tăng tần số của CPU và GPU. Tuy nhiên, có nhiều suy đoán rằng kiến trúc lõi đã được cải tiến, trong khi quy trình sản xuất vẫn giữ nguyên.

Theo kết quả đo hiệu năng từ Geekbench 6, Kirin 9020 đạt 1.600 điểm đơn nhân và 5.100 điểm đa nhân. So sánh ngang, hiệu năng đơn nhân nằm giữa Snapdragon 888 và Snapdragon 7+ Gen 2, trong khi hiệu năng đa nhân nằm giữa Dimensity 8300 và Dimensity 9200.

Về điểm số trên AnTuTu, Kirin 9020 đạt khoảng 1.250.000 điểm, tăng 30% so với khoảng 960.000 điểm của Kirin 9010. Về mặt lý thuyết, hiệu năng tổng hợp hiện tại đã vượt qua Snapdragon 8+ Gen 1.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là mức hiệu năng ban đầu. Trong tương lai, khi khả năng điều chỉnh được tối ưu hóa và tích hợp với hệ điều hành HarmonyOS, hiệu năng của chip Kirin 9020 được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện.