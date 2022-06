Nguồn cung dầu sẽ phải ‘vật lộn’ để đuổi kịp nhu cầu trong năm tới

Trong dự báo đầu tiên vào năm 2023, tổ chức tư vấn năng lượng có trụ sở tại Paris, nơi tư vấn cho các quốc gia tiêu thụ dầu lớn về chính sách năng lượng, dự đoán rằng nhu cầu trong năm tới sẽ tăng 2,2 triệu thùng/ngày lên 101,6 triệu thùng/ngày, do các quốc gia phát triển.



Trong khi IEA dự kiến ​​Mỹ sẽ tăng đáng kể sản lượng trong nước vào năm 2022 và 2023, các thành viên của nhóm Opec+, bao gồm cả Nga, sẽ khó tiếp tục tăng sản lượng để đáp ứng mức tiêu thụ gia tăng.

"Nguồn cung dầu toàn cầu có thể gặp khó khăn trong việc theo kịp nhu cầu trong năm tới, khi các lệnh trừng phạt thắt chặt hơn buộc Nga phải đóng cửa nhiều giếng khoan hơn và số lượng nhà sản xuất tăng do hạn chế về công suất".

IEA dự kiến ​​sản lượng của Nga sẽ giảm gần 3 triệu thùng/ngày trong năm nay khi có nhiều lệnh trừng phạt hơn, dẫn đến tổng sản lượng Opec+ giảm xuống còn 520.000 thùng/ngày vào năm 2023.

Giá dầu đã đạt mức gần kỷ lục trong sáu tháng qua do sự gián đoạn dòng chảy năng lượng do cuộc xung đột ở Ukraine làm trầm trọng thêm vấn đề cung cấp do đầu tư thấp và nhu cầu tăng trở lại sau trường hợp khẩn cấp Covid-19.

Dầu Brent tiêu chuẩn chạm mức cao nhất trong 14 năm là 139 USD/thùng vào tháng 3 ngay sau cuộc tiến công của Nga vào Ukraine. Dầu Brent được giao dịch ở mức 120,67 USD/thùng vào thứ 4 (15/6), mức cao nhất kể từ năm 2012.

Trong khi nhu cầu dầu toàn cầu tăng 1,8 triệu thùng/ngày trong năm nay đang được thúc đẩy bởi nhu cầu tiêu dùng gia tăng ở các nền kinh tế phát triển, khi các biện pháp kiềm chế liên quan đến đại dịch được dỡ bỏ, 80% tăng trưởng trong năm tới sẽ đến từ các nước ngoài OECD, theo IEA.

Callum Macpherson, người đứng đầu bộ phận hàng hóa tại Investec, cho biết dự báo cung cầu của IEA ngụ ý giá dầu sẽ tăng hơn nữa trong năm tới, đồng thời nói thêm rằng giá tăng cuối cùng sẽ phải kiềm chế cơn ‘khát’ nhu cầu.

Ông nhận định thêm: "Có lẽ một cách khác để xem xét dự báo của IEA là hỏi giá dầu cần đạt đến mức nào để ngăn nhu cầu tăng 2,2 triệu thùng/ngày".

Nguồn cung toàn cầu của OPEC giảm vào tháng 5.

IEA dự đoán thị trường thắt chặt vào năm 2023 mặc dù "giá cao ngất trời" đã cắt giảm nhu cầu đối với xăng và dầu diesel ở các nền kinh tế phát triển vào tháng 4 và tháng 5.Tổ chức cho biết: "Dữ liệu sơ bộ chỉ ra sự cắt giảm nhu cầu yêu cầu gần như ngay lập tức để đáp ứng với sự gia tăng về giá."

Trong tháng này, Opec+, do Ả rập Saudi dẫn đầu, đã đồng ý tăng tốc sản xuất dầu trong tháng 7 và tháng 8 để giúp hạ nhiệt đà phục hồi vốn đang đe dọa đình trệ kinh tế toàn cầu.

IEA dự đoán rằng công suất sản xuất dự phòng của Opec+ có thể giảm xuống 2,6 triệu thùng/ngày vào cuối năm, "làm gia tăng sự biến động của thị trường dầu".

Các thành viên của Opec+ sẽ phải sử dụng nhiều hơn năng lực sản xuất dự phòng của mình để ngăn thị trường cân bằng vào năm 2023 không bị thâm hụt, tổ chức này cho biết. "Trong trường hợp đó, công suất dự phòng sẽ giảm xuống chỉ còn 1,5 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất trong lịch sử gần đây".

Để kìm giá dầu, tổng thống Biden kêu gọi các công ty dầu mỏ Mỹ ‘thể hiện lòng yêu nước’

Ngay từ đầu cuộc khủng hoảng nhiên liệu, ông Biden không có nhiều lựa chọn khả thi. Dù Mỹ là nhà sản xuất dầu và khí đốt hàng đầu thế giới, nước này chỉ chiếm 12% nguồn cung xăng toàn cầu. Trong khi đó, giá dầu, yếu tố quyết định giá xăng, phụ thuộc vào những diễn biến ở Ukraine.

Ngày 14/6, Nhà Trắng xác nhận ông Biden sẽ đến Trung Đông, trong đó sẽ bàn về sản lượng dầu mỏ tại Saudi Arabia, gạt bỏ căng thẳng 2 nước kể từ sau vụ ám sát nhà báo Jamal Khashoggi. Theo truyền thông Saudi Arabia, ông Biden sẽ gặp Thái tử Mohammed bin Salman.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, dù Ả rập Saudi có sẵn sàng gia tăng sản xuất cũng không thể giúp giảm giá dầu. Đó là vì sản lượng của Nga đang giảm và có thể sụt mạnh hơn khi các nước châu Âu hạn chế nhập năng lượng của Nga.

Ngày 15/6, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết ông Biden sẵn sàng với "mọi phương án sử dụng hợp lý" các công cụ của chính phủ liên bang để tăng sản lượng và hạ giá thành, bao gồm các hành động khẩn cấp như viện dẫn Đạo luật sản xuất quốc phòng (DPA) để giúp Mỹ tăng công suất lọc dầu.

Tổng thống Biden đã gửi thư cho giám đốc điều hành các tập đoàn dầu mỏ, trong đó cho rằng tỉ suất lợi nhuận cao bậc nhất trong lịch sử, với hơn 1,70 USD/gallon (1 gallon tương đương 3,78 lít), để lọc dầu thành xăng và dầu diesel là "không thể chấp nhận được".

Tại Mỹ, nơi giá lần đầu tiên đạt 5 USD/gallon, lượng xăng giao hàng trong tháng 5 đã giảm 2,7% so với năm ngoái, theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ. Theo báo cáo của AAA, đà leo dốc của giá xăng tại Mỹ hiện chưa ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu nhiên liệu trong mùa Hè năm nay, song có thể sẽ tác động đến thói quen sử dụng ô tô của người dân Mỹ trong thời gian tới.

Giá xăng ở Mỹ liên tục lập kỷ lục là hệ quả của tổng hòa nhiều yếu tố, từ xung đột tại Ukraine cho đến suy giảm sản lượng dầu khai thác và công suất lọc dầu, trong khi nhu cầu sử dụng xăng dầu cũng được dự đoán tăng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế Mỹ phục hồi hậu Covid-19.

Tham khảo: Financial Times, Bloomberg

https://cafef.vn/nguon-cung-dau-se-phai-vat-lon-de-duoi-kip-nhu-cau-trong-nam-toi-20220616164536402.chn