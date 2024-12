Người xưa nói: Để có một năm mới tài lộc, hãy vứt ngay 9 món đồ cũ này ở nhà!

1. Bát đĩa sứt mẻ

Nhiều người không muốn vứt những chiếc đĩa đã sứt mẻ ở nhà và sử dụng chúng, nhưng tôi khuyên bạn nên vứt chúng đi!

Đầu tiên, nếu bát đĩa bị sứt mẻ, trông rất mất thẩm mỹ.

Thứ hai, có những mối nguy hiểm tiềm ẩn về an toàn. Tôi tin rằng nhiều người đã từng gặp phải trường hợp này. Họ bị xước một vết khi rửa bát. Nếu may mắn, bạn sẽ bị một vết cắt nhỏ, nhưng nếu không may mắn, bạn có thể sẽ bị vết thương sâu hơn.

Hơn nữa, người xưa còn nói: Bát vỡ sẽ không thu được của cải, tức là nếu bát có sứt mẻ thì cũng sẽ không tốt cho tài chính của gia đình.

Tóm lại, nếu bạn không muốn xui rủi thì cuối năm hãy vứt bỏ và thay thế những chiếc đĩa sứt mẻ khi cần thiết.

2. Đũa đã sử dụng được một năm

Chưa cần đến một năm, nếu bạn sử dụng đũa gỗ hoặc đũa tre ở nhà thì nên thay 6 tháng một lần!

Nguyên nhân chính là loại đũa này rất dễ bị trầy xước, ẩm mốc. Theo thời gian, dù bề mặt trông có vẻ sạch sẽ nhưng thực tế có thể bị nhiễm aflatoxin.

Bạn nên biết rằng aflatoxin rất độc, độc gấp 68 lần asen. Uống lâu dài có thể phá hủy tế bào gan. Nếu dùng quá 20mg có thể gây ngộ độc cấp tính, cực kỳ có hại cho cơ thể con người.

Ngay cả khi không có aflatoxin, nhiều loại vi khuẩn, cặn thức ăn, E. coli, v.v. sẽ tích tụ trên đũa theo thời gian, gây tổn thương mãn tính cho cơ thể con người.

Tôi khuyên bạn nên chú ý hơn đến những thứ bạn ăn hàng ngày. Một đôi đũa không tốn nhiều tiền nhưng nếu làm tổn thương cơ thể thì sự mất mát đó sẽ rất đáng giá.

3. Quần áo không mặc được nữa

Nhiều khi bạn mở tủ lấy hết quần áo ra nhưng khi ra ngoài vẫn không có gì để mặc! Nếu nhìn kỹ vào tủ quần áo, bạn sẽ thấy hầu hết trong số đó đều không mặc được và lỗi thời, thậm chí từ hơn mười năm trước, nhiều chiếc đã không được động tới trong nhiều năm và không phục vụ mục đích gì khác.

Bạn nên vứt bỏ những bộ quần áo như thế này càng sớm càng tốt để giải phóng ít nhất một nửa tủ quần áo của mình.

Ngoài quần áo, bạn cũng nên vứt bỏ những chiếc quần lót bị biến dạng, quần áo mùa thu, tất…

Sau khi dọn dẹp, bạn sẽ thấy tủ quần áo gọn gàng, ngăn nắp, khi chuyển mùa việc dọn dẹp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

4. Gối đã nhiều năm không giặt

Khăn trải giường, vỏ chăn và vỏ gối của bạn được giặt hai tuần một lần nhưng gối của bạn không được giặt hoặc thay thế trong vài năm. Hãy nghĩ xem bên trong chúng bẩn đến mức nào?

Mặc dù chúng ta chỉ sử dụng gối trong vài giờ khi ngủ nhưng trên thực tế, trong những giờ đó, cơ thể con người tiết ra rất nhiều mồ hôi và gàu.

Vì vậy, việc vệ sinh và thay gối thường xuyên là rất quan trọng. Nếu gối của bạn không thể được làm sạch thì tối đa hai năm một lần bạn phải thay thế. Nhiều người có làn da xấu đi và nổi mụn trên mặt vì gối bẩn.

5. Giày không được mang trong nhiều năm

Giới trẻ ngày nay đều là chuyên gia về giày, nói quá là mỗi người sở hữu hàng chục, hàng trăm đôi giày.

Nếu bạn có sở thích sưu tập giày thì không sao, nhưng nếu một số đôi giày bị biến dạng, bong tróc hoặc nứt nẻ thì đừng giữ ở nhà mà hãy vứt chúng đi nếu có thể.

Tin tôi đi, dù bạn có giữ nó thì sau này chắc chắn bạn sẽ không dùng nó nữa!

6. Đồ bảo quản quá lâu trong tủ lạnh

Trong tủ lạnh ở nhà bà tôi vẫn còn thịt tôi mua ba năm trước! Mặc dù chưa hết hạn sử dụng nhưng nghiên cứu cho thấy dù là thịt bò, thịt cừu, thịt gà, vịt hay ngỗng thì tốt nhất nên đông lạnh không quá 10 tháng và hải sản chỉ nên để đông lạnh tối đa 4 tháng.

Nếu để quá lâu, bề mặt miếng thịt trông có vẻ ngon nhưng thực chất bên trong đã bị hỏng. Khi rã đông hoặc nhiệt độ dao động, vi khuẩn sẽ sinh sôi nhanh chóng, thậm chí vượt quá tiêu chuẩn.

Vì vậy, nếu trong nhà có thịt đông lạnh quá lâu, bạn nhớ dọn sạch trong đợt dọn dẹp cuối năm khi cần, nhớ đừng giữ lại để ăn Tết.

7. Gia vị, thuốc hết hạn sử dụng

Khi nấu ăn, tôi thích mua các loại gia vị thường dùng cũng được, nhưng một số ít dùng và dễ quên khi để trong tủ.

Cuối năm, hãy kiểm tra từng loại gia vị này. Hãy nhanh chóng vứt bỏ những đồ gia vị đã hết hạn sử dụng để tiết kiệm diện tích nếu nấm mốc phát triển và côn trùng phát triển sẽ ảnh hưởng đến các đồ gia vị khác.

Ngoài ra, những loại thuốc hết hạn sử dụng cũng vậy. Đừng "tái chế" những thứ này để đảm bảo an toàn, hãy vứt chúng đi.

8. Khăn trải bàn, thảm trải sàn, thảm trải sàn… không thể giặt sạch

Khăn trải bàn, thảm trải sàn, thảm,… quả thực là những vật dụng tuyệt vời để trang trí nhà cửa, nhưng việc vệ sinh chúng thực sự là một vấn đề đau đầu. Về cơ bản, bất kỳ vết bẩn nào từ chất lỏng sẽ thấm vào. Sau một thời gian dài sẽ khó làm sạch và chúng sẽ trông như cũ.

Nếu bạn mua thứ gì đó đắt tiền hơn và không thể tự giặt sạch, bạn có thể đầu tư một ít và gửi nó đến tiệm giặt khô.

Nhưng nếu bản thân món đồ đó rẻ tiền và không đáng mang đi giặt khô thì tốt hơn hết bạn cứ vứt nó đi và thay cái mới.

9. Nhiều thứ vô dụng khác

Đôi khi nhà cửa bừa bộn vì có quá nhiều đồ đạc vụn vặt không thể dọn dẹp được và vứt đi thì thật đáng tiếc.

Nhưng trên thực tế, thực sự không cần thiết phải tích trữ nhiều thứ vụn vặt vô dụng, chẳng hạn như hóa đơn hết hạn sử dụng, cáp dữ liệu hỏng, hộp bao bì vô dụng, pin đã qua sử dụng, lịch hết hạn, đồ chơi hỏng, ô hỏng, v.v. Bạn có thể vứt chúng đi vào cuối năm.

Khi đó bạn sẽ thấy ngôi nhà bớt bừa bộn hơn và sạch sẽ hơn rất nhiều, tâm trạng của bạn cũng sẽ trở nên khác biệt.