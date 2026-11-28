Sáng ngày 26/11, NHNN công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.679 đồng/USD, giảm 3 đồng so với phiên trước. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD được điều chỉnh tăng nhẹ. Vietcombank niêm yết giá mua vào ở mức 25.610 đồng/USD và bán ra 26.020 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 25.640 - 26.020 đồng/USD, còn VietinBank niêm yết ở mức 25.475 - 26.015 đồng/USD.

Từ đầu tháng 11 đến nay, tỷ giá USD/VND có những nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen. Tỷ giá trung tâm từ mức 25.631 đồng/USD ngày 2/11 giảm xuống 25.615 đồng/USD ngày 6/11, trước khi tăng trở lại và đạt 25.676 đồng/USD ngày 26/11.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD cũng biến động theo diễn biến cung - cầu. Trong ngày 25/11, giá bán USD tại Vietcombank giảm xuống 25.970 đồng/USD, dưới mốc 26.000 đồng/USD, trước khi tăng trở lại lên 26.020 đồng/USD trong sáng ngày 26/11.

Theo báo cáo chuyên đề dự báo tỷ giá tháng 11/2026, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá nguồn cung ngoại tệ trong nước đang có nhiều yếu tố hỗ trợ. Trong đó, dòng vốn FDI giải ngân, hoạt động xuất khẩu, du lịch và kiều hối được kỳ vọng tiếp tục đóng góp tích cực, giúp cải thiện khả năng cân đối cung - cầu ngoại tệ.

Nguồn cung ngoại tệ được củng cố từ FDI và xuất khẩu

Một trong những yếu tố hỗ trợ tỷ giá được VCBS đề cập là dòng vốn FDI giải ngân tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 10 tháng năm 2026, vốn FDI giải ngân tại Việt Nam ước đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước và là mức thực hiện cao nhất trong 5 năm qua.

Nguồn: Báo cáo VCBS

Đây là nguồn cung ngoại tệ quan trọng, phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư trong nước cũng như khả năng thu hút dòng vốn quốc tế. Việc vốn FDI tiếp tục được giải ngân tích cực không chỉ bổ sung nguồn ngoại tệ cho nền kinh tế, mà còn tạo thêm động lực cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh dòng vốn đầu tư trực tiếp, hoạt động du lịch quốc tế cũng đóng góp nguồn ngoại tệ đáng kể. Theo VCBS, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam thu được khoảng 9 tỷ USD từ khách du lịch quốc tế. Cùng với đó, dòng kiều hối được kỳ vọng tăng trong những tháng cuối năm, đặc biệt khi nhu cầu chuyển tiền về nước thường gia tăng vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Hoạt động huy động vốn quốc tế của các ngân hàng và doanh nghiệp cũng góp phần bổ sung nguồn cung USD. Việc chủ động tiếp cận nguồn vốn nước ngoài không chỉ hỗ trợ nhu cầu thanh toán quốc tế, mà còn giúp đa dạng hóa nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nguồn: Báo cáo VCBS

Đối với hoạt động thương mại, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2026 đạt 1.010,55 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 499,24 tỷ USD, tăng 27,5%.

Riêng tháng 9 và tháng 10, cán cân thương mại lần lượt ghi nhận xuất siêu 1,3 tỷ USD và 7,31 tỷ USD. Hai tháng liên tiếp xuất siêu cho thấy hoạt động thương mại đã có chuyển biến tích cực sau giai đoạn nhập siêu lớn trong những tháng đầu năm.

Mặc dù cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng vẫn nhập siêu 12,07 tỷ USD do nhập khẩu tăng mạnh để phục vụ sản xuất, kinh doanh, đà tăng trưởng xuất khẩu và kết quả xuất siêu gần đây vẫn là những tín hiệu tích cực đối với nguồn cung ngoại tệ.

VCBS nhận định, trong bối cảnh nhu cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu, thanh toán quốc tế và trả nợ cuối năm vẫn ở mức cao, sự cải thiện của xuất khẩu cùng dòng vốn FDI, kiều hối và nguồn vốn vay USD từ nước ngoài có thể góp phần giảm áp lực cung - cầu ngoại tệ.

NHNN chủ động điều hành, củng cố các yếu tố hỗ trợ tỷ giá

Bên cạnh nguồn cung ngoại tệ cải thiện, các giải pháp điều hành của NHNN cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối.

Theo VCBS, trong năm 2026, NHNN đã chủ động sử dụng nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (swap) với nhiều kỳ hạn khác nhau để hỗ trợ thanh khoản VND cho hệ thống ngân hàng. Đặc biệt, ngày 6/11, cơ quan này triển khai phương án giao dịch hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày, với quy mô tối đa 2 tỷ USD.

Nguồn: Báo cáo VCBS

Việc triển khai nghiệp vụ swap với kỳ hạn dài hơn giúp các ngân hàng thương mại chủ động cân đối nguồn vốn trong giai đoạn cao điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán. Thay vì liên tục vay mượn qua đêm hoặc các kỳ hạn ngắn trên thị trường liên ngân hàng, các ngân hàng có thể tiếp cận nguồn vốn ổn định hơn trong nửa năm. Qua đó, công cụ này góp phần giảm áp lực thanh khoản ngắn hạn và hỗ trợ ổn định mặt bằng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng.

Cùng với nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ, NHNN triển khai cơ chế mua USD giao ngay định kỳ từ ngày 11/11, với giá mua 25.500 đồng/USD, áp dụng đối với các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ dương.

Theo đánh giá của VCBS, hoạt động mua USD giao ngay có thể giúp NHNN bổ sung dự trữ ngoại hối sau giai đoạn chịu áp lực từ nhu cầu ngoại tệ lớn và nhập siêu. Việc củng cố nguồn dự trữ ngoại hối cũng góp phần tăng cường nguồn lực và dư địa để cơ quan điều hành chủ động hơn trước những biến động của thị trường.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số Dollar Index (DXY) giảm 0,11%, xuống 103,71 điểm trong phiên giao dịch rạng sáng 26/11, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh 104,5 điểm ghi nhận 2 phiên trước đó – mức cao nhất kể từ tháng 4/2025. Diễn biến này cho thấy áp lực tăng giá của đồng USD đã phần nào dịu bớt, qua đó tạo thêm yếu tố hỗ trợ cho thị trường ngoại hối.

Chỉ số DXY. Nguồn: TradingView

VCBS kỳ vọng áp lực lên đồng USD có thể dịu bớt trong thời gian tới, tùy thuộc vào diễn biến kinh tế, lạm phát và lộ trình điều hành lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Nếu áp lực tăng của đồng USD giảm bớt, kết hợp với nguồn cung ngoại tệ trong nước tiếp tục cải thiện và các công cụ điều hành của NHNN phát huy hiệu quả, tỷ giá USD/VND sẽ có thêm những yếu tố hỗ trợ ổn định.

Theo VCBS diễn biến tỷ giá sẽ thuận lợi hơn trong thời gian tới nhờ dòng vốn FDI giải ngân tích cực, xuất khẩu phục hồi, kiều hối tăng vào cuối năm và nguồn vốn vay USD của các ngân hàng, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, áp lực từ DXY và hoạt động đầu cơ suy giảm cũng được kỳ vọng góp phần hỗ trợ thị trường ngoại hối.

Trong bối cảnh nhu cầu ngoại tệ thường gia tăng vào những tháng cuối năm, việc nguồn cung USD được củng cố từ nhiều kênh, cùng với sự chủ động trong điều hành của NHNN sẽ là cơ sở quan trọng giúp thị trường ngoại hối duy trì ổn định. Qua đó, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế.