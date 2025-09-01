Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người Việt chi hàng tỷ đồng mua khăn, áo, cờ đỏ sao vàng dịp đại lễ 2/9

01-09-2025 - 20:30 PM | Thị trường

Trong một tháng, các sàn thương mại điện tử đã ghi nhận doanh số hơn 13 tỷ đồng với 198.100 sản phẩm thời trang và phụ kiện liên quan đến đại lễ 2/9 được bán ra.

Theo thống kê từ nền tảng EcomHeat (YouNet ECI), không khí chào đón đại lễ 2/9 lan tỏa mạnh mẽ, kéo theo làn sóng mua sắm trực tuyến các sản phẩm cổ động tinh thần yêu nước. Nhiều mặt hàng thời trang, phụ kiện mang sắc đỏ – sao vàng được săn đón rầm rộ, ghi nhận doanh thu ấn tượng trên các sàn thương mại điện tử.

Đặc biệt, ngoài các món đồ chào mừng Quốc khánh truyền thống hàng năm như áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc, băng rôn, năm nay có nhiều sản phẩm mới lạ hơn, như khăn choàng có họa tiết, hình ảnh về ngày lễ; gấu bông mặc áo in hình quốc kỳ; lightstick, dây buộc tóc mang sắc màu yêu nước,…

Người Việt chi hàng tỷ đồng mua khăn, áo, cờ đỏ sao vàng dịp đại lễ 2/9- Ảnh 1.

Người Việt chi hàng tỷ đồng mua khăn, áo, cờ đỏ sao vàng dịp đại lễ 2/9.

Trên TikTok Shop, nhóm sản phẩm thời trang và phụ kiện được người tiêu dùng săn đón nhiều nhất, nổi bật là khăn choàng, gấu bông mặc áo in quốc kỳ, dây buộc tóc màu cờ, lightstick và vòng tay yêu nước. Theo thống kê của YouNet ECI, chỉ trong 3 tuần đầu tháng 8, 12 gian hàng bán chạy nhất đã tiêu thụ hơn 27.000 sản phẩm thời trang gắn với sắc đỏ – sao vàng như áo thun, đồ bộ cho bé, mang về doanh thu 2,2 tỷ đồng.

Với nhóm phụ kiện, riêng 13 gian hàng bán chạy nhất đã có 30.800 sản phẩm được bán, thu về 2,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên theo YouNet ECI, so với dịp 30/4 vừa qua, xu hướng mua sắm “đu concert quốc gia” của người dân trong dịp 2/9 có sự dịch chuyển rõ rệt. Doanh thu nhóm thời trang trong 2 tuần trước sự kiện giảm mạnh. Nếu 2 tuần trước 30/4 doanh thu nhóm hàng này lên đến từ 3,4 tỷ đồng thì 2 tuần trước lễ 2/9 này giảm còn 2,2 tỷ đồng.

Trái lại, nhóm phụ kiện lại tăng cao hơn, từ 1,8 tỷ đồng dịp 30/4 lên 2,1 tỷ đồng trước lễ 2/9.

"Sự thay đổi này cho thấy người tiêu dùng có xu hướng tận dụng lại trang phục đã mua dịp 30/4, trong khi sự quan tâm chuyển dịch sang các phụ kiện có tính biểu tượng cao hơn", YouNet ECI nhận định.

Người Việt chi hàng tỷ đồng mua khăn, áo, cờ đỏ sao vàng dịp đại lễ 2/9- Ảnh 2.

Khăn choàng yêu nước trở thành phụ kiện yêu thích nhất dịp Lễ 2/9. (Nguồn: YouNet ECI0)

Đặc biệt, dịp lễ 2/9 này, các sản phẩm như khăn choàng in họa tiết quốc kỳ, bản đồ, khẩu hiệu yêu nước… liên tục lọt Top video triệu views trên TikTok, trở thành biểu tượng thời trang – văn hóa trong mùa lễ. Thống kê riêng từ TikTok Shop cho thấy, chỉ mặt hàng khăn choàng yêu nước đã chiếm đến 86,6% tổng doanh thu các mặt hàng trong nhóm phụ kiện, cho thấy sức bật mạnh mẽ của xu hướng mới này.

Trong cơ cấu doanh thu, nhóm sản phẩm lightstick chiếm 5,7%, gấu bông yêu nước 3,8%, scrunchie 3,2% và vòng tay yêu nước 0,7%...

Trong khi đó, báo cáo từ Metric.vn cho thấy chỉ trong vòng 1 tháng (từ 23/7 đến 23/8), doanh số các sản phẩm thời trang và phụ kiện liên quan đến dịp đại lễ 2/9 trên 4 sàn Shopee, Lazada, TikTok Shop và Tiki đạt 13,5 tỷ đồng, với 198.100 sản phẩm được bán ra; tăng sốc đến 6.089% về doanh thu và 5.115% về sản lượng so với dịp lễ 2/9 năm 2024.

Khách hàng tập trung mua nhiều nhất với các sản phẩm thuộc có giá 100.000-200.000 đồng, mang về doanh thu từ 2,5-3,3 tỷ đồng.

Ngoài mua sản phẩm, thống kê của YouNet ECI cũng cho thấy chủ đề về Lễ Quốc Khánh 2/9 đã thu hút hàng triệu lượt thảo luận trên mạng xã hội, với khoảng 1,47 triệu lượt thảo luận và 8,23 triệu lượt tương tác chỉ trong 3 tuần đầu tháng 8, dẫn đầu các chủ đề hot nhất mạng xã hội. Bên cạnh việc chia sẻ lịch trình và kinh nghiệm xem diễu binh, người dân còn đặc biệt quan tâm đến việc chuẩn bị trang phục, phụ kiện.

Người Việt chi hàng tỷ đồng mua khăn, áo, cờ đỏ sao vàng dịp đại lễ 2/9- Ảnh 3.

Thống kê cho thấy người Hà Nội mua mạnh các sản phẩm thời trang, phụ kiện trong dịp lễ 2/9 này.

Tại các cửa hàng thời trang, khu mua sắm, các quầy hàng dịp này cũng bày bán mạnh nhóm sản phẩm như áo thun in quốc kỳ, in chữ “Việt Nam”, "độc lập", nón lá có hình cờ đỏ sao vàng, dây cờ đỏ sao vàng, vòng tay, túi xách... Những ngày sát lễ 2/9, nhiều cửa hàng đẩy mạnh khuyến mãi, giảm giá sản phẩm này để kích cầu mua sắm, tạo điều kiện cho người dân trang hoàng, vui chơi dịp lễ.

Giá áo thun cờ đỏ sao vàng khá “mềm”, chỉ từ 35.000 – 100.000 đồng/chiếc tùy size, các loại nón trẻ em in sao vàng cũng có giá khoảng 30.000 - 50.000 đồng/chiếc tùy loại; kẹp tóc, băng rôn “Tôi yêu Việt Nam” và sticker cờ đỏ sao vàng xinh xắn có giá chỉ từ 10.000-25.000 đồng...

Chi hơn 9.000 tỷ đồng mua sắm thời trang trên mạng

Dữ liệu từ YouNet ECI cho thấy nửa đầu năm 2025, ngành thời trang chính hãng (không bao gồm phụ kiện) mua bán sôi động trên thương mại điện tử. Doanh thu trên 3 sàn lớn Shopee, Lazada và Tiki đạt 9.069 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là doanh thu cao nhất từ trước đến nay, phần lớn thuộc về thương hiệu Việt.


Theo Quang Huy/VTC News

VTC News

