Giàu vitamin C gấp 11,5 lần dưa chuột, loại quả ngọt mát hay bán trong siêu thị, người Việt yêu thích: Kiểm soát huyết áp và đường máu tốt miễn chê

Kiwi là loại trái cây có nguồn gốc từ New Zealand, với lớp vỏ nâu nhạt có phủ lông trông gần giống với quả hồng xiêm của Việt Nam. Bên trong, quả kiwi có hạt màu đen, thịt quả màu xanh lá hoặc vàng tươi, tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Thưởng thức khi quả chín mềm, ngọt dịu nhưng hơi chua. Đây là một trong những sản phẩm được ưa chuộng trên thị trường, thường bán trong các siêu thị với giá thành không hề rẻ.

Kiwi không chỉ nổi tiếng với hương vị ngọt mát mà còn sở hữu giá trị dinh dưỡng dồi dào. Nó là nguồn cung cấp các dưỡng chất phong phú, bao gồm các loại vitamin C và E, cùng với nhiều khoáng chất như canxi, crom, đồng, sắt, kẽm, magie và các hợp chất polyphenol, axit folic.

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), hàm lượng vitamin C trong kiwi gấp 3 lần so với chanh, 3,5 lần so với cam quýt và khoảng 11,5 lần so với dưa chuột. Một con số cụ thể là 100g kiwi có thể cung cấp khoảng 93mg vitamin C, gần như đủ cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể.

Lợi ích vượt trội mà "vua hoa quả" mang lại

Kiểm soát đường huyết

Kiwi là một loại trái cây không chứa chất béo, đồng thời cung cấp lượng chất xơ phong phú, vượt trội so với hầu hết các loại ngũ cốc nguyên cám. Với chỉ số GI là 52, kiwi được đánh giá là một lựa chọn lý tưởng cho những người cần kiểm soát đường huyết.

Ngoài ra, kiwi còn chứa inositol - một chất quan trọng trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu. Sự hiện diện của inositol kết hợp với một lượng lớn vitamin C trong kiwi không chỉ giúp thúc đẩy bài tiết insulin mà còn có tác dụng chống lão hóa và ổn định lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh.

Cải thiện hệ miễn dịch

Hàm lượng vitamin C trong kiwi gấp đôi so với cam, theo các nghiên cứu. Vitamin C được cho là có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh như cảm lạnh hoặc cúm, cũng như giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn, từ đó giúp tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời có lợi cho cả sức khỏe xương và răng.

Điều hòa huyết áp tự nhiên

Thêm vào đó, kiwi cũng được biết đến với tác dụng kiểm soát huyết áp. Hàm lượng chất xơ trong loại quả này có lợi cho sức khỏe tim mạch. Một đánh giá được công bố vào năm 2017 cho thấy những người tiêu thụ nhiều chất xơ có nguy cơ phát triển bệnh tim mạch thấp hơn. Họ cũng có xu hướng có ít lipoprotein mật độ thấp, hay còn gọi là cholesterol "xấu", theo Webmd.

Ngăn ngừa ung thư

Theo Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, các gốc tự do có thể gây hại cho DNA và dẫn đến các loại ung thư khác nhau. Kiwi với khả năng cung cấp một loạt các chất chống oxy hóa, là một lựa chọn xuất sắc để loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể, từ đó giúp ngăn ngừa sự phát triển của bệnh ung thư.

Tốt cho sức khỏe mắt

Trong trái kiwi, chúng ta tìm thấy lutein và zeaxanthin, hai hợp chất thực vật quan trọng giúp ngăn chặn tình trạng thoái hóa điểm vàng, được cho là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa. Ngoài ra, lutein còn có khả năng bảo vệ mắt khỏi sự tác động của các loại gốc tự do khác nhau, giúp duy trì sức khỏe mắt.

Bảo vệ làn da

Kiwi là một nguồn cung cấp tự nhiên của polyphenol, carotenoid và chất phytochemical, các chất chống oxy hóa quan trọng giúp giảm tổn thương tế bào và cải thiện làn da. Đặc biệt, vitamin C trong kiwi không chỉ giúp làm trắng da và thu nhỏ lỗ chân lông mà còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, ngăn ngừa quá trình lão hóa da.

Nhiều chị em phụ nữ sử dụng kiwi như một loại mặt nạ tự nhiên để dưỡng da và thu nhỏ lỗ chân lông. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng kiwi cho da nên chọn sản phẩm sạch, không hóa chất để tránh gây hại cho làn da.

Những đối tượng nên hạn chế tiêu thụ kiwi

Người gặp các vấn đề về lá lách, dạ dày: những người này khi tiêu thụ kiwi có thể gặp phải các triệu chứng như đau bụng, trào ngược axit và ợ chua.

Người bị tiêu chảy: kiwi có thể kích thích quá trình tiêu hóa và làm tăng nguy cơ tiêu chảy nghiêm trọng.

Người mắc chứng tiểu nhiều: hàm lượng nước cao trong kiwi có thể tăng việc tiểu, không có lợi cho người mắc chứng tiểu nhiều.

Người sạn thận, sạn mật: do chứa oxalate, người đang điều trị sỏi thận, sỏi mật nên tránh tiêu thụ kiwi để hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, tác động này ít đáng kể nếu hệ tiêu hóa hoạt động tốt và kiểm soát việc nhai thức ăn.

Người bị dị ứng mủ: kiwi, giống như bơ và chuối, chứa các chất mủ có thể gây ra các triệu chứng dị ứng. Những người dị ứng với mủ cao su có nguy cơ cao bị dị ứng với kiwi, thường có các biểu hiện như ngứa miệng, sưng môi, và đỏ da. Sử dụng khí ethylene trong quá trình chế biến có thể gia tăng nguy cơ dị ứng, tuy nhiên việc nấu chín kiwi có thể làm giảm nguy cơ này.

