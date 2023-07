Nguồn cơn 2 tỷ phú Mỹ thách đấu võ trong lồng sắt

Zuck vs Musk là một trò chơi miễn phí trên trình duyệt do nhà phát triển game người Canada Jason Kapalka tạo ra. Ông Kapalka là tác giả của 2 trò chơi nổi tiếng Bejeweled (2000) và Plants vs. Zombies (2009). Zuck vs Musk là phiên bản sửa đổi của WrestleBros (2023). Trong game này, người chơi điều khiển Musk hoặc Zuckerberg và phải đấu võ với người kia trong lồng sắt.