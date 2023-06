Người vô dụng nhìn thoáng qua là biết, đa số có 4 tật xấu này: Cả đời chẳng làm được việc lớn, sự nghiệp mãi tụt lùi

Khổng Tử từng nói: “Thành công nhỏ như bản chất, thói quen như bản tính”.

Nhiều việc tưởng chừng như rất bình thường nhưng thực chất là những thói hư tật xấu đã ngấm vào tận xương tuỷ con người.

Trong thời gian ngắn, chúng ta sẽ không cảm nhận được sức mạnh của thói quen. Nhưng theo thời gian, kết quả của thói quen sẽ thể hiện. Nếu một người không có triển vọng, đó không phải do họ kém may mắn hay do hoàn cảnh gia đình mà do tồn tại những thói quen xấu sau đây.

1. Thói nhỏ nhen, ghen tỵ với người khác – Suy nghĩ ngắn

Lòng ghen tỵ là nguyên nhân dẫn đến những rắc rối và bất hạnh không ai mong muốn. Sống với sự đố kỵ, bạn sẽ chẳng thể nào cảm thấy hạnh phúc, mà chỉ khiến cuộc sống rơi vào bế tắc. Lòng nhỏ nhen, ghen tỵ giết chất nhân cách, nhân phẩm của bạn, đánh mất đi sự tôn trọng và niềm kiêu hãnh của bản thân.

Những người có lòng đố kỵ với người khác luôn cảm thấy không hài lòng, ghen ghét với người khác, họ tìm cách bóp méo sự thật. Khi bạn cảm thấy bản thân thua kém người khác vì bất cứ lý do nào đó là do bạn đã đem lòng đố kỵ. Nếu bạn muốn thành công thì không nên để ghen ghét, ganh tỵ dẫn dắt mọi hành vi, chỉ nên so sánh với mục đích nhắc nhở bản thân phấn đấu tốt hơn.

Thay vì lãng phí thời gian cho những suy nghĩ tiêu cực, bạn nên để thời gian đầu tư vào việc nâng cao năng lực bản thân và không ngừng cố gắng vươn lên. Bạn cũng cần có một tấm lòng bao dung, rộng lượng, cảm thông khi người khác gặp khó khăn. Và hãy vui vẻ khi thấy người khác sống hạnh phúc. Nếu bạn chịu thay đổi lối suy nghĩ, cuộc sống của bạn cũng sẽ thay đổi.

Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, đều có quyền lựa chọn của riêng mình, bạn cần tôn trọng quyền riêng tư của họ. Đừng bao giờ dùng tiêu chuẩn của bản thân để đánh giá người khác, mà hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác để xử lý tình huống đang gặp phải

2. Thói nỗ lực không liên tục – Thiếu sức chịu đựng

Nhiều người nỗ lực không liên tục, đó là một dạng của nỗ lực ảo. Họ lên rất nhiều kế hoạch học tập, làm việc nhưng không thực hiện được hoặc thực hiện ngắt quãng. Thay vì tập trung vào những việc cần làm, họ lại dành thời gian vào những việc khác, cuối cùng không đạt được kết quả như mong muốn. Kế hoạch bị cho “ngủ đông” từ ngày này sang ngày khác.

Họ biết rõ bản thân cần chăm chỉ và thực sự đầu tư thời gian, công sức, thậm chí tiền bạc thì mới có thể học tốt hoặc làm tốt công việc được giao. Nhưng mỗi khi đến giờ học hay làm việc, họ lại không tập trung, mà dành thời gian vào những việc vô bổ như lướt web, xem phim, chơi game,…

Hậu quả của nỗ lực không liên tục là khiến bạn rơi vào bế tắc, thiếu động lực, gây mệt mỏi, mất tập trung, ảo tưởng về bản thân, tăng cảm giác thất vọng, ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm lý. Nỗ lực không liên đã và đang làm lãng phí tuổi trẻ của rất nhiều người.

3. Thói quen kiếm cớ, đổ lỗi – Mãi không thể phát triển

Nhiều người gặp chuyện gì xảy ra không như ý muốn thì điều đầu tiên là kiếm cớ đổ tội cho người khác, cho hoàn cảnh.

Những nghiên cứu gần đây về căn bệnh này cho thấy: Đổ lỗi là hình thức giải phóng những sự khó chịu và tổn thương trong lòng. Nó có mối liên hệ trái ngược với tinh thần trách nhiệm. Có trách nhiệm là một tiến trình dễ bị tổn thương, hay dễ bị chỉ trích.

Người nào có tật hay đổ thừa thường ít có tính kiên trì, bền bỉ và thiếu can đảm để nhận trách nhiệm về mình. Bệnh đổ thừa thường làm cho các mối liên hệ tình cảm bị bào mòn và nó cũng chính là tác nhân khiến chúng ta đánh mất cơ hội để cảm thông với người. Bởi vì khi có chuyện gì đó xảy ra, họ không dành thời gian lắng nghe hết câu chuyện mà chỉ lo tìm kiếm những đầu mối đã khiến cho mình sai.

Bệnh đổ thừa còn khiến mình sống vô trách nhiệm. Vì sợ bị chê cười nên mình cứ luôn viện cớ đổ lỗi cho người khác. Tệ hại hơn nữa, kể cả khi mình biết chắc tự đáy lòng, đó là lỗi do chính mình gây ra! Như vậy là chúng ta đang sống dối trá, tìm cách trốn tránh, không dám đối diện với những cái dở, cái xấu của bản thân.

4. Thói cố chấp nhằm giữ thể diện

Hành động cố chấp thường được mọi người nhìn nhận với thái độ không mấy tích cực, thậm chí gây bất bình cho những người xung quanh. Xét về mặt tâm lý, hành động cố chấp là một trong những biểu hiện rõ nét của sự ích kỷ, độc đoán và gia trưởng.

Trong môi trường tập thể, người cố chấp thường bị số đông xa lánh. Nếu người lãnh đạo cố chấp, những nhân viên dưới quyền thường không phục và sẽ bị chỉ trích là độc đoán, chuyên quyền. Trong mối quan hệ gia đình, cố chấp là biểu hiện của sự gia trưởng.

Người cố chấp thông thường sẽ có một vài biểu hiện như: Không chịu lắng nghe, phản đối với thái độ cực đoan ngay cả khi đối phương phân tích, giải thích vấn đề với thái độ tích cực; Tính cách nhạy cảm, dễ cáu giận; Không bao giờ nhận sai, ngại nói lời xin lỗi; Mù quáng trong nhiều chuyện, tính sĩ diện cao; Thường có định kiến quá mức và tiêu cực.